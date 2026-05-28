Инвеститорите започват да разпродават американски активи, а дългът на САЩ излиза извън контрол

/Поглед.инфо/ Американската икономика влиза в опасна зона, в която доларът отслабва, държавният дълг расте по-бързо от бюджета, а големите инвеститори все по-често говорят не за „Купувай Америка“, а за „Продай Америка“.

Тръмп обеща индустриално възраждане, но удари собствената финансова система

Когато Доналд Тръмп върна лозунга MAGA в Белия дом, голяма част от американския бизнес очакваше класически протекционистки сценарий: високи мита, връщане на заводи, нов индустриален цикъл и стабилен долар. Само че подобен модел работи трудно в държава, която от десетилетия живее не толкова от производство, колкото от глобално финансово доминиране. Америка вече не е икономиката от 1950 година, когато държеше над половината от световния БВП. Според данните на Световната банка и МВФ, цитирани в анализа, делът на САЩ в глобалната икономика е паднал до около 14,6% към края на 2025 година. Това не е временна криза, а процес, който върви от десетилетия.

Проблемът за Вашингтон е, че опитът едновременно да се защити вътрешният пазар, да се стимулира износът и паралелно да се привлича чужд капитал започва да създава вътрешни противоречия. Слабият долар помага на износа, но плаши инвеститорите. Високите лихви пазят американските облигации привлекателни, но убиват кредитирането и увеличават цената на дълга. Ниските лихви облекчават бюджета, но подкопават доверието към долара. Администрацията на Тръмп започна да се движи между тези цели без ясен баланс и финансовите пазари очевидно усещат това.

Миналата година Европа изглеждаше като по-слабата икономическа зона. Немската индустрия губеше темпо, енергийните разходи растяха, а капиталите се насочваха към американските пазари. По данни на американското Министерство на финансите нетните чуждестранни покупки на американски дългосрочни активи през 2025 година са достигнали 1,55 трилиона долара, като най-голям принос идва именно от Европа. На пръв поглед стратегията на Тръмп работеше. Само че тези капитали влязоха в Америка точно в момента, когато започна да се натрупва нов системен риск.

Дългът вече поглъща бюджета по-бързо от армията

Рей Далио неслучайно говори за „инфаркт“ на американската финансова система. Част от пазарите вече гледат на САЩ по начина, по който преди години гледаха на Италия или Великобритания — като на държава с огромен дълг, която оцелява благодарение на доверие и инерция. Само че американският проблем е много по-голям като мащаб.

Публичният държавен дълг на САЩ вече достига приблизително размера на годишния БВП, а общият национален дълг надхвърля 39 трилиона долара. Това означава, че финансовата машина трябва непрекъснато да се захранва с нови купувачи на облигации. Някой трябва постоянно да купува американски дълг — пенсионни фондове, банки, чужди правителства, инвестиционни фондове, Федералният резерв. И тук започва голямото напрежение.

Само за първото тримесечие на фискалната 2026 година плащанията по лихви достигат 537 милиарда долара. Това вече е почти една трета от всички федерални разходи. Числата изглеждат абстрактни, но зад тях стои много проста логистика: колкото повече пари отиват за обслужване на дълга, толкова по-малко остават за армия, инфраструктура, социални програми и субсидии. Финансовото командно дишане започва да се усеща.

Тук има и още един детайл, който Вашингтон избягва да обсъжда открито. Американската система години наред функционираше, защото светът приемаше долара като безрисков актив. Но когато валутата отслабва, а политическата среда става нестабилна, инвеститорите започват да искат по-висока доходност. По-високата доходност означава още по-големи разходи за бюджета. Получава се затворен кръг.

Според анализа, публикуван след конференцията на New York Life Investments, все повече фондове вече обсъждат диверсификация извън американските активи. Не става дума за паническо бягство, а за постепенно намаляване на експозицията към САЩ. Точно такива процеси обикновено са най-опасни. Рязката криза се вижда лесно. Бавният отлив се разпознава късно.

Войните започват да носят повече разходи, отколкото контрол

Американската система дълго време компенсираше финансовите си дисбаланси чрез глобално военно и политическо влияние. Само че последните конфликти започват да носят все по-малко стратегически резултати срещу все по-висока цена. В текста специално се обръща внимание на войната срещу Иран и отражението ѝ върху инвестиционния климат.

Пентагонът официално призна разходи от около 25 милиарда долара само за два месеца операции в Близкия изток. Ирански източници твърдят, че реалната цена е значително по-висока. Тези числа не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият спор показва друго — Вашингтон вече не може лесно да демонстрира безспорна сила. А за финансовите пазари именно усещането за контрол е ключово.

Саудитска Арабия и монархиите от Персийския залив миналата година обещаваха мащабни инвестиции в американската икономика. Сега тези обещания започват да изглеждат далеч по-несигурни. След ударите в региона държавите от Залива видяха, че американската военна защита вече не гарантира автоматична стабилност. Част от капитала вероятно ще остане в Азия, част ще се пренасочи към злато и суровини.

И точно тук се появява другият проблем за Америка — златото. Според анализа цената му е нараснала с около 75% за година. Това не е просто спекулативен балон. Обикновено подобни движения означават, че големите пари търсят убежище извън държавните облигации и валутите.

Междувременно доларът отслабва спрямо основните валути, а американските фондови индекси вече не изглеждат толкова безалтернативни. Миналата година европейският индекс Stoxx 600 дори е превъзхождал S&P 500 в доларово изражение. Това изглежда парадоксално на фона на кризите в Европа, но показва нещо друго — инвеститорите вече не гледат автоматично към Америка като към единственото сигурно убежище.

Вашингтон влиза в политически цикъл, който може да удари пазарите още по-силно

Предстоящите междинни избори в САЩ също започват да влияят върху финансовата среда. Според редица американски анализатори републиканците могат да загубят контрола върху долната камара на Конгреса. Ако това се случи, администрацията на Тръмп ще влезе в постоянен вътрешнополитически блокаж.

Пазарите не обичат подобни периоди. Инвеститорите приемат остри конфликти между Белия дом и Конгреса като риск за бюджета, дълга и регулациите. Особено когато става дума за държава, която вече плаща рекордни лихви и води няколко паралелни външни конфликта.

Тук има и нещо по-дълбоко. В Америка постепенно се натрупва усещане, че политическата система губи способност да управлява дългосрочно. Републиканците обещават ограничаване на разходите, но дългът расте. Демократите настояват за социални програми, но бюджетът вече трудно ги понася. Федералният резерв се оказва под политически натиск. А пазарите усещат много бързо подобни пробойни.

Засега няма признаци за внезапен срив на американската икономика. Подобни прогнози се правят от години и често не се сбъдват. Но има друг процес, който изглежда далеч по-реален — постепенно отслабване на глобалното доверие към американската финансова система. И ако този процес се ускори, Вашингтон ще трябва да избира между печатане на още долари, още по-скъп дълг или рязко орязване на разходите. И трите варианта носят тежки последици.

Първоизточник: The New York Times, New York Life Investments, Министерство на финансите на САЩ