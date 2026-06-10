Apple променя курса: iOS 27, новата Siri и краят на Intel ерата при Mac

/Поглед Инфо/ Apple представи следващите версии на своите операционни системи, но този път новината не е само в новите функции. Компанията залага на изкуствен интелект, по-бърза работа, по-силен родителски контрол и окончателно затваря една дълга глава в историята на Mac.

Apple представи iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate и останалите си нови софтуерни платформи по време на годишната конференция за разработчици WWDC. На пръв поглед това е поредният голям пакет от обновления за iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Vision Pro. Но зад обичайния маркетингов език личи нещо по-важно: Apple се опитва да навакса в изкуствения интелект, без да изостави образа си на компания, която поставя личните данни и контрола на потребителя на първо място.

Най-важната новина е новата Siri AI. Apple я представя като изцяло преработен асистент, който вече не просто изпълнява кратки команди, а може да води разговор, да разбира контекста, да вижда какво има на екрана и да работи с информация от приложенията. На практика това е опит Siri да се превърне от гласова функция, която мнозина използваха рядко, в централен помощник за работа с телефона, компютъра и останалите устройства.

Според Reuters новата Siri ще може да намира информация от съобщения, имейли, снимки и други лични данни, като например адрес, споменат в разговор, или подробност от стара снимка. Apple обещава, че голяма част от обработката ще става директно на устройството, а когато се използва облачна обработка, тя ще минава през инфраструктурата Private Cloud Compute. Идеята е проста: повече възможности, но без потребителят да има усещането, че личният му живот се изнася към външни сървъри.

Тук обаче идва и първият голям проблем. Новата Siri AI няма да бъде налична първоначално за потребителите на iPhone и iPad в Европейския съюз. Apple обвинява европейските регулации, най-вече Закона за цифровите пазари, че създават риск за сигурността и личните данни, ако компанията бъде принудена да дава по-широк достъп и на други виртуални асистенти. Европейската комисия отхвърля тази теза и според Reuters заявява, че решението да не пусне Siri AI в ЕС е на самата Apple.

Така потребителите в Европа ще се окажат в странна ситуация. На Mac и Vision Pro Siri AI ще бъде достъпна при определени условия, но на iPhone и iPad, най-масовите устройства на Apple, функцията ще закъснее. За Китай Apple също посочва регулаторни причини и засега не дава ясен срок.

Това е особено важно, защото Apple вече не може да си позволи да изглежда като догонващ играч в изкуствения интелект. ChatGPT, Gemini и Claude промениха очакванията на потребителите. Хората вече не искат просто телефонът им да отвори приложение или да пусне таймер. Те очакват асистентът да разбира въпроси, да обобщава, да намира информация, да предлага действия и да върши реална работа.

Apple явно разбира това. Компанията вече си партнира с Google, като част от новите AI модели са разработени с помощта на Gemini технологията. Това е показателно: Apple остава силна в хардуера, операционните системи и екосистемата, но при големите AI модели се налага да използва и външна помощ.

iOS 27 няма да бъде само Siri. Apple обещава и по-бърза работа на системата. Според компанията приложенията на iPhone и iPad ще се отварят до 30 процента по-бързо, новите снимки ще се зареждат в Photos до 70 процента по-бързо, а AirDrop трансферите ще бъдат до 80 процента по-бързи. Това са твърдения на Apple и реалният ефект ще трябва да се провери след официалното излизане на софтуера, но посоката е ясна: след години на добавяне на функции компанията иска да покаже, че не е забравила скоростта и стабилността.

Има и промени във визията. Apple продължава с дизайна Liquid Glass, но го прави по-гъвкав. В настройките ще има плъзгач, с който потребителите ще могат да избират колко прозрачен или плътен да изглежда интерфейсът. Това е малък, но показателен ход. След критики към прекалената прозрачност и по-слабата четимост, компанията очевидно търси по-практичен баланс.

Друга важна част от обновленията са родителските контроли. Apple добавя нови възможности за ограничаване на приложения, уебсайтове и контакти, както и по-добро управление на времето пред екрана. Родителите ще могат по-лесно да определят какво виждат децата, с кого общуват и кога имат достъп до определени приложения. Това е ход, който идва в момент, когато натискът върху технологичните компании заради влиянието им върху децата става все по-силен.

При Mac новината е още по-символична. macOS 27 Golden Gate вече няма да поддържа нито един Mac с Intel процесор. MacRumors отбелязва, че това е краят на една ера. Поддържани остават само машините с Apple silicon, започвайки от M1, както и новият MacBook Neo. Това означава, че преходът, започнал през 2020 г. с първите M1 компютри, вече практически приключва.

За потребителите на по-стари Intel Mac машини това не значи, че компютрите им спират да работят. Те ще останат на по-стара версия на macOS и Apple посочва, че ще има още години обновления по сигурността. Но новите функции, новата Siri и бъдещите големи промени вече ще бъдат запазени за Apple silicon.

Интересна подробност е, че macOS 27 Golden Gate ще бъде и последната голяма версия с пълната Rosetta превеждаща среда, която позволява на приложения за Intel да работят върху Apple silicon. Това е още един знак, че Apple постепенно затваря вратата към миналото. За разработчиците посланието е ясно: бъдещето е само за Apple silicon.

Всичко това се случва в особен момент за компанията. Tim Cook вече е в последните си месеци като главен изпълнителен директор, а John Ternus ще поеме Apple от 1 септември 2026 г. Ternus идва от хардуерното направление, което подсказва, че Apple може да търси нов баланс между устройства, услуги и изкуствен интелект.

Големият въпрос е дали Apple ще успее да превърне AI функциите си в нещо полезно за обикновения потребител, а не само в демонстрация на сцена. Компанията закъсня спрямо конкурентите си, но има едно голямо предимство: контролира устройствата, операционните системи, приложенията и екосистемата. Ако новата Siri наистина започне да работи надеждно с личния контекст на потребителя, това може да се окаже по-важно от поредния впечатляващ чатбот.

Засега обаче има и много условности. Siri AI ще излезе първо като бета. Част от функциите ще работят само на по-нови устройства. В ЕС най-важната част от обновлението за iPhone и iPad ще закъснее. А потребителите вече са по-предпазливи, защото Apple обеща голям скок при Siri още преди две години, но не успя да го достави навреме.

iOS 27 и macOS 27 Golden Gate изглеждат като повече от рутинен ъпдейт. Те показват Apple на кръстопът: между стария модел на прецизно контролирана екосистема и новия свят на изкуствен интелект, който изисква повече отвореност, повече данни и повече риск. Затова тази есен няма просто да видим нов софтуер за iPhone и Mac. Ще видим дали Apple все още може да задава посоката, или вече е принудена да догонва темпото, наложено от другите.