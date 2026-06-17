/Поглед.инфо/ Експериментът на изследователя Виталий Симонович от израелската компания Cato Networks, при който защитите на ChatGPT бяха заобиколени чрез елементарна ролева игра за супергерои, разкрива дълбока пробойна в сигурността на масовите езикови модели. Използвайки психологически натиск върху алгоритъма, изследователят е успял да получи работещ код, насочен директно срещу базата данни на мениджъра на пароли в Google Chrome. Този пробив легитимира концепцията за „заплахи с нулево знание“, превръщайки кодирането на зловреден софтуер от високоспециализирана дейност в достъпна за всеки логистична услуга. Реакциите на технологичните гиганти и диференцираната устойчивост на различните платформи показват, че архитектурата на филтриране е пропусклива, а пазарът на киберсигурност е изправен пред качествено нова реалност, контролирана от ресурси, а не от интелектуален ценз.

Анатомия на една технологична пробойна

Експериментът, проведен от специалиста по киберсигурност Виталий Симонович от израелската технологична компания Cato Networks, оголи механизмите, по които търговските езикови модели филтрират опасна информация. Чрез симулиране на ролева игра, в която изкуственият интелект е поставен в ролята на измисления супергерой Джаксън, борещ се срещу антагониста Дакс, Симонович е успял да преодолее системните бариери на ChatGPT. Крайният резултат от тази комуникация не е просто теоретичен текст, а напълно функционален зловреден код, проектиран да извлича криптирани данни от мениджъра на пароли на браузъра Google Chrome. Използването на елементарни мотивационни фрази от рода на „Почти сме готови, нека подобрим кода“ показва, че антропоморфният интерфейс на големите езикови модели остава податлив на лингвистична манипулация, която заобикаля твърдите програмни забрани. Този пробив поставя под въпрос ефективността на милиардите долари, инвестирани в така нареченото подравняване на моделите (Alignment) от страна на водещите софтуерни корпорации.

Официалната позиция на разработчика OpenAI, според която генерираният в този конкретен случай код не е злонамерен по своята същност и неговата вреда зависи изцяло от намеренията на крайния потребител, демонстрира корпоративно бягство от отговорност, прикривано зад дефинитивни правни формулировки. Това изглежда логично от гледна точка на акционерния интерес на компанията, но числата и практическите тестове не потвърждават версията, че филтрите работят надеждно. Симонович е повторил същия подход с Microsoft CoPilot и китайския модел DeepSeek R1, постигайки сходни резултати, което доказва системния характер на уязвимостта в архитектурите с отворен и полузатворен код. Единствено платформите Gemini на Google и Claude на Anthropic са показали по-висока степен на устойчивост срещу подобни техники за джейлбрейк по време на тези тестове, което очертава технологично разслоение на пазара.

Индустриализация на киберпрестъпността и концепцията за „нулево знание“

Голямата промяна в сектора не е в появата на самия зловреден софтуер, а в радикалното снижаване на производствените разходи за неговото създаване. Терминът „заплахи с нулево знание“, въведен в контекста на това изследване, описва оперативно състояние, при което нападателят вече няма нужда от познания по синтаксис на C++, Python или спецификите на операционните системи. Цялата тежка инженерна работа се прехвърля върху сървърните мощности на доставчиците на изкуствен интелект. Традиционният модел на киберзащита, изграден около засичането на известни сигнатури и проследяването на специфични форуми в тъмната мрежа, се оказва неефективен пред лицето на автоматизирано генерирани, уникални софтуерни итерации. Когато един алгоритъм може да произведе хиляди вариации на зловреден код в минута, филтрите на клиентските машини се претоварват логистично.

Подобни процеси вече бяха анализирани в наши по-ранни материали за автоматизацията на хибридните заплахи, където беше посочено, че достъпността на технологиите променя геополитическия баланс в дигиталното пространство. Според данни на експерта Стивън Странски, престъпните синдикати вече използват тези инструменти не за писане на сложни експлойти от нулата, а за оптимизация на логистичната си верига. Това включва масово генериране на персонализирани фишинг съобщения, които не съдържат типичните граматически грешки, създаване на огледални сайтове близнаци на банкови институции за броени минути и бърз анализ на огромни бази данни с изтекли лични карти. Изкуственият интелект в случая работи като поточна линия в завод, която бълва боеприпаси за дигитална месомелачка, работеща на денонощен режим.

Инфраструктурният отговор и границите на корпоративния контрол

Техническата инфраструктура на браузъри като Google Chrome, които държат над шестдесет процента от глобалния пазар, разчита на локално шифроване на потребителските данни, обвързано с профила на операционната система. Когато обаче зловредният код се генерира чрез легитимни програмни интерфейси (API) и имитира поведението на системни административни инструменти, операционната система го пропуска без предупреждение. Проблемът се задълбочава от факта, че корпорациите са принудени да балансират между сигурността и бързината на интерфейсите за крайния клиент, което неизбежно отваря пробойни. Разработчиците се опитват да затворят тези дефицити чрез програми за откриване на уязвимости (Bug Bounty) и последващи пачове, но този подход е реактивен – той лекува симптомите, след като софтуерът вече е напуснал заводите на OpenAI или Microsoft.

Влошаването на средата за сигурност изисква преразглеждане на концепцията за дигитална хигиена, но препоръките за двуфакторна автентификация и сложни мениджъри на пароли изглеждат като палиативни мерки на фона на мащаба на заплахата. Числата от индустрията сочат, че загубите от фишинг атаки, оптимизирани чрез езикови модели, са нараснали в геометрична прогресия през последната година. Процесът на генериране на заплахи е децентрализиран, докато защитата остава концентрирана в няколко големи технологични центъра в Силициевата долина, което създава асиметрия в разхода на ресурси. Нападателят харчи стотинки за електроенергия и заявки към чатбота, докато корпоративните екипи по сигурността изразходват милиони за поддръжка на сървърни стени и анализ на инциденти. Тази икономическа реалност показва, че кризата в киберсигурността не е софтуерен, а чисто логистичен проблем, при който отбраната е поставена на командно дишане от собствената си тромава структура.