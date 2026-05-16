Японски анализатори предупредиха: Тръмп може да използва ядрено оръжие срещу Иран

/Поглед.инфо/ В Япония – страната, преживяла Хирошима и Нагасаки – вече открито обсъждат сценарий за американски ядрен удар срещу Иран. Причината не е само Близкият изток. Причината е самият Доналд Тръмп, неговият език, хаотичните сигнали от Вашингтон и усещането, че старите ограничения започват да се рушат.

В Япония започнаха да говорят за ядрена война по различен начин. Не като абстрактен риск. Не като академичен спор между генерали и професори по стратегическо възпиране. А като напълно реален политически сценарий, свързан с конкретно име — Доналд Тръмп. Това е важно, защото японската политическа среда традиционно избягва подобни формулировки. След Хирошима и Нагасаки темата за използването на ядрено оръжие винаги е била поставяна в почти ритуална рамка — трагедия, памет, пацифизъм, международно право. Сега тонът е друг. Сух. Административен. Почти технически.

В Токио вече обсъждат не дали е морално да бъде използвана атомна бомба, а при какви обстоятелства Вашингтон би решил, че подобен удар е „оперативно оправдан“. Разликата е огромна.

Точно тук започва проблемът.

Японският журналист Тошихико Шиобара, публикувал анализ в „Шукан Гендай“, не се занимава с философия. Той разглежда политическите сигнали от Белия дом, реакциите на американски политици, поведението на Тръмп и военната динамика около Иран. Получава се неприятна картина. Още по-неприятно е, че тя не звучи напълно нелогично.

Защото през последните месеци американската риторика около Иран премина граница, която дълго време изглеждаше немислима. Публични разговори за унищожаване на инфраструктура, за връщане на държави „в каменната ера“, за удари по електроцентрали, мостове и енергийни възли. Това вече не е езикът на класическата дипломация. Това е езикът на тотално разрушаване на държавна система.

И тук има нещо, което не излиза.

Ако Вашингтон действително иска само ограничен натиск върху Иран, защо се говори за инфраструктурно унищожение в мащаб, който автоматично води до регионален колапс? Иран не е Либия от 2011 година. Не е Ирак от 2003 година. Това е държава с над 90 милиона население, сложна индустриална структура, дълбока военна мрежа и география, която прави сухопътната операция почти кошмарна. Планински масиви, тунелна инфраструктура, подземни ракетни бази, децентрализирана логистика. Американците знаят това прекрасно.

Затова започнаха разговорите за „бързо решение“.

В подобна логика ядреното оръжие постепенно престава да бъде инструмент за възпиране и започва да се разглежда като средство за съкращаване на войната. Именно това плаши японците. Не самата бомба. А административното нормализиране на мисълта за нея.

Шиобара припомня нещо, което западните медии старателно избягват — след Хирошима Вашингтон многократно е обсъждал повторна употреба на атомно оръжие. Корея. Тайванската криза. Куба. В архивите на САЩ тези разговори стоят съвсем официално. Протоколи. Военни оценки. Разчети за радиационно поражение. Няма романтика. Само таблици.

По време на Корейската война генерал Макартър настоява за използване на десетки ядрени заряди срещу китайски позиции и логистични линии. Това днес често се премълчава, защото разрушава красивия мит, че ядреното оръжие е останало завинаги заключено след 1945 година. Не е останало. Просто няколко пъти политическото ръководство е натискало спирачката в последния момент.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Днешната американска политическа система е много по-нестабилна от тази през 60-те години. По времето на Кенеди около президента съществуваше сравнително дисциплиниран държавен апарат. Днес Вашингтон прилича на конфликт между медийни кланове, корпоративни центрове, силови структури и групи за влияние. В подобна среда импулсивен президент е далеч по-опасен.

Особено президент, който превръща хаоса в метод.

Тъкър Карлсън реагира истерично на публикациите на Тръмп за Иран. Това само по себе си е показателно. Карлсън не е пацифист. Не е либерален активист. Не е човек от антивоенната левица. Ако точно той започне да говори за риск от ядрена война, значи част от американския елит действително вижда опасност.

После дойде реакцията на Марджъри Тейлър Грийн. Още по-интересно. Един от символите на твърдия тръмпизъм публично заговори за 25-ата поправка и фактическо отстраняване на президента. Подобни думи не се появяват случайно. Това означава, че вътре в самия републикански лагер има страх от загуба на контрол.

И тук започва другият пласт.

Американската ядрена система е изградена така, че президентът има изключително концентрирана власт. Времето за реакция при стратегически сценарий се измерва в минути. Цялата конструкция е създадена през Студената война с идеята за бързо решение при внезапен удар. Но тази система предполага рационален център. Предполага психологическа стабилност. Предполага управленска дисциплина.

А ако няма такава?

Изявлението на бившия анализатор на ЦРУ Лари Джонсън за предполагаем конфликт между Тръмп и генерал Дан Кейн изглежда почти фантастично. Но дори самият факт, че подобни версии започват да циркулират във Вашингтон, е симптом. Това означава, че американската система вече изглежда способна на вътрешен разпад в кризисен момент.

Япония наблюдава това с огромен страх. Не само заради Иран.

Токио отлично разбира какво ще се случи, ако бъде разрушено последното психологическо табу върху употребата на ядрено оръжие. След това започва верижна реакция. Южна Корея ускорява ядрената си програма. Тайван иска американски тактически заряди. Саудитска Арабия купува технологии през Пакистан. Турция влиза в собствена военна програма. Полша започва открит натиск за постоянно американско ядрено присъствие.

И после всичко се измества.

От „дали“ към „кога“.

Особено опасен е моментът с Иран. Защото Иран не е изолиран играч. В последните години Техеран изгради сложна система от връзки — Русия, Китай, север-юг транспортен коридор, BRICS, енергийни схеми в юани, военна координация в Каспийския регион. Удар по Иран няма да остане регионален. Това вече е невъзможно.

Ормузкият проток веднага става военна зона. Цените на петрола излитат. Индийските доставки се разпадат. Китай губи критични маршрути. Руснаците активират собствени сценарии за натиск. НАТО влиза в паника за енергийния баланс.

После идва финансовият удар.

И тук има още един неудобен детайл. Американската икономика вече не изглежда способна да носи дълга голяма война без тежки вътрешни последици. Държавният дълг мина психологически граници. Индустриалната база е ерозирана. Производството на ракети и боеприпаси изостава дори спрямо темповете на украинската война. В Пентагона това прекрасно се знае.

Тогава възниква изкушението за „ограничен шок“.

Един демонстративен удар. Един парализиращ момент. Един опит за принуда чрез ужас.

Точно това тревожи японските анализатори. Защото американската военна култура исторически винаги е имала склонност към технологично решаване на политически проблеми. Хирошима е била именно това — демонстрация на сила с цел стратегическо преформатиране на света след войната.

Днес обаче светът е различен.

Русия не е СССР от 1945 година. Китай не е полуразрушена аграрна държава. Иран не е самотен режим без външни връзки. А американската хегемония вече няма абсолютния ресурсен резерв от миналия век.

Именно затова нервността в Япония расте.

Особено след като в самата Америка започнаха да говорят за „тактически“ ядрени решения почти като за обикновена военна опция. Терминът е измамен. Няма „тактическа“ радиация. Няма „ограничен“ психологически ефект след ядрен удар. След подобен прецедент международната система се променя необратимо.

Дори съюзниците на Вашингтон започват да го усещат.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето говори за опасност от ескалация с почти панически тон. Това е необичайно за европейски министър от държава в НАТО. Още по-необичайно е, че подобни думи вече не звучат маргинално. Те започват да се превръщат в част от официалния разговор.

А това означава, че страхът е реален.

Не защото всички вярват, че Тръмп утре ще натисне копчето. А защото все повече хора вече не са сигурни, че няма да го направи.

И тук стои най-неприятният въпрос.

Какво става, ако ядреното оръжие престане да бъде абсолютното табу на международната система и отново стане „вариант“? Не морален проблем. Не цивилизационна граница. А просто една от опциите в кризисен пакет на Белия дом.

Тогава започва съвсем друга епоха.

Не шумно. Не с речи. А с промени в протоколи, военни инструкции, степени на бойна готовност, правила за транзит, нови подземни командни центрове и разширяване на списъците с допустими цели.

Точно това виждат в Токио.

И точно затова японците започнаха да говорят така.

Бележка:

Текстът представлява творческа и допълнена редакционна обработка на материал на Поглед.инфо, развита с допълнителен геополитически и стратегически анализ.