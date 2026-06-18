Керосиновата примка: Международната асоциация за въздушен транспорт прогнозира 50% срив в печалбите на авиационния сектор

/Поглед.инфо/ Глобалният авиационен сектор е изправен пред мащабна ревизия на зимните си разписания, провокирана от безпрецедентния натиск върху разходите за авиационно гориво. Прогнозите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) сочат потенциално съкращаване на нетните печалби на индустрията наполовина. Европейски и азиатски превозвачи вече отчитат пробойни в оперативните си бюджети, като италианската ITA Airways обмисля спиране на една пета от полетите си между октомври и април, а турските национални авиолинии подготвят затваряне на дестинации. Финансовият натиск се засилва и в САЩ, където разходите за керосин достигнаха 5.06 милиарда долара за месец, увличайки по-слабите пазарни играчи като Spirit Airlines към процедури по несъстоятелност. Кризата поставя правителствата пред нов кръг от спасителни субсидии.

Цената на керосина срещу счетоводните баланси

Данните на Financial Times за състоянието на пазара на авиационни горива очертават тежка картина, която няма нищо общо с оптимистичните доклади от началото на годината. Рязкото покачване на оперативните разходи вече принуждава мениджмънта на големите превозвачи да премине в режим на оцеляване, където водещ критерий е наличността на ликвидност, а не разширяването на пазарния дял. Експертите от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) ревизираха надолу прогнозите си за финансовия резултат на сектора, като индикациите сочат, че общите печалби могат да намалеят наполовина спрямо разчетените параметри. Основният компонент, който дестабилизира балансите, е цената на керосина, чийто дял в структурата на общите разходи на авиокомпаниите традиционно варира между 25% и 35%, но при настоящата конюнктура надхвърля критичните нива. Това свива маржовете до границата на рентабилността и превръща поддържането на редовни линии в икономически нецелесъобразно напрежение.

Вътрешната логистика на превозвачите показва, че кризата не е просто временна пазарна флуктуация, а структурен дефицит, обвързан с рафинерийния капацитет и геополитическото напрежение по веригата на доставките. Когато разходите за гориво на американските превозвачи нарастват с 50% в рамките на броени седмици, достигайки 5.06 милиарда долара за месец, това задейства домино ефект. Нарастването на сумата с 56.4% спрямо предходния месец, съвпадащо с ескалацията в Близкия изток, демонстрира уязвимостта на една индустрия, изцяло зависима от спотовите цени на петрола. Пробойните в бюджетите вече доведоха до първата голяма жертва на американския пазар – Spirit Airlines обяви фалит, след като плановете за финансова стабилизация в средата на годината се оказаха неприложими при тези нива на енергийните ресурси. Този фалит е ясен сигнал, че моделът на нискотарифните превозвачи, които разчитат на минимални маржове и максимален капацитет на запълване на машините, първи поддава под тежестта на скъпото гориво.

Европейският отговор: Оптимизация под заплаха от държавна зависимост

На европейския континент ситуацията се развива по сходен, но институционално по-сложен сценарий. Италианският национален превозвач ITA Airways вече разработва планове за управление на кризата при най-лошия възможен сценарий, който предвижда съкращаване на до 20% от полетите в периода от октомври до април. Това означава спиране на десетки хиляди полети в рамките на шест месеца – период, в който трафикът по принцип отчита сезонен спад, но сега оперативните загуби заплашват да източат напълно капитализацията на дружеството. Главното ръководство на италианската компания открито загатва за необходимостта от правителствени интервенции и директна финансова подкрепа. Това на практика означава връщане към практиките на държавен протекционизъм и субсидиране, които европейското законодателство в областта на конкуренцията се опитваше да ограничи през последните десетилетия. Очевидно е, че пазарните механизми не могат да компенсират разликата между цената на билетите и цената на барела, което поставя данъкоплатците пред необходимостта да покриват пропуснатите ползи на авиационния сектор.

Подобна е и позицията на Турските авиолинии (Turkish Airlines), чието финансово ръководство декларира категоричен отказ да оперира на загуба с цел изкуствено поддържане на пазарен дял. Стратегията на компанията предвижда драстично свиване на честотата на полетите, ако цените на керосина не отбележат траен спад преди настъпването на есенния сезон. Процесът на затваряне на цели дестинации и маршрути ще засегне предимно среднодългите полети, където разходът на гориво на пътнико-километър е най-висок. Този подход показва преминаване от политика на глобална експанзия към твърд прагматизъм, насочен изцяло към запазване на кешовия поток. За десетки хиляди пътници, закупили предварително билети за зимния период, това означава масови анулации и несигурност, като компенсаторните механизми ще натоварят допълнително административния апарат на компаниите.

Геоикономически контекст и преразпределение на ресурсите

Анализът на кризата изисква излизане извън рамките на самолетните разписания и влизане в заводите, рафинериите и договорите за доставка на петролни дестилати. Настоящият недостиг на достъпно авиационно гориво е пряка последица от пренасочването на рафинерийните мощности към производство на дизел и други промишлени горива, необходими за поддържането на тежката логистика и железопътния транспорт в условията на прекъснати търговски пътища. Подобни процеси вече бяхме анализирали при коментирането на енергийния баланс в Югоизточна Европа, където рафинериите бяха принудени да променят технологичните си цикли поради липса на суровини от традиционни доставчици. Когато капацитетът за крекинг на петрола е ограничен, авиационният сектор се оказва в края на веригата, плащайки най-високата надбавка за рафиниране.

Числата не потвърждават версията, че секторът преминава през обичайна циклична корекция. Сравнението между разходите от март миналата година и същия период на настоящата година показва устойчив ръст от 30%, което изключва фактора „временен шок“. Авиопревозвачите са принудени да купуват гориво на спотови цени, тъй като инструментите за хеджиране, които преди осигуряваха защита срещу резки скокове, стават все по-скъпи и недостъпни за компании с влошен кредитен рейтинг. Без дългосрочни договори за доставка на фиксирани цени, всяко напрежение в Близкия изток или промяна в трасетата на танкерите се отразява директно на диспечерските табла в Рим, Истанбул и Ню Йорк.

Съмненията в бързото възстановяване се подсилват и от факта, че инфраструктурата на летищата и наземното обслужване също поскъпват поради инфлационния натиск върху работната ръка и резервните части. Опитите на компаниите да прехвърлят тези разходи върху крайния потребител чрез увеличаване на горивните такси достигат своя естествен таван, отвъд който следва рязък спад в търсенето. В тази ситуация изборът пред мениджмънта е ограничен: или командно дишане чрез държавни субсидии, или заземяване на флотилиите и свиване на дейността до санитарния минимум. Следващите седмици ще бъдат решаващи за оформянето на зимните графици, като очакванията са за сериозно редуциране на полетите по второстепенните дестинации, което ще изолира икономически редица регионални центрове.