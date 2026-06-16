Китай превръща дигиталния юан в оръжие срещу доларовата система

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на света е насочено към войните в Близкия изток, Китай тихо изгражда собствена финансова инфраструктура за XXI век. Платформата mBridge обещава трансгранични разплащания за секунди, без посредничеството на долара и без зависимост от SWIFT. Подкрепата на Саудитска Арабия, ОАЕ и други ключови държави показва, че Пекин вече не се стреми просто към по-голямо влияние в световната търговия, а към изграждането на паралелна финансова система, способна постепенно да подкопае монопола на американската валута.