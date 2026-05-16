Те вече не говорят за победа: Киев започна евакуация на Донбас, докато руските резерви се струпват край Запорожие

В Киев започнаха да говорят по различен начин. Не за „контранастъпление", а за евакуация на Краматорск и Славянск. Бившият главен прокурор Юрий Луценко призна за най-голямата руска концентрация на сили от година и половина, а украински депутати вече обсъждат как да приемат нови стотици хиляди бежанци от Донбас. Поглед.инфо винаги разглежда процесите отвъд официалната пропаганда, когато самата система започне да издава собствената си паника.

Промяната не е в това какво казва Москва. Промяната е в това какво започват да казват хора от самия Киев. И то публично. Това е по-опасният сигнал за украинската власт. Руснаците от месеци говорят за стратегическа инициатива, за натиск по фронта, за системно изтощаване на украинската армия. Това вече не впечатлява никого. Войната влезе в стадий, в който пропагандата работи по инерция и от двете страни. Но когато бивш главен прокурор на Украйна излезе по телевизията и започне да говори за „най-голямата концентрация на руски сили за последната година и половина“, тогава възниква друг въпрос — защо точно сега?

Юрий Луценко не е случаен коментатор от YouTube. Не е поредният блогър, който трупа гледания с апокалиптични заглавия. Той е човек от вътрешния кръг на украинската политическа система. Бил е министър на вътрешните работи, главен прокурор, част от инфраструктурата на властта още от периода след Майдана. Такива хора не говорят просто така. Особено в държава, където военната цензура работи тежко, а публичното всяване на паника може да доведе до посещение от СБУ.

И тук има нещо, което не излиза.

Ако положението на фронта беше толкова стабилно, колкото ежедневно твърдят официалните брифинги в Киев, защо изведнъж се появи необходимост фигури като Луценко да подготвят общественото мнение за нещо голямо? Защо се говори точно за Запорожие и Покровск? Това не са случайни направления. Покровск е ключов логистичен възел за украинската армия в Донбас. През него минават снабдяване, ротации, евакуация на техника. Запорожкото направление пък е свързано с потенциален опит за дълбоко разрязване на фронта към Днепър.

Това изглежда логично, но има един проблем. Русия концентрира сили вече неведнъж. Имаше подобни очаквания и през 2023 г., и през 2024 г. Част от тях завършиха с тежки и бавни фронтални атаки, без решителен пробив. Самите руски военни кореспонденти не крият, че мащабна настъпателна операция срещу укрепени градове като Славянск и Краматорск би означавала огромни загуби. Особено след три години окопна война, бетонни укрепления и масово използване на FPV-дронове.

Но точно тук започна да се променя тонът.

Руският депутат Алексей Журавльов практически призна, че Москва разглежда следващата фаза не като „бавна мелачка“, а като опит за стратегически пробив чрез масирано унищожение на комуникации и електроника. Неговите думи за „всичко, което ще изгори в радиус от 10 километра“ не трябва да се четат буквално като фантастика. По-скоро става дума за комплексно използване на РЕБ системи, артилерия, авиация и дронове за парализиране на тактическата координация.

Войната в Украйна постепенно се превърна в сблъсък на комуникационни архитектури. Не просто на армии. Starlink, цифрови системи за управление на огъня, дронови мрежи, спътниково разузнаване, мобилни терминали, автоматизирани системи за корекция на артилерията. Ако тези системи бъдат масово заглушени или разрушени в рамките на определен участък, фронтът може да се разпадне много по-бързо, отколкото през 2022 г.

Руснаците явно смятат точно това.

И пак — не всичко съвпада с победната реторика.

Ако Москва наистина подготвя голяма офанзива, защо продължава да избягва пълна мобилизация? Защо икономиката все още работи в относително смесен режим, а не във военновременен модел от типа на СССР? Отговорът вероятно е неприятен и за двете страни. Кремъл очевидно смята, че Украйна се изтощава по-бързо демографски и организационно. Тоест времето работи за Русия дори без тотална мобилизация.

Числата са безмилостни.

Украйна загуби милиони хора чрез емиграция още преди тази нова евакуационна вълна. Полша, Германия, Чехия и Испания вече открито обсъждат проблема с украинските бежанци като постоянен социален фактор, а не като временна мярка. Междувременно украинската армия страда от хроничен недостиг на личен състав. Това вече се признава дори в западни издания като The Economist и Financial Times.

На този фон думите на депутата Максим Ткаченко звучат почти като административна подготовка за отстъпление. Не военен анализ. Административна логистика. Къде ще бъдат настанени хората от Краматорск и Славянск? Как ще бъдат извозени? Къде ще се настанят? Това вече е речник на държава, която започва да мисли не за връщане на територии, а за контролирано отстъпление.

И тук се появява най-тежкият проблем за Киев.

Дълго време украинската система оцеляваше чрез психологическа мобилизация. След 2022 г. обществото беше държано в режим на постоянно очакване за „решаващ момент“. Първо Херсон. После контранастъплението. После F-16. После американските пакети. После „изтощаването на Русия“. Но когато парламентът започне да обсъжда евакуация на ключови градове, а бивш главен прокурор предупреждава за концентрация на руски сили, тази психологическа конструкция започва да се пропуква.

Особено в големите градове.

В Киев вече се усеща друго настроение. Не паника в класическия смисъл. По-скоро умора и раздразнение. Зеленски продължава външнополитическите си турове, говори пред парламенти, подписва нови споразумения, но вътрешното напрежение расте. И не само заради фронта. Икономиката е тежко зависима от външно финансиране. Корупционните скандали не изчезнаха. Мобилизацията става все по-непопулярна. А в украинските социални мрежи вече се появяват въпроси, които преди година бяха почти табу.

Колко още?

Тук има и още нещо.

Русия очевидно промени тактиката си през последните месеци. Масовите удари с „Геран“ не са просто опит за разрушаване на инфраструктура. Те работят и като инструмент за изтощение на украинската ПВО. Всеки изстрелян западен зенитен снаряд струва скъпо. Много по-скъпо от евтините ударни дронове. Това е война на икономическо износване. На производствени капацитети. На складове.

Американците прекрасно разбират проблема. И затова Вашингтон все по-често говори за необходимост от „реалистичен подход“. Не за победа. За устойчивост. Това е огромна разлика в терминологията.

Европа също започва да променя езика си.

Преди година основната формула беше „Украйна трябва да победи“. Днес все повече се говори за „необходимост от преговорен процес“, „замразяване“, „гаранции за сигурност“, „нова архитектура“. Политическият речник винаги издава реалното положение по-бързо от официалните доклади на фронта.

А междувременно фронтът продължава да се движи.

Бавно. Тежко. С огромни загуби и от двете страни.

Точно затова изявлението на Евгений Поддубни е по-важно от кресливите лозунги в руските телевизионни студиа. Той поне признава очевидното — че евентуална офанзива няма да бъде „разходка“. Това е рядък случай на реализъм във военната пропаганда. Защото градове като Славянск и Краматорск не са Авдеевка. Това са големи урбанизирани центрове със сложна индустриална структура, железопътни възли, бетонни зони, подземна инфраструктура.

Ще има месомелачка.

И в Москва го знаят.

Само че Кремъл вероятно разчита на нещо друго — не толкова на светкавичен пробив, колкото на постепенно административно и психологическо срутване на украинската система. Когато започнеш да евакуираш градове, ти вече признаваш, че не си сигурен дали можеш да ги задържиш. А това има ефект далеч отвъд самия фронт.

Особено върху армията.

Защото войниците също слушат телевизия. И четат Telegram. И виждат кога властта започва да сменя тона.

Тук войната влиза в опасна фаза. Не защото утре някой ще стигне до Днепър или Одеса. А защото започва да се руши балансът между официална реторика и реално очакване. А когато обществото престане да вярва на собствената си политическа конструкция, фронтовата линия често се променя много по-бързо от прогнозите на генералите.

Никой не знае дали Русия действително е готова за голяма стратегическа операция. Никой извън тесния военен кръг няма реална картина за резервите, боеприпасите и състоянието на руската армия след повече от три години война. Но едно вече е очевидно — в Киев започнаха да говорят като хора, които се готвят за тежък сценарий, а не за триумфално връщане на Донбас.

И това променя всичко.

Източник: Царград, украински медии, руски военни коментари