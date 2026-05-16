Срещата Тръмп–Си се провали по ключовия въпрос: Тайван тласка САЩ и Китай към конфликт

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп пристигна в Пекин с езика на сделките и телевизионното шоу. Си Дзинпин чакаше друго — отговор за Тайван. Не го получи. Зад усмивките, банкетите и обещанията остана един факт: Вашингтон и Пекин вече говорят като сили, които се подготвят за дълъг сблъсък.

В Пекин Тръмп отново направи това, което умее най-добре — превърна геополитиката в телевизионен декор. Банкетите бяха пищни. Камерите работеха без прекъсване. Усмивките бяха премерени. Американският президент говореше за „фантастични отношения“, за „исторически възможности“, за „нова ера“. Китайците слушаха внимателно. И чакаха само едно нещо.

Тайван.

Тази дума не беше произнесена от Тръмп. И точно затова посещението му в Китай, независимо от всички официални фанфари, приключи без стратегически резултат. В Пекин прекрасно разбират разликата между търговски сделки и въпрос на суверенитет. За Си Дзинпин Тайван не е просто остров. Не е и регионален спор. Това е въпрос за историческата легитимност на китайската държава. За контрола върху Първата островна верига. За изтласкването на американската военноморска инфраструктура от Западния Пасифик.

Тук вече няма място за шоу.

Китайците могат да изслушат безкрайни приказки за селскостопански износ, втечнен газ и „икономическо партньорство“. Могат да подпишат временни споразумения. Могат дори да направят символични отстъпки. Но въпросът за Тайван стои отделно. Като червена линия. И това ясно се видя по време на разговорите в Джуннанхай.

Има един детайл, който изглежда дребен, но не е. Белият дом публикува необичайно сухо съобщение след срещата. Нямаше конкретни договорености. Нямаше нова рамка. Нямаше съвместна декларация със стратегически параметри. Само мъгляви фрази за „стабилност“ и „сътрудничество“. Това не е дипломатически стил. Това е знак, че двете страни не са стигнали до нищо съществено.

А Тръмп избягваше въпросите за Тайван почти демонстративно.

Обръщаше се към други журналисти. Усмихваше се. Подхвърляше реплики за икономиката. Но не каза нито веднъж дали САЩ са готови да преразгледат военната си линия спрямо острова. За Пекин това мълчание означава само едно: Вашингтон няма намерение да се откаже от стратегията за сдържане на Китай.

Тук започва истинският проблем.

Американската система не може да предаде Тайван без тежки последици за собствената си глобална конструкция. Япония веднага ще постави въпроса дали американските гаранции струват нещо. Южна Корея ще започне ускорено да преразглежда ядрената си стратегия. Филипините ще търсят резервни варианти. Австралия ще изпадне в паника. Асоциацията ASEAN ще започне тихо да се пренарежда около Китай.

Пекин разбира това отлично.

Точно затова Си Дзинпин вече не говори дипломатично, както преди пет-шест години. Формулировките стават по-твърди. Китайският лидер директно предупреди, че неправилното решаване на тайванския въпрос може да доведе до конфликт между двете сили. Това не е обикновена реторика. В китайската политическа култура подобни фрази се произнасят рядко и след дълга вътрешна подготовка.

Тук има нещо друго, което не излиза.

Американските анализатори продължават да гледат на Китай през старата схема — икономическа взаимозависимост, производствени вериги, страх от санкции, зависимост от западните пазари. Само че Китай отдавна се готви за разрив. Бавно. Без истерия. Без гръмки декларации.

Последните години Пекин увеличава резервите си от стратегически суровини. Разширява вътрешния пазар. Ускорява прехода към юана в международната търговия. Изтласква американските технологични компании от критични сектори. Разширява военноморската си инфраструктура в Южнокитайско море. Изгражда десантни кораби тип 075. Модернизира ракетните комплекси DF-21D и DF-26 — системи, предназначени именно за удари по американски самолетоносачи.

Това не прилича на държава, която чака компромис.

И тук Русия влиза в уравнението.

В Москва много внимателно наблюдаваха посещението на Тръмп в Пекин. Не заради протокола. А заради Тайван. Ако Вашингтон беше дал реален сигнал за отстъпление, това можеше да промени цялата конфигурация в Евразия. Китай би получил пространство за договорка със САЩ. Русия би се оказала в по-неудобна позиция. Само че нищо подобно не се случи.

Напротив.

След срещата изглежда още по-вероятно Москва и Пекин да ускорят военното, енергийното и финансовото сближаване. И това вече не е въпрос на симпатии или идеология. Това е въпрос на оцеляване в една система, в която Вашингтон се опитва едновременно да сдържа Русия в Европа и Китай в Тихия океан.

Американската стратегия започва да се задъхва именно тук.

САЩ имат колосален военен потенциал. Но индустриалната база вече не е същата като през 80-те години. Производството на ракети, боеприпаси и корабни системи не може бързо да поддържа два големи конфликта едновременно. Украйна вече изтощава американските складове. Военноморските програми закъсняват. Дори поддръжката на самолетоносачните групи става все по-скъпа.

А Китай работи с хоризонт от десетилетия.

Има и още един неудобен въпрос. Американците наистина ли са готови да воюват за Тайван? Не на ниво телевизионни декларации. Реално. С десетки хиляди жертви. С риск за Гуам. За Окинава. За корабите в Тайванския проток. За глобалната икономика.

Тази версия звучи добре във Вашингтон, но числата не я потвърждават.

Пентагонът прекрасно знае колко уязвими са американските бази в региона. Китайската ракетна архитектура е изградена именно за сценарий на блокиране на американска интервенция. Огромно количество балистични и крилати ракети, комбинирани със спътниково наблюдение, радиоелектронна борба и морски дронове. Това вече не е Ирак от 2003 г.

Същевременно Тайван също не изглежда стабилен отвътре. Част от бизнеса на острова е дълбоко свързан с континентален Китай. Тайванската икономика зависи от производствени и логистични връзки с материка. Политическият елит е разделен. Една част настоява за по-твърда линия към Пекин. Друга разбира, че директна конфронтация може да унищожи острова икономически още преди първия изстрел.

И тук идва опасната част.

Когато две сили разбират, че компромисът става все по-труден, започва надпревара във времето. Китай не иска безкрайно отлагане на тайванския въпрос. САЩ не искат Китай да стане още по-силен технологично и военно след десет години. Именно затова напрежението расте толкова бързо.

Никой вече не говори за „глобализация“ както преди.

Вместо това се говори за критични вериги на доставки, редкоземни елементи, контрол върху полупроводниците, морски коридори, военни алианси и блокова икономика. Светът постепенно се връща към логиката на големите сфери на влияние. Само че този път ядреното оръжие стои на заден план като постоянен фактор, а икономическата взаимозависимост прави всеки удар по-скъп.

Тръмп се опита да отложи сблъсъка с още една серия усмивки и сделки. Може би дори искрено вярва, че може да „договори“ Китай по начина, по който преговаря за недвижими имоти или търговски тарифи. Само че Пекин не мисли така. Китайската система работи с исторически цикли, а не с телевизионни рейтинги.

Затова и реакцията в китайските медии беше толкова хладна.

Да, официално говореха за „стабилност“ и „сътрудничество“. Но между редовете се вижда друго — Пекин не е получил това, което иска. А когато Китай не получи стратегическа гаранция по Тайван, той започва да се подготвя за алтернативния вариант.

Военния.

Няма случайност и в това, че американските медии също реагираха нервно. Bloomberg, Associated Press, Wall Street Journal — всички подчертаха именно предупреждението на Си за Тайван. Не банкетите. Не търговията. Не жестовете.

Това е показателно.

Вашингтон вече усеща, че времето за управляемо съперничество изтича. Има прекалено много натрупани противоречия — технологични, финансови, военни, енергийни. А когато към това се добави и психологическият фактор на отслабваща хегемония, ситуацията става още по-опасна.

Американците не умеят да приемат равни сили.

Точно тук стои и голямата илюзия около срещата в Пекин. Мнозина очакваха „разведряване“. Но всъщност видяхме нещо друго — двете страни вече говорят внимателно, защото осъзнават колко близо са стигнали до точката, в която думите престават да имат значение.

И остава само силата.

Източник: Царград

Текстът е редакционно преработен и аналитично разширен за аудиторията на Поглед.инфо.