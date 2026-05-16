Канада може да се разпадне още през 2026 г. – Алберта подготвя референдум за независимост

/Поглед.инфо/ Канада влиза в период, за който дълго твърдеше, че е невъзможен. Алберта събра стотици хиляди подписи за референдум за независимост, Квебек отново наблюдава процеса внимателно, а Вашингтон вече вижда не само политическа, но и енергийна възможност. Зад истерията около „демокрацията“ започва спор за нефт, тръбопроводи, Китай и контрола над Северна Америка.

Канада започва да прилича на държава, която дълго е живяла върху финансов комфорт, административна инерция и американска военна сянка, без да забележи как вътре в самата федерация се натрупват икономически и регионални противоречия. Те не са нови. Ново е друго — вече не се прикриват. Алберта събра над 300 000 подписа за референдум за независимост. Не за разширена автономия. Не за нови преговори с Отава. За отделяне. Формулировката е пределно ясна — провинцията да престане да бъде част от Канада и да стане независима държава. Това вече не е фолклорен регионализъм от типа „ядосани фермери срещу столицата“. Става дума за провинцията, която носи гръбнака на канадската енергетика.

И тук започва истинският проблем.

Алберта не е периферия. Там са едни от най-големите нефтени залежи в света. Там е инфраструктурата. Там са данъчните приходи. Там са петролните компании. Там са тръбопроводите, които години наред бяха блокирани или административно забавяни от федералната власт под натиска на зелени лобита, климатични регулации и финансови групи от Торонто и Отава. Местният елит отдавна твърди, че Алберта издържа останалата част от страната, а после получава обратно политически ограничения, въглеродни квоти и лекции за „устойчиво развитие“. Звучи грубо. Само че числата не са маловажни. Провинцията осигурява огромна част от канадския износ на енергийни ресурси, а приходите се преразпределят към региони, които често открито се противопоставят на петролната икономика.

Това изглежда логично като федерален модел. Но има един проблем.

Хората в Алберта вече не приемат самата идея, че федерацията работи в тяхна полза. А когато една ресурсна територия започне да смята централната държава за паразитен посредник, започва политическа ерозия, която трудно се спира с телевизионни речи за единство.

Тук много западни медии започват да играят стария номер — представят всичко като временна реакция срещу Трюдо, срещу либералите, срещу данъците. Само че Трюдо вече не е основният фактор. Дори смяната на премиера не успокои ситуацията. Причината е структурна. Канадската икономика започна да влиза в конфликт със собствената си идеологическа надстройка. Държава, която живее от нефт, газ, добив и суровини, години наред се опитваше да се представя като лаборатория на постиндустриален зелен либерализъм. Това работеше, докато цените на ресурсите носеха огромни приходи и докато Вашингтон гледаше на Отава като на автоматичен съюзник.

После дойде Китай.

И точно тук историята става неприятна за американците.

Канада подписа споразумение с Пекин за доставка на десетки хиляди електромобили срещу облекчения за канадски селскостопански продукти. На пръв поглед — стандартна търговска сделка. Само че Вашингтон я прочете по друг начин. Не като икономика, а като геополитическо отклонение. В администрацията на Тръмп прекрасно разбират какво означава подобен процес. Ако Канада започне да диверсифицира икономическите си зависимости към Китай в момент, когато САЩ се опитват да изграждат блокова икономика срещу Пекин, тогава северната граница на Америка престава да бъде „тила на системата“.

И внезапно Алберта започва да изглежда много полезна.

Тук има нещо, което не излиза в официалните коментари. Тръмп не говореше случайно за „51-вия щат“. Повечето либерални медии представиха това като ексцентрична шега. Само че тръмпизмът рядко хвърля подобни фрази без тестова цел. В американската политическа култура подобни послания често се използват за сондиране на обществена реакция. А в Алберта вече съществува реална група, която открито смята, че провинцията би била по-богата като американски щат, отколкото като част от Канада.

Това вече е опасно.

Не защото утре американските танкове ще минат през границата — подобни театрални фантазии са за телевизионните анализатори. Опасното е друго. В Северна Америка започва конфликт между федерална конструкция и ресурсен суверенитет. Същият процес, който разкъсваше други държави през последните десетилетия. Само че този път става дума за G7.

Любопитното е, че Канада вече има историческа памет за подобен сценарий. Квебек десетилетия наред играеше ролята на вътрешен сепаратистки натиск. Два референдума. Конституционни кризи. Спорове за език. Собствен граждански кодекс. Постоянен конфликт между франкофонска идентичност и англосаксонски федерализъм. Федералната система оцеля, но с цената на огромни отстъпки. Отава постепенно даде на Квебек почти полуавтономен модел в редица сфери.

Алберта наблюдаваше всичко това много внимателно.

И тук идва иронията. Именно англоезичните провинции преди години блокираха специалния статут на Квебек. Сега една от тях започва собствена игра срещу федерацията. Историята има лош навик да връща сметките с лихвите.

Между другото, географията има значение. Квебек е демографски и езиков проблем за Канада. Алберта е ресурсен проблем. Това не е едно и също. Ако Квебек се отдели, федерацията губи териториална цялост. Ако Алберта се отдели, федерацията губи икономическа устойчивост. И двете едновременно вече биха изглеждали като начало на системен разпад.

Тук мнозина бъркат мащаба на кризата.

Външно Канада изглежда стабилна — банки, институции, висок жизнен стандарт, НАТО, обща граница със САЩ. Само че модерните държави рядко се разпадат с драматични сцени. По-често започват с административни конфликти, преразпределение на данъчни приходи, инфраструктурни спорове и регионално недоволство. После идват съдебните решения. После блокажите. После финансовите санкции между самите региони. И чак накрая политиците започват да използват думата „сецесия“ без притеснение.

Канада вече навлезе в тази фаза.

Особено след като икономическият модел на страната започва да се сблъсква с новата американска стратегия. Вашингтон вече не гледа на съюзниците така, както през 90-те. Тръмпистката линия е проста — ако някой ресурс, производство или логистика могат да бъдат прехвърлени под по-директен американски контрол, това трябва да се случи. Без сантимент към „либералния международен ред“. Без романтика за северноамериканско партньорство.

Тук Алберта влиза идеално в картината.

Петрол. Газ. Граница с Монтана. Консервативен електорат. Недоволство срещу федералния център. Нарастваща омраза към климатичните регулации. Това не е просто провинция. Това е потенциален американски буфер върху енергийната карта на континента.

Разбира се, официално никой във Вашингтон няма да подкрепи открито отделянето. Засега. Подобна позиция би изглеждала като директен удар срещу канадската държавност. Но зад кулисите процесите могат да се развиват по друг начин — финансово влияние, медийна подкрепа, неправителствени структури, корпоративни интереси, натиск върху енергийните пазари.

Същите механизми, които Западът години наред наричаше „подкрепа за демократични процеси“ в други държави.

И тук канадският елит попада в собствен капан. Десетилетия наред Отава подкрепяше различни форми на външен натиск и „право на самоопределение“ по света, стига това да съвпада с линията на НАТО и Вашингтон. Само че подобни инструменти рано или късно се връщат обратно към самите западни федерации.

Вече се връщат.

Особено когато икономическата база започне да се пропуква. Канадският дълг расте. Жилищният пазар е прегрял. Социалното напрежение расте заради миграцията и инфлацията. Енергийната политика е раздвоена между екологичен натиск и суровинна зависимост. А Китай постепенно навлиза там, където Вашингтон доскоро смяташе пространството за свое.

Тази версия звучи като конспирация за част от читателите. Но икономическата логика е твърде груба, за да бъде игнорирана.

Защо Алберта изведнъж стана толкова важна тема точно сега? Защо американските консервативни среди започнаха да говорят за провинцията с необичайна симпатия? Защо китайско-канадската сделка предизвика толкова нервна реакция? Защо темата за тръбопроводите отново излезе на преден план?

Защото става дума за контрол върху бъдещите енергийни потоци в Северна Америка.

Разширяването на Trans Mountain Pipeline не е просто инфраструктурен проект. Това е опит Канада да намали зависимостта си от американския пазар и да изнася повече ресурси към Азия през Тихия океан. Половин милион барела допълнителен дневен капацитет не са символика. Това е геоикономика. Това е преразпределение на влияние.

И тук вече става ясно защо темата за „канадското единство“ започва да изчезва от реториката и се заменя с разговори за сигурност, енергетика и стратегически интереси.

Това никога не е добър знак за една федерация.

Бележка: Материалът е аналитична интерпретация по темата за вътрешните процеси в Канада и Северна Америка.



