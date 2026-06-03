В Лаос се излъчи китайският документален филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата“

/Поглед.инфо/ На 2 юни във Ванвиен Китайската медийна група и Отделът за публичност на Централния комитет на Лаоската народно-революционна партия проведоха церемония по стартиране на излъчването на китайския документален филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата“.

Генералният секретар на ЦК на Лаоската народно-революционна партия и лаоски председател Тонглун Сисулит изпрати поздравително послание. В него Тонглун отбеляза, че филмът съдържа китайската философска мъдрост и отразява голямото значение, което генералният секретар Си Дзинпин отдава на опазването на културното наследство, както и неговата далновидност в управлението на държавата.

Заместник началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн заяви във видеообръщението си, че тази година се навършват 65 години от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Лаос, а също така е и „Годината на приятелството между Китай и Лаос“, обявена съвместно от лидерите на двете партии и държави. Китайската медийна група изрази желание да обменя опит и знания с приятели от всички сфери на лаоското общество, да върви ръка за ръка с тях и да допринесе за изграждането на общност на споделена съдба между двете държави с високи стандарти, високо качество и високо ниво.