Атомът не е играчка: След ударите край Запорожката АЕЦ МААЕ предупреждава за риск, който няма граници

/Поглед.инфо/ Атаките около Запорожката атомна електроцентрала отново поставиха въпроса докъде може да стигне ескалацията в украинския конфликт. Според публикувани данни и изявления на МААЕ са регистрирани удари в района на най-голямата атомна централа в Европа, а ръководството на агенцията предупреди, че всяко посегателство срещу подобна инфраструктура носи риск, който надхвърля границите на воюващите страни. В свят, където договорите за стратегическа стабилност се разпадат, а политическите решения все по-често изпреварват експертните оценки, въпросът вече не е кой контролира централата, а кой ще гарантира, че атомната енергетика няма да бъде превърната в инструмент на войната.

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Атомът не е играчка. Това е може би най-баналната истина на съвременната цивилизация и едновременно с това една от най-често забравяните. В продължение на десетилетия човечеството изгради цяла система от международни договори, контролни механизми и институции именно заради разбирането, че ядрената сфера не търпи политическа импровизация. Достатъчно беше едно поколение да види Чернобил, за да осъзнае, че последствията от подобни аварии не се измерват в дни или месеци, а в десетилетия.

Днес този консенсус изглежда все по-разклатен.

По информация, цитирана от руски и международни източници, през последните седмици около Запорожката атомна електроцентрала са регистрирани нови инциденти и атаки. Международната агенция за атомна енергия потвърди наличието на поражения по инфраструктурни елементи на централата и отново предупреди, че всяко нападение срещу ядрено съоръжение представлява сериозна опасност. Самият генерален директор Рафаел Гроси използва необичайно твърд тон, подчертавайки, че основните принципи на ядрената безопасност са поставени под натиск.

Тук обаче възниква един неприятен въпрос. Ако всички разбират опасността, защо тя продължава да расте?

Проблемът не е само във военните действия около централата. Проблемът е в постепенното привикване към риска. Преди няколко години самата идея за бойни действия в непосредствена близост до атомна електроцентрала би предизвикала международна политическа буря. Днес подобни новини се появяват за няколко часа в информационния поток и след това изчезват под лавината от други събития.

Това е опасна промяна.

Запорожката АЕЦ не е обикновен инфраструктурен обект. Това е комплекс с шест енергоблока, проектиран да осигурява значителна част от електроенергията на Украйна. Около него има сложна система от охлаждане, резервни мощности, комуникации, транспортни връзки и специализирани екипи. Ядрената безопасност не зависи само от реакторите. Тя зависи от стотици свързани процеси, които трябва да работят без прекъсване.

Военният конфликт винаги създава пробойни именно в тези процеси.

Една разрушена подстанция. Един прекъснат кабел. Един удар по логистичен възел. Един неработещ резервен генератор. Поотделно подобни проблеми може да изглеждат управляеми. Натрупани заедно, те създават среда, в която вероятността от сериозен инцидент започва да расте.

Чернобил също не беше резултат от един-единствен фактор.

Допълнителен тревожен елемент е състоянието на международната система за контрол над ядрените рискове. Рафаел Гроси неслучайно обърна внимание на изтичането на последния договор START между Русия и САЩ. В продължение на десетилетия тези споразумения осигуряваха минимална предвидимост между най-големите ядрени сили. Днес тази архитектура постепенно се разпада.

Когато липсва доверие между държавите, всяка криза става по-опасна.

Когато липсват механизми за контрол, всяка грешка става по-скъпа.

Когато политическата реторика започне да изпреварва техническата логика, рискът се превръща в постоянен фон на международната система.

В случая със Запорожката АЕЦ тревожният момент е, че говорим за обект, чиито потенциални последствия не признават национални граници. Радиоактивното замърсяване не проверява паспорти. Вятърът не се интересува от политически декларации. Атмосферните процеси не различават съюзници и противници.

Опитът от 1986 година е достатъчно показателен. След аварията в Чернобил радиоактивни частици бяха открити в десетки европейски държави. Някои региони пострадаха значително повече от други не защото се намираха по-близо до централата, а заради посоката на въздушните течения и метеорологичните условия.

Точно затова предупрежденията на експертите не бива да се разглеждат като поредния дипломатически ритуал.

Независимо кой контролира централата, независимо коя страна обвинява другата, независимо какви са политическите цели на участниците в конфликта, съществува една граница, която не трябва да бъде преминавана. Ядрените обекти трябва да останат извън логиката на войната.

Историята показва, че държавите често осъзнават това твърде късно.

През последните години светът свикна да живее едновременно с война в Европа, конфликти в Близкия изток, разпадащи се механизми за стратегическа стабилност и ускорена надпревара във въоръжаването. Свикването обаче не означава безопасност. То просто означава, че хората престават да реагират навреме.

Именно тук се крие най-голямата опасност.

Не в една конкретна атака. Не в един конкретен дрон. Не в едно конкретно правителство.

Опасността е в усещането, че всичко това вече е нормално.

А то не е.

Защото атомът остава последната червена линия, зад която политическите грешки престават да бъдат политически. Там последствията започват да се измерват в поколения.