Капитализация на несигурността: Как терапевтичният дискурс за „самозванците“ прикрива структурната криза на пазара на труда

/Поглед.инфо/ Модерната градска култура роди нов, изключително печеливш пазар – този на индустриализираната саморефлексия. Терминологичният инструментариум на психоанализата, някога запазен за клинични кабинети, днес е успешно приватизиран от корпоративния мениджмънт и превърнат в инструмент за индивидуализиране на системни проблеми. Ярък пример за това е така нареченият „синдром на самозванеца“ – феномен, който упорито се представя като вътрешен психологически дефект на личността, вместо да се анализира като пряк продукт на несигурната икономическа среда, липсата на трудови гаранции и хроничния недостиг на обективни критерии за оценка в секторите с висока добавена стойност. Настоящият анализ разглежда как социалните нагласи, образователните матрици и съвременните пазарни механизми превръщат естествения професионален скептицизъм в печеливша индустрия за курсове за самопомощ, докато реалните ресурси и логистика на трудовия процес остават извън обхвата на критичното внимание.

Икономическите корени на една психологическа метафора

Вълната от публикации, тестове и семинари, посветени на усещането за професионална неадекватност, обикновено се спира на повърхността – емоционалните преживявания на индивида, неговите детски травми и семейни нагласи. Това изглежда логично в рамките на популярната психология, но има един сериозен проблем: числата и икономическата реалност не потвърждават версията, че това е чисто индивидуален дефект на характера. Когато над 70 процента от заетите в динамични, силно конкурентни сектори докладват за подобни симптоми, проявленията спират да бъдат частна патология и стават статистическа закономерност, породена от външни фактори.

В условията на съвременния пазар, където класическите производствени цикли са заменени от проектно базирана заетост, критериите за успех стават все по-абстрактни. Когато един работник в завод за автомобилни компоненти произведе определен брой детайли по стандарт ISO 9001, неговият принос е лесно измерим, физически наличен и логистично проверим. При така наречената „икономика на знанието“ обаче, продуктът често е нематериален – софтуерен код, маркетингова стратегия, финансов отчет или медийно съдържание. Липсата на твърда, механична мерна единица за качество създава перфектната хранителна среда за несигурност. Работникът няма пред себе си камара от готов чугун или обработено дърво; той има пред себе си екран, чието съдържание зависи от субективната оценка на мениджърския състав или от променливите алгоритми на пазара.

Тази несигурност не е случайна пробойна в системата, а неин структурен елемент. Страхът да не бъдеш „разкрит“ като некомпетентен функционира като най-ефективният безплатен двигател за производителност. Уплашеният служител е идеален за експлоатация – той не иска увеличение на заплатата, защото смята, че настоящата му позиция е резултат от чист късмет; той не брои извънредните си часове пред компютъра, тъй като ги възприема като необходимо компенсиране на собствената си въображаема глупост. Компаниите тихомълком насърчават тази култура на перманентно доказване, превръщайки я в норма на работното място.

Образователната конвейерна лента и пазарът на илюзии

Корените на този феномен често се търсят в училищната скамейка и това твърдение има своето основание, макар и не в романтичния смисъл на думата. Образователната система от индустриален тип, създадена в края на XIX и началото на XX век, е проектирана да произвежда дисциплинирани изпълнители за фабрики и административни апарати. Нейната основна валута – оценките – е първият абстрактен измерител, който откъсва човека от реалния резултат на неговия труд. Ученикът не работи, за да разбере как функционира светът, а за да натрупа точки по предварително зададена матрица.

Когато този конвейерен сурогат се сблъска с реалния пазар, се получава тежък структурен разлом. Младите специалисти влизат в корпоративните структури с дипломи, които гарантират теоретична подготовка, но не и оперативна устойчивост. Мозъкът, свикнал на ясни инструкции и незабавно оценяване, изпада в паника пред лицето на хаотичния корпоративен процес, където задачите често се променят в движение поради логистични забавяния, липса на бюджети или чисто управленско безхаберие. Вместо да разбере, че хаосът е системен, индивидът го приписва на собствените си дефицити.

Допълнителен натиск оказва и така наречената „култура на успешния успех“, генерирана от дигиталните платформи. В социалните мрежи реалното производство, провалите, логистичните кошмари и финансовите дефицити са напълно филтрирани. На повърхността остава само дезинфекцираната фасада на постиженията. Наблюдава се класическо когнитивно изкривяване: човек сравнява своето сурово, нередактирано ежедневие, изпълнено с грешки и умора, с перфектно осветения и монтиран краен продукт на своите колеги или конкуренти. Това не е въпрос на ниско самочувствие, а на информационна асиметрия – липса на достъп до реалните данни за чуждия труд.

Типологии на подчинението: Инструментализиране на тестовете

Популярните класификации, които разделят хората на „перфекционисти“, „суперхора“, „експерти“ или „соло играчи“, служат за едно много важно нещо – те превръщат социалния конфликт в психологическа типология. Вместо служителите да се организират и да изискат ясни длъжностни характеристики, фиксирано работно време и адекватно заплащане на извънредния труд, те биват поканени да попълват забавни тестове в интернет, за да разберат „какъв тип самозванец живее в тях“.

Нека разгледаме тези категории през призмата на суровия прагматизъм. „Перфекционистът“, който проверява всяко число по десет пъти, не страда от липса на увереност; той просто знае, че в съвременните оптимизирани структури грешката води до незабавно уволнение или глоба, тъй като буферите за сигурност в компаниите са съкратени до минимум в името на по-висока печалба. „Суперменът“, работещ до три през нощта, не се опитва да скрие въображаемата си измама – той чисто и просто реагира на реалното претоварване и недостига на жива сила в екипа, където един човек върши работата на трима по силата на поредното „оптимизиране на разходите“.

„Експертът“, който трупа дипломи и сертификати, се опитва да се защити от пазарната конюнктура. В епоха, в която цели индустрии изчезват за броени години, постоянното учене не е лична фикция, а отчаян опит за поддържане на ликвидност на пазара на труда. Накрая, „соло играчът“, отказващ помощ, е директен продукт на атомизираното общество, където солидарността е обявена за остатък от миналото, а колегата от съседното бюро е преди всичко конкурент за следващото бонус плащане, а не съратник.

Превръщането на тези икономически стратегии за оцеляване в „адаптивни психологически стратегии“ е удобен начин отговорността да се прехвърли изцяло върху потърпевшия. Терапевтичният съвет „спрете да чакате стопроцентова готовност и събирайте факти“ звучи добре на хартия, но в реалния бизнес свят фактите често показват, че грешките се наказват сурово, ресурсите не достигат, а командното дишане на проектите е нормално състояние, а не изключение.

Корпоративната месомелачка и пазарът на терапия

Големият парадокс се състои в това, че самата система, която генерира тревожност чрез своите несигурни договори, постоянни преструктурирания и неясни цели, след това предлага платено решение за същата тази тревожност. Пазарът на коучинг услуги, корпоративни уелнес програми и литература за самопомощ се превърна в многомилиардна индустрия, която се захранва директно от пробойните в менталната стабилност на работещите. Компаниите с удоволствие плащат за лектори, които да обяснят на персонала как да се справя със „синдрома на самозванеца“, защото това е много по-евтино от намаляването на таргетите или увеличаването на основното заплащане.

Това е перфектният затворен цикъл на късния капитализъм: работиш извънредно поради организационен хаос; вменяват ти, че умората и съмненията ти са личен психологически проблем; купуваш си курс или книга, за да се „поправиш“; ставаш малко по-устойчив на стрес, което позволява на мениджмънта да натовари системата с още повече работа. В този процес реалните логистични фактори – обемът на задачите, времето за изпълнение, техническото обезпечение – остават напълно скрити зад паравана на личната емоционална зрялост.

Подобни процеси вече не са патент само на презадоволените западни общества. Чрез аутсорсинг секторите и глобалните вериги за доставки тези модели на управление и ментална експлоатация се внасят директно на местна почва, сблъсквайки се с една специфична българска икономическа реалност, където липсата на институционален контрол прави проявленията им още по-сурови. Опитът да се пренесе този дискурс у нас без критичен филтър само задълбочава неспособността ни да назоваваме реалните проблеми с истинските им имена. Справянето с професионалния стрес не е въпрос на вътрешно „сприятеляване“ със съмненията, а на обективен анализ на баланса между вложените ресурси и получената защита. Всичко останало е просто поредната порция успокоителни за работещи, чиято основна грешка е, че все още се опитват да мислят критично в среда, която изисква единствено безкритично изпълнение.