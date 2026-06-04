САЩ горят резервите си заради Ормуз: Петролният буфер се топи, а цената тепърва идва

/Поглед.инфо/ Войната около Иран и блокирането на Ормузкия проток извадиха на показ проблем, който години наред оставаше скрит зад статистиката и финансовите пазари. Според публикуваните данни американските петролни резерви продължават да намаляват, докато Вашингтон се опитва едновременно да поддържа вътрешния пазар, да снабдява съюзниците си и да предотврати ценови шок. Зад политическите декларации стои проста реалност – когато най-важният енергиен коридор на света бъде блокиран, дори най-голямата икономика започва да харчи стратегическите си запаси с темпове, които преди изглеждаха немислими.

Американската икономика е изградена върху проста предпоставка – енергията трябва винаги да бъде налична, независимо от международните кризи. Именно затова след петролните шокове през 70-те години Вашингтон създаде мащабната система от стратегически резерви, предназначени да гарантират устойчивост при войни, ембарго и сривове на доставките. Десетилетия наред този резерв беше разглеждан като своеобразна застраховка за държавата. Днес обаче самото му състояние започва да се превръща в тема на тревога.

Според данните на американското Министерство на енергетиката общите запаси от суров петрол и петролни продукти са достигнали около 1,584 милиарда барела. Това все още изглежда внушителна цифра, но тенденцията е по-важна от абсолютните стойности. Няколко последователни години на освобождаване на резерви, увеличен износ и нестабилност на световните пазари постепенно намаляват буфера, който Вашингтон може да използва при нови сътресения.

Случаят с Ормузкия проток е особено показателен. През този тесен морски коридор преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяко прекъсване на движението там автоматично удря не само страните от Персийския залив, но и Европа, Азия и Съединените щати. Проблемът не е единствено количеството петрол. Проблемът е логистиката. Рафинериите работят по график, танкерите имат маршрути, а финансовите пазари реагират на очакванията още преди реалният недостиг да се появи.

Точно тук започват и противоречията около официалните оценки. Според различни медийни публикации се твърди, че световният пазар е загубил огромни количества суров петрол заради ограниченията в района на Ормуз. Част от тези данни обаче трудно могат да бъдат независимо потвърдени. Числата изглеждат впечатляващи, но мащабът на световния петролен пазар изисква внимателна проверка на подобни твърдения. Историята на енергийните кризи показва, че първите оценки почти винаги са по-драматични от последващите реални резултати.

Доналд Тръмп, както и при предишни енергийни кризи, демонстрира увереност, че пазарът ще се нормализира след приключване на конфликта. Подобна логика има основания. След всеки голям геополитически шок пазарите постепенно намират алтернативни маршрути, нови доставчици и временни решения. Проблемът е времето. Петролната индустрия не работи със скоростта на политическите речи. Ако танкерите бъдат отклонени, ако застрахователните премии скочат и ако пристанищната инфраструктура бъде претоварена, възстановяването може да отнеме седмици или месеци.

Затова редица държави вече търсят обходни маршрути. Саудитска Арабия разполага с тръбопроводни системи към Червено море. Обединените арабски емирства имат алтернативни изходи към Оманския залив. Израел също лансира различни идеи за транспортни коридори. Никое от тези решения обаче не може напълно да замени капацитета на Ормуз. Това прилича на ситуация, при която магистрала с десет ленти внезапно бъде заменена с второстепенни пътища. Движението продължава, но скоростта и ефективността се сриват.

Американските резерви в този контекст играят ролята на авариен клапан. Те позволяват на пазара да диша, когато доставките намалеят. Но всеки освободен милион барела днес означава по-малък резерв утре. Именно затова във Вашингтон се водят все по-сериозни спорове дали стратегическите резерви трябва да се използват за регулиране на цените или единствено за извънредни ситуации.

Под повърхността на петролния спор стои и по-дълбок въпрос. През последните години Западът говореше за ускорен енергиен преход, зелена трансформация и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. В същото време всяко напрежение в Персийския залив продължава да предизвиква паника на пазарите. Това не означава, че преходът е невъзможен. Означава, че световната икономика все още е далеч по-зависима от петрола, отколкото политическите лозунги са готови да признаят.

Преди години подобни сътресения бяха свързани предимно с решенията на ОПЕК. Днес картината е по-сложна. Към традиционните производители се добавят санкции, войни, морски коридори, финансови ограничения и геополитически блокове. Петролът вече не е просто суровина. Той е инструмент за натиск, дипломатически аргумент и средство за стратегическо влияние.

Показателно е, че дори след години на рекорден американски добив Вашингтон продължава внимателно да следи всяко движение в Ормузкия проток. Това показва границите на концепцията за енергийна независимост. Най-големият производител в света може да увеличава добива си, но не може да избяга от световния пазар и неговите зависимости.

Сходна логика се наблюдаваше и по време на европейската газова криза след 2022 г., когато се оказа, че инфраструктурата и логистиката са поне толкова важни, колкото и самите ресурси. Днес същият урок се преподава отново, но този път през петрола и Ормуз.

Засега не може категорично да се твърди, че САЩ са изправени пред непосредствен енергиен недостиг. Подобни оценки биха били прибързани. Данните обаче показват друго – цената на геополитическите конфликти не се измерва само в ракети, санкции и дипломатически декларации. Тя се измерва и в барели, складове, танкери, застраховки и резерви. А когато най-мощната икономика в света започне да харчи стратегическия си запас с ускорени темпове, това е сигнал, че зад политическите заглавия се натрупва много по-сериозен ресурсен проблем.