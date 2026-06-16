/Поглед.инфо/ Откриването на метеорита NWA 12774 в алжирската част на пустинята Сахара през 2019 година и последвалите анализи на неговата кристална структура разкриват сериозни пробойни в досегашните академични модели за формиране на твърди тела в ранната Слънчева система. Индустриалният рентгенов микроанализ на пробите, извършен в европейски лаборатории, показва наличието на високо налягане, възможно единствено в мащабни космически обекти с радиус между 1800 и 3300 километра. Данните сочат, че вместо теоретичните малки астероиди, логистиката на ранния космос е включвала масивни протопланети с размерите на Марс, чието пълно физическо унищожение или абсорбиране остава недоказано. Изследването пренасочва фокуса от чистата теория към разпределянето на суровинния ресурс в рамките на държавните и частните музейни фондове.

Бизнесът с пустинни минерали и технологичните граници на анализа

Находката от 2019 година, заведена в международните каталози под номерацията NWA 12774, на пръв поглед представлява рутинен елемент от черния пазар на метеорити, развиващ се по неохраняемите граници на Мавритания, Мароко и Алжир. Този сектор отдавна е задвижван не от научен ентусиазъм, а от чиста финансова логистика – местни номади и френски дилъри осигуряват живата сила и транспорта, за да доставят пробите до големите европейски консорциуми и университетски институти. Когато въпросният каменен фрагмент попада под обективите на съвременните микроанализатори, става ясно, че индустриалната класификация го поставя в групата на ангритите. Това са изключително редки магмени скали, съставляващи едва 0,09% от документираните земни находки. Тяхното значение обаче не е естетическо, а суровинно и хронологично. Те са втвърдени броени милиони години след зараждането на първите твърди фракции в системата, което ги прави най-точния наличен инструмент за измерване на налягания и температури от онази епоха.

Дълго време в академичните среди се приемаше тезата, че всички ангрити произхождат от едно ограничено родителско тяло, наричано условно APB (Angrite Parent Body). Моделите, захранвани от по-стари компютърни конфигурации, сочеха обект с мащабите на астероида Веста – приблизително 200 километра в диаметър. Числата и пазарната наличност на минерали обаче не потвърждават тази версия. Прилагането на новия геобарометричен модел върху NWA 12774 преобърна калкулациите. Изследването на кристалите клинопироксен показа аномално високи концентрации на алуминий. В металургията и минералогията е известно, че подобна кристална решетка изисква стабилно, продължително и най-вече огромно налягане, което няма как да бъде генерирано в ядрото на малък, студен астероид. Чистата физическа маса на родителското тяло просто не би позволила достигането на нужните мегапаскали. Изчисленията на геофизиците поставят долен праг за радиус от 1000 километра, като най-вероятният оперативен модел сочи радиус от 1800 километра, с горна граница до 3300 километра. Това е директно копие на параметрите на Луната и Марс.

Логистиката на изчезналите светове и пробойните в официалната теория

Подобно преизчисляване на масите създава сериозен логистичен проблем за съвременната астрофизика. Вместо празна космическа шир, в която бавно и безметежно се утаява прах, в първия милион години от съществуването на системата сме имали работа с тежки, напълно развити протопланети, притежаващи собствени магмени океани под повърхността си. Въпросът тук не е в драматизма на космическите сблъсъци, а в ресурсното счетоводство. Ако обект с размерите на Марс е съществувал и е претърпял пълна деструкция, неговата маса трябва да бъде открита някъде в днешната архитектура на Слънчевата система. Подобни мащаби не изчезват безследно – те оставят след себе си милиони тонове отломки, релси от гравитационни аномалии и специфичен химически отпечатък в съседните планети.

Това изглежда логично, но има един проблем: съвременните телескопи и сондажни мисии не засичат съответстващото количество отломки в астероидния пояс. Това кара част от независимите анализатори да предполагат, че APB или е бил напълно изхвърлен от орбиталната система в резултат на тежки гравитационни пертурбации, предизвикани от Юпитер и Сатурн, или е бил напълно асимилиран от растящата Земя или прото-Марс. Процесът прилича на корпоративно поглъщане в тежката индустрия – по-малкият субект бива напълно разтворен в активите на по-големия, като заличава счетоводните си следи.

Поглед.инфо вече е разглеждал подобни механизми на преразпределение в контекста на ранните изследвания на лунния грунд, донесен от мисиите „Аполо“ и съветските автоматични станции „Луна“, където изотопният състав също показа аномалии, сочещи към съществуването на външни за системата тела. Сегашният случай с NWA 12774 потвърждава, че голяма част от ранната история на нашата планетарна система е запечатана в обекти, които днес просто не съществуват като самостоятелни единици.

Търговските фондове и държавният монопол върху палеоархивите

Авторите на последното изследване отбелязват нещо съществено, което остава встрани от официалните прессъобщения: фрагменти от тези изгубени протопланети не са изключение, те се намират в частни колекции и държавни музеи по целия свят, често класифицирани неправилно поради липса на бюджет за скъпоструващ рентгенов анализ. Консервацията на тези ресурси изисква значителни финансови инжекции, които в момента повечето европейски и американски научни центрове пренасочват към военни или приложни софтуерни разработки. Държавният монопол върху изследването на дълбокия космос постепенно отстъпва пред комерсиалния интерес на частни фондове, които изкупуват пустинните находки директно от трафикантите в Северна Африка.

В крайна сметка се оказва, че за да разберем разпределението на масите в ранната система, не ни трябват скъпи сондажи на Марс, а инвентаризация на наличните земни складове. Проблемът е, че числата и методологиите често се разминават в зависимост от това кой финансира изследването. Палеоастрономията отдавна е престанала да бъде чисто теоретично занимание – тя е бойно поле за патенти върху технологии за сканиране и моделиране на материали под свръхвисоко налягане, които по-късно намират директно приложение във военно-промишления комплекс при създаването на нови сплави за брони и ракетни сопла. Поради тази причина аналитичният скептицизъм изисква да гледаме на всеки открит в пустинята камък не като на космическо чудо, а като на строго специфициран индустриален компонент от една отдавна приключила ликвидация на светове.