На кино с „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ Ходенето на кино е любимо занимание на милиони хора по целия свят. Летния сезон в Китай започна и вече събра приходи от над 500 милиона юана. Само през миналата година летния боксофис в страната надхвърли 8 милиарда юана, което е една доста внушителна цифра. До момента повече от 70 филма са потвърдили участието си в летния сезон, обещавайки богато жанрово разнообразие и множество очаквани премиери.