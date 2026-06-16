Г-7 влиза в Евиан без стратегия за Украйна и с нарастваща зависимост от решенията на Тръмп

/Поглед.инфо/ Срещата на Г-7 в Евиан започва под тежестта на един неудобен факт: Европа иска от Вашингтон твърда линия срещу Русия, повече пари за Киев и нов санкционен натиск, но Доналд Тръмп пристига с друга сметка. Разговорът му с Владимир Путин, според руските източници, е намалил шансовете европейците да наложат дневния си ред.

Срещата на Г-7 в Евиан ле Бен започва в обстановка, която трудно може да бъде описана като западно единство, колкото и да се стараят протоколът, общите снимки и френската дипломатическа хореография. Формално на масата са Украйна, Русия, Иран, търговските спорове, санкциите, разширяването на ЕС и американското военно присъствие в Европа. Реално обаче дневният ред е много по-груб: кой още може да принуди Съединените щати да плащат за европейската стратегическа линия, когато самият Вашингтон вече смята тази линия за скъпа, неефективна и все по-малко своя. Според изходния руски материал европейските столици и Киев са очаквали Евиан като удобен момент за натиск върху Доналд Тръмп, но самата логика на срещата е започнала да се разпада още преди откриването ѝ.

Домакинството на Франция само засилва тази картина. Еманюел Макрон посреща Тръмп в момент, когато Вашингтон открито използва икономически лостове срещу съюзник, а не срещу противник. Спорът около френския дигитален данък върху големите американски технологични корпорации не е страничен търговски епизод, а симптом на новия тон в отношенията между САЩ и Европа. Reuters съобщи, че Тръмп е заплашил Франция със 100-процентни мита върху френското вино, ако Париж не премахне 3-процентния си дигитален данък, въведен още през 2019 година. The New York Post представя предупреждението като директно отправено към Макрон. Париж може да говори за суверенна данъчна политика, но за Тръмп това е проста сделка: американските компании не трябва да плащат европейска политическа рента, а ако плащат, френското шампанско ще плати на американската граница.

Този спор е важен, защото показва какъв Тръмп влиза в срещата. Не президент, дошъл да възстановява „трансатлантическата солидарност“, а лидер, който третира Европа като икономически конкурент, зависим клиент и военен потребител на американска защита. Макрон може да подготвя приеми, включително символични жестове около Версай и историческата памет за френската помощ при американската независимост, но Тръмп не мисли в тези категории. Той мисли в тарифи, пазари, бюджетни дефицити, военни разходи, дългове и телевизионен ефект. Срещу този стил европейските лидери все още се опитват да използват езика на общите ценности, но той звучи все по-административно. Когато една страна може да заплаши съюзник със 100-процентни мита в навечерието на среща на Г-7, разговорът за единен Запад започва да прилича на протоколна декорация.

Украинският въпрос влиза в Евиан с още по-тежък багаж. Според руския автор европейците са искали от Тръмп три неща: ускорени доставки на ракети за системите „Пейтриът“, евентуално далекобойни средства за Киев, увеличена финансова подкрепа и по-твърда санкционна линия срещу Москва, особено в енергетиката. Тези искания са напълно логични от гледна точка на Киев и Брюксел, защото украинската война вече не се води само с политически декларации. Тя се води с ракети за противовъздушна отбрана, ремонтни бази, дизел, релси, камиони, инженери, мобилизационен ресурс и бюджетни трансфери. Ако американската част от тази машина започне да работи по-бавно или избирателно, европейците остават сами с фронт, който изяжда пари по-бързо, отколкото техните парламенти могат да ги обяснят на избирателите.

Именно тук се появява най-неприятният за Европа детайл от изходния материал: телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп непосредствено преди срещата. Според Юрий Ушаков разговорът е продължил 55 минути, бил е „приятелски“ и е включвал Украйна, Иран и двустранните отношения. Украинската „Правда“, позовавайки се на руските съобщения, също отбеляза, че според Кремъл Тръмп е заявил готовност да влияе върху Киев и европейските партньори за прекратяване на военните действия. Това не означава, че Вашингтон е приел руската позиция. Не означава и че Тръмп е готов да изостави Украйна. Но означава нещо достатъчно сериозно: европейците вече не могат да бъдат сигурни, че САЩ ще влязат в залата като техен дисциплиниран говорител.

В изходния текст разговорът Путин–Тръмп е представен като дипломатически успех на Москва. Това трябва да бъде казано внимателно, защото част от подробностите идват от руски източници и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем. Но политическият ефект е видим. Ако Тръмп пристига в Евиан след разговор с Путин, в който е обсъждал не само Украйна, но и Иран, и ако в същото време той води търговска атака срещу Франция, тогава европейският план за „натиск върху Тръмп“ започва с пробойна. Не защото американският президент непременно ще застане до Москва, а защото очевидно не приема Европа като команден център на западната политика.

Иранската тема усложнява още повече сметката. Според руския автор Тръмп е бил „изгорен“ от иранската криза и от ролята на Бенямин Нетаняху, който се опитвал да го задържи в конфликт, от който САЩ нямат ясен изход. Това е оценка, не установен факт, но тя съвпада с по-широкото усещане, че Вашингтон вече е принуден да разпределя вниманието си между няколко фронта на напрежение. Украйна не е единственият разход. Близкият изток не е периферна тема. Китай остава стратегическият хоризонт. А Европа, която настоява за нови санкции, нови оръжия и нови гаранции, вече изглежда не като съюзник, който помага на САЩ да управляват света, а като партньор, който иска американска каса, американска логистика и американска политическа защита за свой регионален проект.

Британският елемент в материала също е показателен. Според източника действията на Лондон около танкера „Смиртос“ са били сигнал едновременно към Москва и Вашингтон. Reuters съобщи, че британските власти са повдигнали обвинение срещу капитана на танкер, свързван с руския „флот в сянка“, за нарушение на санкциите. Al Jazeera описа операцията като задържане на предполагаем танкер от този флот в Ламанша. Лондон представя подобни действия като правоприлагане и санкционна дисциплина. Руската интерпретация, разбира се, е обратната: морски натиск, икономическа блокада, опит за въвличане на САЩ в по-твърда линия срещу руския енергиен износ.

Тук има практически въпрос, който европейската реторика често прикрива. Санкциите срещу руския петрол не са лозунг, а работа с кораби, застраховки, пристанища, капитани, флагове, банкови плащания, посредници и юрисдикции. Ако Великобритания задържа кораб, тя не просто произвежда политически жест. Тя се намесва в логистична верига. Това може да даде кратък ефект, но може и да отвори нова зона на отговор. Колко такива кораба могат да бъдат преследвани? Какви ще бъдат цените на застраховането? Как ще реагират трети държави, които не искат западните санкции да се превърнат в универсално морско право? И най-важното: готови ли са европейците да поддържат тази линия без американска политическа и военноморска тежест?

Вътрешният проблем на Г-7 е, че форматът вече не може да скрие различните интереси на участниците. САЩ гледат към Китай, технологичната рента, търговските баланси и цената на военната защита. Франция се опитва да запази остатъците от стратегическа автономия, докато същевременно се нуждае от американската рамка. Германия носи тежестта на индустриален модел, ударен от енергийното скъсване с Русия и от конкуренцията на американската икономика. Великобритания търси роля чрез санкционна агресивност и военнополитическа активност, но вътрешно е отслабена. Япония има своя китайски и тихоокеански дневен ред. Канада е важна, но не определя посоката. Италия балансира между лоялност към атлантическата линия и вътрешна умора от постоянните разходи. Това не е клуб с единна воля, а група държави, които все още говорят от една сцена, но вече не винаги четат от един и същи лист.

За Украйна това е лоша новина, макар и не задължително катастрофална в краткосрочен план. Киев ще продължи да получава подкрепа, защото никой в Европа не може политически да признае, че досегашната стратегия е стигнала до изтощение. Но въпросът е дали помощта ще бъде достатъчна, навременна и оперативно полезна. Противовъздушната отбрана не се крепи на декларации. Ако липсват ракети за „Пейтриът“, ако ремонтът на енергийни обекти изостава, ако мобилизационният ресурс се свива, ако бюджетната помощ се превръща в месечна пазарлъчна процедура, тогава политическите формули за „подкрепа до победа“ започват да се сблъскват с месомелачката на реалните числа. Войната не чака комюникета.

Изходният руски материал твърди, че европейците са искали Тръмп да подкрепи петточков мирен план, включващ прекратяване на огъня по фронтовата линия и западни „миротворци“ в Украйна. Тази рамка е неприемлива за Москва, поне според досегашните руски позиции, защото би замразила част от конфликта и би отворила път към западно военно присъствие под миротворчески етикет. За Европа подобна схема изглежда като начин да се спре разрушаването на украинската държава без формална капитулация. За Русия тя може да изглежда като пауза за превъоръжаване. За Тръмп тя вероятно изглежда като чужд проблем, който може да бъде превърнат или в сделка, или в инструмент за натиск върху всички страни. Разликата е съществена.

В този смисъл разговорът Путин–Тръмп има значение не толкова като личен жест, колкото като възстановяване на двустранния канал между Москва и Вашингтон. Европейците дълго се опитваха да направят Украйна въпрос на колективна западна дисциплина, в която САЩ, ЕС, НАТО и Киев действат синхронно. Но ако Вашингтон и Москва започнат да обсъждат параметрите директно, европейската роля се свива. Тя не изчезва, защото Европа плаща, доставя и приема политическите последици. Но се свива от стратегически автор до финансист и изпълнител. Това е унизително за Брюксел и Лондон, но е напълно логично за една система, в която военната, разузнавателната и технологичната зависимост от САЩ никога не е била преодоляна.

Вътрешната логика на Тръмп също не е трудно да се разчете. Той може да използва враждебността между Европа и Русия, без да се ангажира с европейската мечта за стратегическо поражение на Москва. Американската индустрия печели от оръжейни поръчки. Американският енергиен сектор печели от европейското откъсване от руските ресурси. Американските технологични компании се борят срещу европейски данъци и регулации. Американската дипломация може да продава сигурност на Европа и едновременно да преговаря с Русия по отделни канали. Това не е морална политика, но е разбираема политика. Тръмп не е длъжен да харесва Путин, за да използва Русия като противотежест срещу Европа или Китай. Не е длъжен да харесва Макрон, за да приеме гала вечеря във Версай. Не е длъжен да обича Киев, за да го използва като карта в разговорите си с Москва.

По тази причина надеждите на европейците, че Евиан ще възстанови стария западен строй, изглеждат преувеличени. Срещата може да произведе общи формули, осъдителни изречения, обещания за помощ, нови работни групи и политически снимки. Но реалният тест е друг: ще получи ли Киев нова американска финансова рамка, ще бъдат ли ускорени конкретни доставки, ще се съгласи ли Тръмп на по-твърди санкции срещу руския енергиен износ, ще приеме ли европейския мирен план като своя линия, или ще остави Брюксел да говори, докато Вашингтон си запазва свободата да договаря. Засега, според логиката на предоставения материал, последното изглежда по-вероятно.

За Русия тази ситуация не е автоматична победа. Москва също няма гаранция, че Тръмп ще нормализира отношенията, ще отмени санкции или ще признае руските условия. Американската политическа класа остава дълбоко подозрителна към Русия, Конгресът има собствена динамика, а част от администрацията може да настоява за твърда линия. Но Москва получава нещо друго: време, канал и разцепление в западния лагер. Понякога в дипломацията това е достатъчно. Не е нужно противникът да стане приятел. Достатъчно е съюзниците му да не могат да го накарат да действа като техен инструмент.

Европа влиза в Евиан с тежък проблем, който не може да бъде решен с приеми и комюникета. Тя иска да бъде стратегически субект, но продължава да зависи от американски ракети, американски разузнавателни възможности, американска финансова тежест и американски политически чадър. Тя иска да наказва Русия, но плаща цената през индустрия, енергетика, военни бюджети и социална умора. Тя иска да говори от името на Запада, но Тръмп ѝ напомня, че Западът не е федерация, а йерархия. И когато върхът на тази йерархия започне да прави сделки според собствената си сметка, останалите могат да протестират, но не могат лесно да командват.

Затова Евиан не е просто среща на Г-7. Той е сцена, на която се вижда как старият механизъм на западната дисциплина започва да скърца. Франция домакинства, но е заплашвана с мита. Великобритания демонстрира твърдост срещу руския енергиен износ, но без САЩ тази твърдост остава рискована. Киев настоява за ракети, пари и санкции, но вече трябва да следи не само фронта, а и настроението в Овалния кабинет. Москва не контролира процеса, но използва всяка пукнатина. А Тръмп прави онова, което винаги е правил най-добре: превръща съюзническата среща в преговорна сцена, на която всички чакат не общата декларация, а неговия следващ ход.