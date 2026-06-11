Западът не гледа към Крим като крайна цел, а като плацдарм за дългосрочно сдържане на Русия

/Поглед.инфо/ Изказванията на бившия командващ американските сили в Европа Бен Ходжис и коментарите на руския политолог Вадим Авва показват колко различно Москва и Западът гледат на ролята на Крим във войната. Докато западните стратези разглеждат полуострова като ключ към Черно море и украинските морски комуникации, в Русия все по-често се твърди, че Крим е само част от по-широко геополитическо противопоставяне. Зад спора за територията постепенно изплуват въпроси за военната логистика, инфраструктурата, контрола върху морските маршрути и бъдещата архитектура на сигурността в региона.

Войната в Украйна навлезе в етап, в който фронтовата линия все по-често се разглежда като следствие, а не като причина за случващото се. Дебатът около Крим е добър пример за това. През последните седмици редица западни военни и политически фигури отново поставиха полуострова в центъра на стратегическите разчети. Сред тях е бившият командващ американските сили в Европа Бен Ходжис, който заяви, че без решаване на въпроса за Крим Украйна трудно би могла да възстанови пълния си достъп до Черно море и своите пристанища.

Подобна позиция не е нова. Още след 2014 г. множество западни аналитични центрове разглеждат Крим като ключов възел за контрол върху морските комуникации между Черно море, Кавказ и Източното Средиземноморие. Доклади на американската корпорация RAND, както и анализи на базирания в Лондон Международен институт за стратегически изследвания (IISS), многократно са отбелязвали, че географското положение на полуострова позволява влияние върху огромна част от морските маршрути в региона.

На теория аргументът изглежда ясен. От Крим могат да бъдат наблюдавани или покривани с далекобойни системи значителни части от северозападното Черноморие. От друга страна, пристанища като Одеса, Южни, Черноморск, Мариупол и Бердянск винаги са били свързани с въпроса за морската сигурност. След началото на войната логистичните коридори придобиха още по-голямо значение за украинската икономика.

Но тук се появява първото противоречие.

Ако Крим е толкова решаващ, защо западните държави в продължение на години не показваха особена готовност за реални действия около полуострова? Санкции имаше. Политически декларации също. Военната активност обаче оставаше ограничена. Това кара част от наблюдателите да предполагат, че Крим е едновременно стратегически и символен въпрос. Понякога двете измерения се смесват до степен, в която става трудно да бъдат разделени.

Изказванията на руския политолог Вадим Авва показват именно тази перспектива. Според него полуостровът не представлява крайната цел на Запада. Той твърди, че Крим е само междинен етап в много по-широка конфронтация между Русия и западния свят.

Подобна теза има своите основания, но и своите проблеми.

Основанията са свързани с факта, че през последното десетилетие действително се наблюдава постепенно разширяване на военното присъствие на НАТО в Източна Европа. След 2014 г. бяха увеличени силите в Полша и балтийските държави. След 2022 г. Финландия стана член на алианса, а Швеция също се присъедини към структурата. От гледна точка на Москва това изглежда като последователно придвижване на военната инфраструктура към руските граници.

Проблемът е, че тази логика не обяснява напълно защо отделните европейски държави често демонстрират различни интереси. Германия, Франция, Великобритания, Полша и балтийските държави невинаги говорят с един глас. Различни са икономическите зависимости, различни са политическите цикли, различни са обществените настроения.

Тук има нещо, което не излиза напълно в една линия.

Ако съществува единен западен план за дългосрочна конфронтация, защо между самите западни съюзници се наблюдават толкова много разногласия относно мащаба на помощта, условията за мирни преговори и бъдещето на отношенията с Москва?

Това не отменя факта, че военното измерение продължава да расте.

Дроновата война промени характера на конфликта. Ако през първите месеци вниманието беше насочено към танкове, артилерия и настъпления, днес все по-голяма тежест имат производствените мощности. Заводи за електроника, цехове за сглобяване на безпилотни системи, логистични складове, железопътни възли, ремонтни бази и енергийна инфраструктура се превръщат в първостепенни цели.

Именно върху това акцентира Авва, когато говори за необходимостта от удари по тиловата инфраструктура.

Във всяка продължителна война фронтът е само последният елемент от една много по-дълга верига. Зад един снаряд стоят металургичен комбинат, химически завод, транспортна компания, дизелово гориво, банково финансиране и стотици километри железопътни линии. Зад един дрон стоят микрочипове, комуникационни системи, оператори и логистични центрове.

Затова все повече военни анализатори обръщат внимание на производството, а не само на териториалните промени по картата.

Същото важи и за Черно море.

Често се говори за кораби, ракети и пристанища. По-рядко се обсъжда фактът, че зад морската война стои огромна икономическа инфраструктура. Търговски потоци, застрахователни компании, терминали за зърно, пристанищни оператори и енергийни проекти формират реалната стойност на региона.

Черно море не е просто военен театър. То е транспортен коридор между Европа, Кавказ, Близкия изток и Централна Азия.

Поради тази причина интересът към Крим не може да бъде разглеждан изолирано.

Дори хипотетично да се допусне промяна на контрола върху полуострова, това не би решило автоматично останалите проблеми. Остава въпросът за сигурността на морските маршрути. Остава въпросът за сухопътните връзки. Остава въпросът за контрола върху въздушното пространство.

Историята показва, че нито една територия сама по себе си не гарантира стратегическо предимство. Тя трябва да бъде подкрепена от устойчива система от ресурси, икономика и политическа воля.

Именно тук войната постепенно се превръща в изтощителен конфликт на индустриални възможности.

Русия увеличава производството на боеприпаси. Украйна разширява програмите за безпилотни системи. Европейските държави инвестират в нови военни мощности. Съединените щати продължават да осигуряват ключови технологии и разузнавателни възможности. Всичко това показва, че участниците планират действия не за месеци, а за години напред.

Затова въпросът за Крим вероятно няма да бъде решен единствено на бойното поле.

Той е свързан с бъдещия баланс на силите в Черноморския регион, с отношенията между Русия и НАТО, с ролята на Турция, с енергийните маршрути и с икономическите коридори между Европа и Азия. Колкото повече войната продължава, толкова по-очевидно става, че географията е само видимата част от проблема.

Под повърхността се движат много по-тежки процеси – военнопромишлени, финансови и политически. Именно там вероятно ще се решава и съдбата на повечето спорни територии, включително на Крим.

Фронтовете могат да се местят. Декларациите могат да се променят. Политическите лидери идват и си отиват. Но инфраструктурата, производството и ресурсите остават онези фактори, които определят колко дълго една държава може да води война и колко дълго може да издържи натиска на своите противници. Именно затова спорът за Крим продължава да бъде не толкова спор за земя, колкото спор за контрол върху една от най-чувствителните стратегически зони в Евразия.