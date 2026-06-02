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Поглед към Китай

Китайският глас внесе стабилност и сигурност в „Диалога Шангри-Ла“

/Поглед.инфо/ Неотдавна в Сингапур приключи 23-тият „Диалог Шангри-Ла“.

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Китайският глас внесе стабилност и сигурност в „Диалога Шангри-Ла“
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Събитието се организира от западния мозъчен тръст „Британски институт за международни стратегии“ и се фокусира върху отбраната и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Тази година в него участваха представители от 44 държави и региона. На фона на множеството предизвикателства в целия свят Китай предложи „Инициативата за глобална сигурност“ и „Инициативата за глобално управление“, застъпи концепцията за обща, всеобхватна, сътрудническа и устойчива сигурност и подчерта важността на придържането към мултилатерализма и международното право, като предостави важни насоки на международната общност за справяне с глобалните предизвикателства.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсес произнесе реч, в която каза, че американско-китайските отношения са на най-доброто ниво от години насам. Китайският представител заяви, че се надява САЩ и Китай да работят в сътрудничество, за да приложат на практика постигнатото между двамата държавни глави съгласие и да насърчат развитието на отношенията между двете армии в здравословна, стабилна и устойчива посока. Участниците в срещата оцениха положително тенденцията към подобряване на отношенията между САЩ и Китай.

По време на 3-дневния диалог китайският представил разясни китайската позиция за глобалното управление и за сигурността, предавайки сигнал за мир, приветстван от международната общност. От друга страна, софистиката на японския представител за действията за „ремилитаризма“ бе критикувана от участниците.

Коментатори считат, че на този диалог китайският глас става все по-силен, оказвайки влияние на посоката на събитието, с което внася стабилност и сигурност в пременяващия се свят.

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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.