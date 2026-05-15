Абонирай се
Свят

Яков Кедми: Тръмп знае, че Европа е приключила, а бъдещето се решава между Москва, Пекин и Вашингтон

/Поглед.инфо/ Яков Кедми направи взривяващ анализ след срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин и предупреди, че светът влиза в нова фаза на глобално преразпределение на силите. Според него САЩ и Китай вече не говорят като врагове, а като две сили, които се опитват да избегнат директен сблъсък, докато Иран остава на ръба на военен удар. Кедми разкри защо Вашингтон се страхува от руските системи „Сармат“ и „Орешник“, какво означава битката за морските проливи и защо Европа вече не е фактор в голямата геополитическа игра.

д-р Владимир Трифонов 10177 прочитания

Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин може да се окаже повратна точка за света. В този разговор на Владимир Трифонов с Яков Кедми се анализират истинските цели на Вашингтон, икономическите договорки между САЩ и Китай, напрежението около Тайван, Иран и Ормузкия пролив, както и стратегическите последици от новите руски оръжия „Сармат“, „Орешник“, „Авангард“ и „Посейдон“. Защо Европа губи влияние? Защо морските маршрути стават ключ към бъдещето? И защо според Кедми Западът вече няма отговор на руските хиперзвукови технологии?

Втора част утре: ......

#Тръмп #Китай #Русия #СиДзинпин #ЯковКедми #Сармат #НАТО #Иран #Геополитика #ПогледИнфо