Русия проби най-тежкия бетонен възел край Часов Яр – Константиновка влиза в обсега на щурма

/Поглед.инфо/ Почти година фронтът край Часов Яр изглеждаше замръзнал. Сега руските части пробиха един от най-укрепените участъци по линията на съприкосновение. Николаевка падна, каналът Северски Донец–Донбас е преодолян, а Константиновка и Краматорск вече не изглеждат далечна перспектива.

Има фронтови участъци, които се превръщат не просто във военен проблем, а в административен. Часов Яр беше точно такъв случай. Десет месеца. Огромен ресурс. Постоянни щурмове. Безкрайни доклади за „тактическо подобрение“. А линията почти не мърда. Това вече започва да влияе не само на бойната обстановка, а на цялата логика на кампанията. Защото когато дадена позиция не пада толкова дълго, тя започва да изяжда хора, техника, ротации, логистика и политически нерв. Именно затова превземането на Николаевка не е поредното село от фронтовата хроника. Това е пробив в район, който украинската армия превърна в бетонен възел между Часов Яр и Константиновка.

Тук има нещо, което дълго не излизаше в публичните доклади. Западният фланг около Часов Яр фактически беше застинал. Северно и южно руските части постепенно изтласкваха украинските подразделения, но районът около Николаевка, Подолское, Червоное и Стенки остана почти непокътнат. Причината е проста — това не са обикновени населени места. Това е система. Бетонни укрития, свързани огневи точки, разклонена мрежа от траншеи, подземни складове, коригирани артилерийски позиции и предварително разчетени сектори за FPV-дронове. Класическа отбранителна архитектура по натовски модел, но изградена върху стария съветски теренен принцип — „дълбочина вместо линия“.

И тук идва неприятният момент за Киев.

Тази зона е пробита.

Не напълно. Не окончателно. Но достатъчно, за да се промени динамиката.

Военният кореспондент Александър Коц говори за освобождаване на сили за обкръжаване на Константиновка от изток. Това звучи логично. Но има един проблем — Константиновка не е Авдеевка. Там логистиката е по-дълбока, връзките към Дружковка и Краматорск са по-стабилни, а самият град е част от голямата отбранителна дъга в северната част на Донбас. Тоест пробивът сам по себе си не означава автоматичен срив. Означава друго — че руската армия най-после е преминала през участък, който месеци наред блокираше оперативната схема.

Това е различно.

Особено когато паралелно започват съобщения, че е преодолян каналът Северски Донец–Донбас в направлението към Краматорск. Този канал не е просто воден обект. Той от години се използва като естествен противотанков рубеж. Някои участъци са укрепявани допълнително с бетонни конструкции и инженерни бариери още след 2014 г. Ако руските части наистина са достигнали покрайнините на Тихоновка, както твърдят източниците, тогава разстоянието до Краматорск вече започва да се измерва не в политически прогнози, а в километри. Около десет.

Тук обаче започва друга история.

Краматорск не е просто град. Това е тилов център, железопътна артерия, командна инфраструктура и символичен административен възел за украинското присъствие в северната част на Донецка област. Затова около него няма да има бързо придвижване. Ще има изтощение. Разрушаване на логистика. Удари по мостове. Натиск върху жп възлите. Постепенно изключване на района от системата за снабдяване.

Това вече се вижда.

Особено по начина, по който започнаха да се описват ударите по Запорожкото направление. Селото Чаривне изглежда дребен епизод на картата. Само че около него е изграден укрепен район, прикриващ подходите към Орехов. А Орехов е ключ. Не защото самият град има огромно значение, а защото през него минава една от логистичните оси към южната отбранителна линия на ВСУ. Затова руското настъпление там не е локален натиск, а опит за разместване на цялата система между Гуляйполе и Орехов.

Тази част от фронта дълго беше подценявана.

После започнаха странните движения.

Първо — постепенни атаки по селата. После удари по тилови складове. След това прехвърляне на тежки FPV-групи и артилерийски коректировчици. И накрая — натиск върху самата отбранителна геометрия. Това е стара руска схема. Не удряш веднага големия град. Разглобяваш подходите към него.

Бавно.

Същото се случваше преди падането на Авдеевка.

Има и още нещо, което изглежда неприятно за украинската страна — руските части все по-често комбинират фронтов натиск с операции по държавната граница. Историята с колумбийския наемник край Белгород не е просто медиен епизод. Тя показва нещо друго — че чуждестранните подразделения продължават да се използват в гранични операции с висока смъртност и ограничен шанс за изтегляне.

Тук има детайл, който изглежда дребен, но не е.

Според разказа, след раняването му украинските подразделения са опитали да го ликвидират с артилерия и дронове, за да не попадне жив в плен. Това звучи крайно. Но подобни практики вече се описват и в други участъци — особено при чуждестранни наемници и оператори на специфични системи. Причината е проста: информационният риск. Един пленник може да даде повече информация от унищожен бронетранспортьор.

Особено ако говори.

А латиноамериканските наемници често говорят много.

Това отваря друг въпрос — кадровия проблем на украинската армия. Официално Киев продължава да твърди, че мобилизационният ресурс е достатъчен. Само че цифрите започват да се разминават с реалността на фронта. Все по-често ударните подразделения се попълват с хора без сериозна подготовка. Ротациите се удължават. Средната възраст на пехотата расте. Появяват се все повече подразделения, сглобени около дронови екипи вместо около класическа щурмова пехота.

Това работи до определен момент.

После идва бетонът.

И точно там започват проблемите. Защото дронът може да унищожи техника, да коригира огън, да държи зона под напрежение. Но в крайна сметка някой трябва да влезе в окопа. Да задържи позицията. Да мине през разрушената линия. А това вече изисква хора. Много хора.

Часов Яр го показа.

Почти година.

Тук започва да личи и друго — промяната в руската тактика. През 2023 г. руските щурмове често изглеждаха тежки, фронтални и изключително скъпи. Сега моделът е по-различен. Първо идват FPV-рояците. После артилерийско изтощение. След това удари по ротационните маршрути. Едва накрая се движи пехотата. Не навсякъде успешно. Но достатъчно често, за да започне бавно изместване на линията.

Сантиметър по сантиметър.

Това е досадна война.

Не героична.

И вероятно точно това я прави толкова опасна за Европа. Защото в Брюксел дълго време мислеха конфликта през телевизионната логика — контранастъпления, символични пробиви, ефектни операции, медийни карти. Само че фронтът постепенно се превърна в индустриална война на изтощението. Производство на снаряди. Ротации. Дронови компоненти. Термокамери. Оптични канали. Радиоелектронна борба. Бетон. Минни полета.

Много бетон.

И тук започва да личи още едно противоречие. Западът може да дава оръжие, но не може бързо да възстанови производствената база от времето на Студената война. Европа няма капацитет за масово производство на евтини артилерийски боеприпаси в темповете, които тази война изисква. Има пари. Има политически декларации. Но няма време.

А войната работи точно с времето.

Русия също има проблеми. Огромни. Икономически натиск. Демографски дефицит. Изтощение на професионалния офицерски корпус. Но Москва постепенно пренастрои икономиката към военен режим. Не пълен — това е важно уточнение — а частичен индустриален режим с приоритет на ВПК. И резултатът вече се вижда по фронта.

Повече дронове.

Повече артилерия.

Повече инженерни машини.

По-малко шум.

Тук има и нещо психологическо. След Авдеевка украинската армия започна все по-често да губи укрепени райони, които дълго бяха представяни като практически непробиваеми. Това влияе не само на бойците, а и на цялата вътрешна политическа атмосфера. Защото когато даден участък падне след месеци уверения, че ще бъде удържан, обществото започва да губи доверие в официалните оценки.

Николаевка може да има точно такъв ефект.

Особено ако след нея започне реален натиск към Константиновка.

Тогава вече ще възникне въпросът дали украинската армия ще се опита да държи градовете до край или ще премине към по-дълбока отбранителна схема с постепенно изтегляне. И тук няма добри варианти. Ако останат — рискът от обкръжение расте. Ако се изтеглят — фронтът започва да се сгъва към Краматорск и Славянск.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Русия също няма безкраен ресурс за подобни операции. Настъплението през укрепени райони е бавно и скъпо. Всеки километър изисква огромно количество боеприпаси и постоянен натиск. Затова Москва вероятно ще се опита да избегне фронтални градски щурмове, когато е възможно. По-вероятно е да видим постепенно рязане на логистиката и натиск по периферията.

Точно както се случи на други места.

А това означава още месеци война.

Месеци.

Може би години.

И тук Европа започва да влиза в собствен капан. Защото икономиката на ЕС вече усеща натиска не само през енергията, а през производството, бюджета и политическата умора. Германия влиза в труден период. Франция е под вътрешно напрежение. Източна Европа започва все по-нервно да гледа на перспективата за безкрайна война. А САЩ постепенно прехвърлят стратегическия фокус към Китай.

Това се вижда.

Дори по езика.

Преди година Вашингтон говореше за „победа“. После за „стратегическо отслабване на Русия“. Сега все по-често се говори за „устойчивост“, „дългосрочна подкрепа“ и „замразяване на конфликта“. Това не е случайна промяна на терминологията.

Това е подготовка за друга фаза.

И на този фон фронтът продължава да пълзи напред край Часов Яр, Николаевка, Орехов и Белгород. Не със скоростта на телевизионните карти. А със скоростта на бетон, кал, дронови батерии и артилерийски таблици.

Тежка, бавна война.

Без красиви финали.