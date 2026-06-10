Лондон поиска замразяване на фронта, Москва вижда опит за спиране на руското настъпление

/Поглед.инфо/ Срещата в Лондон между лидерите на Великобритания, Германия, Франция и Владимир Зеленски беше представена като опит за очертаване на път към мирно уреждане на конфликта в Украйна. Зад дипломатическите формулировки обаче се откроиха конкретни политически и военни условия, които според редица наблюдатели трудно биха могли да бъдат приети от Москва. Докато европейските столици настояват за прекратяване на огъня и гаранции за сигурност за Киев, военната динамика на терена продължава да променя реалните параметри на всеки бъдещ преговорен процес.

Срещата в Лондон между британския премиер, германския канцлер, френския президент и Владимир Зеленски беше представена като дипломатическа инициатива за изграждане на рамка за бъдещ мир. На пръв поглед формулата изглеждаше позната: прекратяване на бойните действия, гаранции за сигурност, финансова подкрепа и международно участие в следвоенното възстановяване. Зад тези общи формулировки обаче се появи набор от конкретни предложения, които веднага предизвикаха остри реакции както в Русия, така и сред част от международните анализатори.

Причината не е само в съдържанието на предложенията, а в момента, в който те бяха направени. Докато европейските лидери говореха за необходимостта от прекратяване на огъня, на фронта продължаваха активни бойни действия. Руските сили поддържат настъпателни операции по няколко направления, а украинската армия изпитва все по-сериозни затруднения с попълването на личния състав и поддържането на боеспособността на отделни участъци от фронта. Именно тази комбинация между дипломатическа активност и продължаваща военна динамика поставя въпроса дали става дума за реална мирна инициатива или за опит да бъде фиксирана определена ситуация на терена.

Първото условие, свързано с незабавно прекратяване на бойните действия, изглежда логично на пръв поглед. Всяка война рано или късно завършва с прекратяване на огъня. Тук обаче възниква въпросът защо една от страните би приела подобна формула в момент, когато счита, че военното развитие работи в нейна полза. Москва многократно е заявявала, че разглежда прекратяването на огъня не като предварително условие, а като резултат от постигнато политическо споразумение. От руска гледна точка спирането на бойните действия преди уреждането на основните спорни въпроси би означавало замразяване на конфликта без гаранции за окончателно решение.

Тук има и чисто военен аспект. Всяка фронтова линия представлява не просто линия върху карта, а система от логистика, складове, транспортни маршрути, ремонтни бази и командни центрове. Прекратяването на огъня не спира тази инфраструктура. То дава време за възстановяване, попълване на загубите и подготовка за следващ етап от конфликта. Именно поради това много войни през последните десетилетия са преминавали през цикли на временно примирие и последваща ескалация.

Вторият елемент от лондонския план засяга използването на съществуващата фронтова линия като отправна точка за бъдещи преговори. Формално това изглежда като технически детайл, но всъщност представлява ключов политически въпрос. Ако текущата линия бъде призната за база на бъдещи договорености, тя практически се превръща в основа за нова политическа реалност.

Проблемът е, че фронтовата линия не е статична. Тя се променя почти ежедневно. Дори когато измененията изглеждат ограничени на картата, зад тях стоят сериозни размествания на тактическо и оперативно ниво. Един укрепен район, железопътна връзка или логистичен възел могат да окажат влияние върху цяла област. Поради това всяка страна се стреми да подобри позициите си преди евентуални преговори.

Третото предложение засяга предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна и възможното разполагане на международни сили на нейна територия. Именно тук се появява едно от най-сериозните противоречия. Москва последователно определя всяко дългосрочно военно присъствие на държави от НАТО или близки до НАТО структури в Украйна като неприемливо.

От гледна точка на европейските държави подобно присъствие би трябвало да действа като механизъм за възпиране. От руска гледна точка обаче това би представлявало институционализиране на онова, което Кремъл определя като разширяване на западното военно влияние към руските граници. Именно около този въпрос се концентрираше и спорът през месеците преди началото на войната през 2022 година.

Тук има и още един практически проблем. Европейските армии през последните години изпитват сериозни кадрови затруднения. Германия, Франция, Великобритания, Италия и други държави открито обсъждат проблемите с комплектуването на личния състав. Разполагането на голям международен контингент в Украйна би изисквало значителни ресурси, които не е ясно дали европейските правителства са готови да осигурят за продължителен период.

Още по-спорен остава въпросът за руските активи, замразени в западни финансови институции. Става дума за стотици милиарди долари резерви и активи, блокирани след началото на конфликта. Дебатът около тях далеч не е приключил. Част от европейските правителства подкрепят използването на тези средства за възстановяването на Украйна, докато други предупреждават, че подобен прецедент може да подкопае доверието в западната финансова система.

Причината е проста. Международната финансова архитектура функционира върху предположението, че държавните резерви се ползват със специален режим на защита. Ако този принцип бъде нарушен, много страни извън западния свят могат да започнат да преразглеждат начина, по който съхраняват своите резерви и инвестиции.

Особено показателен е и последният елемент от лондонската формула, свързан със защитата на европейската сигурност. Именно тук се появява един от най-големите парадокси на настоящата криза. Още през декември 2021 година Москва представи свои предложения за нова архитектура на европейската сигурност. Тогава западните държави ги отхвърлиха като неприемливи. Днес същият въпрос отново се връща в центъра на дискусията, но вече след години война, огромни човешки загуби и мащабни икономически разходи.

Успоредно с дипломатическите инициативи в Украйна продължава и вътрешният дебат за възможните варианти за край на конфликта. Социологическите проучвания показват значително по-разнообразна картина, отколкото често се представя в официалните политически изявления. Част от украинското общество подкрепя продължаването на съпротивата независимо от цената. Друга част изглежда все по-фокусирана върху необходимостта от прекратяване на бойните действия.

Това разделение не е изненадващо. След повече от четири години на мащабен конфликт страната е изправена пред тежки демографски, икономически и социални последици. Милиони хора са напуснали страната. Значителна част от индустриалната база е разрушена или функционира ограничено. Държавният бюджет зависи в огромна степен от външно финансиране.

Тук се появява и един въпрос, който рядко се обсъжда открито. Ако Европа и САЩ продължат да финансират Украйна с десетки милиарди евро годишно, колко дълго този модел може да остане устойчив? Отговорът не е очевиден. Икономиките на западните държави също са под натиск. Политическите цикли се променят. Правителства идват и си отиват. Обществените настроения също не остават постоянни.

В същото време Русия също не е изолирана от натиска на войната. Военните разходи растат, икономиката работи в условията на санкции, а конфликтът изисква огромен ресурс от хора, техника и финанси. Това е причината и двете страни публично да заявяват готовност за мир, но да поставят условия, които засега изглеждат трудно съвместими.

Затова лондонската среща вероятно ще остане по-скоро политически сигнал, отколкото начало на непосредствен мирен процес. Европейските лидери демонстрираха подкрепа за Киев и опитаха да формулират собствена рамка за бъдещи преговори. Москва обаче не показва признаци, че е готова да приеме подобна рамка в сегашния ѝ вид.

Зад дипломатическите формулировки остава един прост факт. Войните приключват не когато бъде написан план, а когато политическите цели, ресурсите и реалностите на бойното поле започнат да се доближават една до друга. Засега подобно сближаване не се вижда. Фронтът продължава да се движи, финансовите потоци продължават да текат, заводите продължават да произвеждат оръжия, а политиците продължават да говорят за мир по начин, който всяка от страните разбира различно.