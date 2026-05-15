Константин Бондаренко: Зеленски е фасадата: Лондон и Брюксел подготвят новия управник на Украйна

/Поглед.инфо/ Константин Бондаренко направи една от най-мрачните и взривоопасни оценки за бъдещето на Украйна и Европа. Според него Зеленски вече не е самостоятелен фактор, а символ, зад който Лондон и Брюксел подготвят следващия „лидер на войната“. В разговора бяха разкрити вътрешните битки около Ермак, ролята на Буданов и Залужни, тайните зависимости на украинската власт, огромните финансови потоци от ЕС и опасността Балтика да се превърне в следващия фронт на глобалния сблъсък. Бондаренко обяснява защо Путин внезапно заговори за край на конфликта, какво всъщност иска Москва и защо Европа продължава да финансира войната въпреки растящото недоволство.