Вашингтон се връща на масата, но не и с нов план: Рубио призна, че мирният процес е в задънена улица

/Поглед.инфо/ Изявлението на Марко Рубио показва, че Вашингтон не се отказва от ролята си на посредник в украинския конфликт, но също така признава очевидното – повече от година след серията дипломатически инициативи нито Москва, нито Киев демонстрират готовност за съществени компромиси. Зад думите за нови мирни усилия стои един по-неприятен факт: войната продължава да се определя не толкова от преговорните маси, колкото от фронтовата динамика, производството на оръжие, финансовите потоци и стратегическите цели на основните участници.

Докато изслушването на държавния секретар Марко Рубио във Вашингтон произведе няколко кратки новинарски заглавия, същинският сигнал се съдържа в признанието, че американската администрация е готова да възобнови посредническите усилия, въпреки че не вижда признаци за реални отстъпки от която и да е страна. Това е рядък момент на откровеност. В продължение на месеци различни западни представители твърдяха, че дипломатическият процес остава отворен, но същевременно всяка нова военна помощ, всяка нова санкционна схема и всяка нова програма за превъоръжаване показваха обратното.

Думите на Рубио идват в момент, когато и Вашингтон, и Москва демонстрират желание да запазят каналите за комуникация. По информация, цитирана от руски официални представители, срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска през август 2025 г. е довела до определени рамкови договорености между двете ядрени сили. Какво точно включват тези договорености остава неизвестно, но фактът, че Москва продължава да се позовава на тях, показва, че Кремъл ги разглежда като валидна политическа основа за бъдещи разговори.

Тук обаче възниква първото сериозно противоречие. Американската страна говори за прекратяване на огъня като отправна точка. Руската страна продължава да настоява, че първо трябва да бъдат изпълнени конкретни политически и териториални условия. Според официалната руска позиция Киев трябва да изтегли силите си от териториите, които Москва счита за част от Руската федерация, както и окончателно да се откаже от членство в НАТО. Украинското ръководство многократно е отхвърляло подобен сценарий.

Така се оформя ситуация, при която всички участници официално подкрепят мира, но всеки използва различна дефиниция за него. За Вашингтон мирът означава спиране на бойните действия и начало на политически процес. За Москва мирът означава признаване на новите стратегически реалности. За Киев мирът означава възстановяване на контрола върху териториите и гаранции за сигурност. Тези три позиции продължават да се разминават фундаментално.

Зад дипломатическите формулировки стои и друг фактор. Войните рядко приключват единствено чрез политическа воля. Те приключват тогава, когато ресурсната база започне да се променя. През последните две години украинският конфликт се превърна в огромна индустриална система. Военни заводи в САЩ, Германия, Полша, Чехия и Великобритания увеличиха производството на боеприпаси. Русия също преструктурира значителна част от икономиката си към военни нужди. В такава среда всяко предложение за мир засяга не само фронта, а и мащабни финансови и производствени интереси.

Поради тази причина изявлението на Рубио може да бъде прочетено и по друг начин. Не като сигнал за непосредствен пробив, а като признание, че военният инструмент не е постигнал политическите резултати, които различните страни са очаквали. След години на бойни действия фронтовете се променят по-бавно, цената расте, а обществената умора постепенно започва да влияе върху политическите решения както в Европа, така и в САЩ.

Любопитно е и времето на това изявление. То съвпада с нарастващите дискусии за бъдещата архитектура на европейската сигурност и за ролята на НАТО след края на войната. В редица западни столици вече не се обсъжда само въпросът как да бъде подкрепена Украйна, а и как ще изглежда континентът след приключването на конфликта. Именно там се намира и най-трудната част от уравнението.

Дмитрий Песков заяви, че специалната военна операция би могла да приключи много бързо при изпълнение на руските условия. Това е позиция, която Москва повтаря последователно. Проблемът е, че Киев разглежда същите тези условия като фактическа капитулация. Следователно политическата дистанция между двете страни остава почти непроменена.

Затова изявлението на Рубио трябва да се разглежда по-скоро като опит за поддържане на дипломатическия канал, отколкото като сигнал за предстоящ мир. Контактите между Москва и Вашингтон очевидно не са прекратени. Преговорният механизъм също не е изчезнал. Но засега липсва онзи политически момент, в който една от страните да реши, че може да постигне повече чрез подписване на документ, отколкото чрез продължаване на бойните действия.

Подобни моменти в историята обикновено настъпват внезапно. До тогава дипломатите говорят за мир, генералите подготвят следващите операции, а заводите продължават да работят на пълен капацитет. Именно там, далеч от микрофоните и официалните декларации, често се определя реалният хоризонт на всяка война.