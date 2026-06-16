Доставките за Киев променят статута на Европа в конфликта, твърдят руски анализатори

/Поглед.инфо/ Докато европейските лидери представят военната помощ за Украйна като подкрепа за партньорска държава, в Русия все по-често се поставя друг въпрос – дали заводите, складовете и логистичните коридори в Полша, Чехия и Германия вече не са част от самия конфликт. Дискусията се подхранва от иранско-израелската ескалация, която показа колко бързо международното право отстъпва място на военната необходимост, когато държавите започнат да възприемат заплахите като въпрос на собствено оцеляване.

През първите години на войната в Украйна европейските столици успяваха сравнително лесно да поддържат политическата формула, че не участват пряко в конфликта. Париж, Берлин, Варшава, Прага и Лондон изпращаха оръжия, боеприпаси, техника, разузнавателна информация и финансови ресурси, но официално оставаха извън бойните действия. Формално това разграничение продължава да съществува и днес. Реалността на военната логистика обаче постепенно започва да размива границата между „подкрепяща страна“ и „участник в конфликта“.

Причината е проста. Войните не се водят само от войници на фронта. Те се водят от заводи, железопътни възли, пристанища, ремонтни бази, складове за боеприпаси, финансови механизми и производствени вериги. Ако през 2022 г. Украйна все още използваше значителна част от собствените си запаси от съветско въоръжение, то през 2026 г. значителна част от бойния потенциал на украинската армия вече зависи от индустриалния капацитет на европейските държави.

Именно тук се появява въпросът, който руските анализатори поставят все по-често. Ако дадена фабрика в Полша произвежда боеприпаси за украинската армия, ако ремонтен център в Германия възстановява бойна техника за фронта, ако чешки предприятия организират доставки на стотици хиляди снаряди, какъв е реалният им статут? Гражданска инфраструктура ли са или елемент от военна система, която поддържа бойните действия?

Според данните, които самите европейски правителства публикуват, мащабът на помощта продължава да расте. Чехия развива инициативата за артилерийски боеприпаси, Полша разширява производството на военна техника и безпилотни системи, Германия инвестира милиарди евро в нови производствени линии, а балтийските държави постепенно пренастройват цели сектори от икономиката си към военни нужди. От европейска гледна точка това е инвестиция в сигурността на континента. От руска гледна точка това изглежда като разширяване на военната инфраструктура на противника далеч извън територията на Украйна.

Тук започва и по-сериозният спор за международното право. Част от руските военни коментатори твърдят, че европейските държави използват политическа конструкция, която им позволява едновременно да участват в снабдяването на Киев и да запазват защитата, предоставена от формалния им статут на държави извън конфликта. Според тях Европа се опитва да съчетае две взаимно противоречиви позиции – активен доставчик на военни ресурси и едновременно защитена зона, недостъпна за ответни удари.

Тази теза не е нова. Подобни спорове съществуват още от времето на Първата и Втората световна война. Тогава също е имало държави, които формално не воюват, но снабдяват една от страните с оръжия, гориво или суровини. Разликата е, че днешният свят разполага с далекобойни оръжия, които позволяват завод на хиляди километри от фронта да бъде възприеман като непосредствена част от военната машина.

Случилото се между Израел и Иран допълнително засили този дебат. Последните удари показаха, че държавите все по-често действат според собствената си оценка за заплахите, а не според класическите представи за териториален суверенитет. Независимо дали става дума за Израел в Сирия, Иран в Ирак или американски операции в различни части на Близкия изток, моделът е сходен: когато политическото ръководство прецени, че заплахата е достатъчно сериозна, границите престават да бъдат абсолютна бариера.

Това не означава автоматично, че подобна логика може да бъде пренесена към отношенията между Русия и НАТО. Именно тук се появява същественото различие, което често липсва в емоционалните дискусии. Израел и Иран не са изправени срещу военен съюз от над тридесет държави, притежаващ най-големия военен и икономически потенциал в света. Всяко решение за удар по територия на държава членка на НАТО би имало последици, които значително надхвърлят рамките на украинския конфликт.

Затова и дори най-твърдите руски военни коментатори признават, че въпросът не е технически, а политически. Ракети има. Координати има. Разузнавателна информация също има. Липсва готовност за последствията, които подобна операция би предизвикала.

Тук има нещо, което често остава извън публичния разговор. Реалната сила на НАТО не е само във военните му способности. Тя е в икономическата взаимозависимост на световната система. Ако конфликтът излезе извън украинската територия и се прехвърли върху държави от алианса, последствията няма да се измерват само в ракети и самолети. Те ще засегнат транспортни маршрути, морска търговия, банкови разплащания, застрахователни механизми, енергийни доставки и огромна част от световната икономика.

Поради тази причина много наблюдатели смятат, че реалната война между Русия и Европа вече се води на друго ниво. Не чрез официални ракетни удари срещу европейски заводи, а чрез саботажи, кибератаки, информационни операции, натиск върху логистични коридори, дипломатически сигнали и скрити операции, които никоя страна не признава официално.

През последните години в Европа имаше поредица от пожари, аварии и инциденти в обекти, свързвани от различни медии с военната индустрия. Част от тях бяха определени като случайности. Други породиха подозрения. В повечето случаи обаче публично доказателство така и не беше представено. Това създава типичната за съвременните конфликти зона на стратегическа неопределеност, в която всички намекват, но никой не поема официална отговорност.

Правният спор също е далеч по-сложен, отколкото изглежда в публицистичните текстове. Руските анализатори често се позовават на различни исторически доктрини за превантивна отбрана. Западните юристи обаче оспорват подобни интерпретации и настояват, че доставките на оръжие сами по себе си не превръщат автоматично дадена държава във воюваща страна. Именно поради това международното право остава поле на непрекъснат спор, а не сборник с еднозначни правила.

Числата също поставят интересни въпроси. Ако европейската индустрия действително е толкова критична за украинската армия, защо Русия досега не е предприела директни действия срещу нея? Най-очевидният отговор е страхът от ескалация. Но има и друга възможност. Москва вероятно оценява, че икономическото изтощение на Европа може да се окаже по-ефективно от директната военна конфронтация. Разходите за отбрана растат. Бюджетните дефицити се увеличават. Социалното напрежение в редица европейски държави постепенно се натрупва. В такава ситуация удар по европейска територия би могъл да консолидира политическия Запад вместо да го разцепи.

От друга страна, европейските лидери също са изправени пред неудобна дилема. Колкото повече военна помощ изпращат на Киев, толкова по-трудно става да убеждават собствените си общества, че не са страна в конфликта. Разликата между подкрепа и участие постепенно се свива. Днес тя все още съществува. Утре може да изглежда по съвсем различен начин.

Така спорът за ракетите срещу Европа всъщност не е спор за ракетите. Това е спор за границите на войната в XXI век. За момента всички основни играчи внимателно избягват пресичането на определени червени линии. Но самият факт, че подобни въпроси вече се обсъждат открито в руски, европейски и американски анализаторски среди, показва колко далеч е стигнала трансформацията на конфликта.

Преди няколко години подобна дискусия би изглеждала немислима. Днес тя се води почти ежедневно. Това само по себе си е показателно. Не защото доказва неизбежността на бъдеща ескалация, а защото разкрива колко бързо се променят представите за сигурност, неутралитет и суверенитет в Европа. А когато започнат да се променят самите правила, обикновено първият сигнал не идва от фронта, а от заводите, складовете и логистичните коридори, които поддържат войната далеч зад бойната линия.