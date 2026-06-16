Китай и Мианмар ще укрепят сигурността по границата

/Пглед.инфо/ На сутринта на 16 юни китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин с президента на Мианмар Мин Аун Хлайн, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин посочи, че приятелството между двете страни има дълбоки корени. Те съвместно отстояват и прилагат Петте принципа на мирното съвместно съществуване, превръщайки се в пример за равноправни отношения и взаимноизгодно сътрудничество.

Си Дзинпин подчерта, че Китай е съседът на Мианмар с най-дълга обща граница и е надежден приятел и партньор. Двете страни трябва да продължат решителната борба срещу трансграничните онлайн измами, незаконния хазарт, наркотрафика и други престъпни дейности, с което да защитят интересите и сигурността на своите народи. Китай подкрепя усилията на всички страни в Мианмар за насърчаване на мира и националното помирение чрез диалог и преговори, както и за постигане на дългосрочна стабилност в северната част на страната, което съответства на основните и дългосрочни интереси на Мианмар и неговия народ.

Мин Аун Хлайн заяви, че Мианмар твърдо се придържа към принципа за „един Китай“. Мианмар очаква да засили всеобхватното сътрудничество с Китай, като отдава голямо значение на сигурността на китайските предприятия и граждани в страната, като ще положи всички усилия за тяхната защита. Мианмар е готов да работи в тясно сътрудничество с Китай за решителна борба срещу онлайн измамите и незаконния хазарт, както и за поддържане на сигурността и стабилността по границата. Страната напълно подкрепя четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, и желае да засили координацията и сътрудничеството с Китай в рамките на многостранните механизми.

След разговорите двамата държавни лидери присъстваха на церемония по подписването на редица документи за сътрудничество в областта на транспорта, социалното развитие и други сфери.