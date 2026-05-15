Путин отчете ръст на БВП и индустрията, но Кремъл вече говори за устойчивост, а не за пробив

/Поглед.инфо/ Владимир Путин призна, че икономическите мерки на руското правителство дават „ограничени, но положителни“ резултати. Зад сухите цифри за БВП, промишленост и рекордно ниска безработица стои по-важен процес — Москва вече мисли не за оцеляване, а за стабилизиране на дълга икономическа конфронтация.

Основният проблем при подобни изявления на Путин не е в числата. Проблемът е в тона. Кремъл постепенно изостави езика от 2022 и 2023 година, когато всяко статистическо движение се представяше като доказателство за исторически провал на западните санкции. Сега речникът е различен. „Ограничени, но положителни резултати.“ Това не е случайна формулировка. Това е език на администрация, която вижда умора вътре в системата и започва да говори по-внимателно.

Защото числата наистина не изглеждат катастрофални. Ръст на БВП от 1,8% през март. Промишлено производство плюс 2,3%. Преработваща промишленост — 3%. Безработица 2,2%. В Европа подобни показатели биха били представяни като стабилност. В Русия обаче контекстът е друг. Тези данни идват след четири години на санкционен натиск, откъсване от западни пазари, скъпа военна мобилизация и огромни държавни разходи. Кремъл вече не се опитва да доказва, че всичко е прекрасно. Опитва се да покаже, че системата не се разпада.

И тук има една подробност, която постоянно се изпуска. Руската икономика не расте равномерно. Това не е класически пазарен растеж. Това е силово концентриран растеж около няколко сектора — военно производство, тежка индустрия, енергетика, инфраструктура, логистика към Азия, държавни поръчки. Част от този растеж идва буквално от прехвърляне на бюджетни потоци към заводите. Нижни Тагил, Челябинск, Казан, Тула — това не са просто индустриални центрове. Това са точки, през които държавата налива ресурс, за да държи заетостта и производството живи.

Има и друг проблем.

Безработицата от 2,2% изглежда впечатляващо, но тя има и обратна страна. Русия започва да изпитва остър дефицит на работна ръка. Част от мъжкото население е извън цивилния пазар. Част е във военния сектор. Част напусна страната. Част от квалифицираните специалисти се прехвърлиха към отбранителната индустрия, където заплатите са по-високи. Това вече създава напрежение в строителството, транспорта, малкия бизнес и дори в селското стопанство. Кремъл не говори шумно за това, но губернаторите в регионите говорят постоянно.

Затова Путин използва думата „устойчив“. Не „бърз“. Не „исторически“. Устойчив.

Това е важната дума.

Тя означава, че Москва вече не планира кратка икономическа адаптация към санкциите. Планира дълга система на функциониране извън стария модел. СПИЕФ — Петербургският международен икономически форум — ще бъде използван точно за това. Не само за PR. Там Кремъл ще демонстрира новата схема на икономическа ориентация: Индия, Китай, Иран, арабските монархии, транспортни коридори през Каспийско море, Север-Юг, разплащания извън долара, локални валути, нови логистични вериги.

Но и тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако всичко беше толкова стабилно, Путин нямаше толкова често да провежда икономически съвещания с правителството и Централната банка. Нямаше постоянно да говори за „консолидация на положителния импулс“. Това е административен език за система, която усеща риск от забавяне.

Особено в потреблението.

Военната икономика може да движи заводите, но трудно създава нормална потребителска среда. Инфлацията остава чувствителна тема. Централната банка поддържа високи лихви. Кредитите поскъпват. Малкият и средният бизнес усеща напрежение. А когато държавата започне да държи икономиката основно чрез бюджетни разходи, възниква въпросът колко дълго може да продължи това без структурно изтощение.

Русия засега успява да избегне най-лошия сценарий. Това е факт. Западните прогнози за срив през 2022 година не се сбъднаха. Но и руските прогнози за бързо пренареждане на икономиката също се оказаха прекалено оптимистични. Реалността е по-сурова и по-бавна.

Москва постепенно изгражда икономика на мобилизационна устойчивост.

Това е различен модел.

По-малко зависим от западни капитали. По-зависим от държавата. По-зависим от военни поръчки. По-свързан с Азия. По-малко ефективен в някои цивилни отрасли, но по-устойчив при геополитически натиск. В Кремъл очевидно смятат, че светът влиза в период на блокова икономика и че либералният глобален модел от 90-те вече няма да се върне в предишния си вид.

И точно затова Путин вече не говори като лидер на страна, която чака санкциите да приключат. Говори като лидер на система, която се подготвя да живее вътре в тях още дълго време.

Поглед.инфо