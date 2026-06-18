Какво всъщност откри биологичният екип на Лазаренко в зазиданата скална ниша

/Поглед.инфо/ Историографският мит за Хиперборея periodically излиза от полето на чистата митология, за да се сблъска с материални следи, които съветската административна машина и каторжните експедиции през първата половина на ХХ век регистрират с хладна чиновническа прецизност. Зад романтичния воал на легендите за прародината на север от Полярния кръг стоят реални логистични маршрути, геоложки сондажи и закрити изследвания на спецслужбите. Наследството на Александър Барченко и последвалите експедиции, включително тази на Архип Миронов от 1934 година, повдигат въпроси, които днешната академична наука предпочита да подминава поради липса на инструменти за обяснение.