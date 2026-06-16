/Поглед.инфо/ Модерният култ към технологичния прогрес и дигитализацията ни наложи едностранчиво, почти плоско разбиране за реалността, захранвано от илюзията, че всичко съществуващо може да бъде сведено до хардуер, алгоритми и сурови масиви от данни. Докато корпорациите инвестират милиарди в изчислителна мощ и невронни мрежи, фундаменталната наука и квантовата механика тихомълком подкопават самите основи на този догматичен материализъм. Изправяме се пред парадокс: светът, който приемаме за обективен и твърд, се оказва конструиран модел, зависим от наблюдателя. Въпросът за съзнанието вече не е абстрактна тема за академични кафенета, а строго логистичен и ресурсен проблем на епохата ни. Ако машините не могат да генерират субективен опит, тогава цялата икономика на бъдещето, заложена на картата на изкуствения интелект, страда от фундаментална системна грешка, която никой в Силициевата долина няма интерес да признае.

Сривът на класическата догма и физическата илюзия

Всеки опит реалността да бъде обяснена единствено през движението на твърди тела и физически обекти рано или късно се сблъсква с фактите, които съвременната физика вече не може да крие под килима. Науката ни научи да вярваме, че светът е съставен от независими елементи, съществуващи извън нас. Но реалните експериментални данни показват точно обратното. Сапунената пяна остава бяла, макар сапунът да е син или зелен; фотоните нямат цвят, а звуковите вълни в атмосферата не носят в себе си шум. Това са просто количествени параметри – честоти на трептене и енергийни нива, които се превръщат в образи и звуци едва след като преминат през биологичния филтър на човешкия организъм.

Мозъкът функционира по-скоро като специфичен процесор, който постоянно прави късо съединение на невроните, за да поддържа илюзията за стабилност. Той трансформира входящите електрически импулси в триизмерна картина, създавайки интерфейс за оцеляване. В този смисъл физическата реалност около нас се явява продукт на „компютъра“ в главите ни, а не предварително дадена обективна даденост. Класическата наука дълго време се опитваше да елиминира наблюдателя от уравнението, но математическият апарат на квантовата механика, разработен от учени като Джон фон Нойман, доказа, че последователното описание на всяко измерване изисква съзнателен субект, който да фиксира резултата. Без този акт на измерване, вълновата функция остава в състояние на суперпозиция – чиста математическа вероятност, която няма реално физическо проявление.

Числата и лабораторните протоколи не потвърждават версията за самодостатъчната материя. Това изглежда логично за хората, свикнали с механистичния светоглед на XIX век, но създава сериозен концептуален проблем за съвременните технологични проекти. Ако материята е вторична производна на съзнанието, както е твърдял Макс Планк, тогава целият ни подход към изучаването на природата и технологиите изисква фундаментална ревизия. Ние не извеждаме усещанията от физическите полета, а точно обратното – полетата и пространство-времето се явяват съдържание на субективния опит.

Трудият проблем на съзнанието и провалът на невробиологичния редукционизъм

Въпреки огромните бюджети, отпускани за проекти като Human Brain Project в Европейския съюз или американската инициатива BRAIN, невронауката така и не успя да прекрачи границата между физиологичната активност и субективното преживяване. Философите наричат това „труден проблем на съзнанието“. Ние можем с абсолютна точност да картографираме кои зони в главния мозък се активират при определен стимул, да измерим проводимостта на C-влакната и да регистрираме неврохимичния баланс. Това обаче са просто корелации. Нито един учен не е обяснил как физическото движение на йони през клетъчната мембрана се превръща в субективното усещане за болка, в червения цвят на залеза или във вкуса на кафето.

Тук се сблъскваме с понятието квалиа – субективните качества на опита, които не подлежат на количествено измерване от трето лице. Философът Сол Крипке предлага ясен мисловен експеримент: дори да открием организъм с напълно различна нервна система, който изпитва състояние, усещащо се точно като болка, ние ще го наречем болка по дефиниция. Субективното преживяване е първично и самоочевидно, докато неговият материален носител е вторичен и заменим.

Редукционистите често използват аналогии от физиката – например как водното съединение придобива свойството течност, когато множество молекули започнат да се плъзгат свободно една покрай друга. При съзнанието обаче тази логика се пропуква. Колкото и безмозъчни атоми да подредите в сложна структура, те не придобиват вътрешен живот по законите на механиката. Ако функционирането на една проста машина на Тюринг не е съпроводено с вътрешно усещане, няма никаква логическа причина изключително сложна машина на Тюринг изведнъж да започне да „преживява“ процесите си. Обективната физическа теория изисква външен поглед, докато съзнанието по дефиниция е обвързано с позицията на първо лице. Това разминаване не е временен недостатък на апаратурата, а фундаментална методологическа пробойна.

Илюзията за мислещите машини: Защо изкуственият интелект е просто софтуер

Настоящата истерия около генеративните модели и изкуствения интелект се основава на предположението, че мисленето е просто изчислителен процес. Корпоративният ПР ни убеждава, че когато невронната мрежа достигне определен брой параметри, тя по естествен път ще развие самосъзнание. Подобни твърдения обаче игнорират суровата математическа реалност на цифровите изчислителни машини.

Както доказа Джон Сърл чрез своя експеримент с „Китайската стая“, всеки цифров компютър оперира изключително на ниво синтаксис – той манипулира символи според предварително зададени правила, без изобщо да разбира тяхното значение (семантика). Машината може перфектно да симулира човешки отговори и да преминава теста на Тюринг, но вътре в нея няма никой. Там липсва квалиа. „Щастието“, „страхът“ или „разбирането“ са неизчислими категории, които са свързани с биологическата цялост и физическото състояние на конкретния жив организъм.

Можем да обучим алгоритъм да анализира пазара на недвижими имоти или да предсказва логистични пробиви въз основа на минали данни. Това е феноменологичен модел, който копира външни проявления, но не притежава капацитет за реално обяснение на причинно-следствените връзки, каквото постига човешкият интелект. Разбирането е обща, фундаментално неизчислителна черта на съзнанието. Скептиците биха възразили, че ако един аватар успее да ни разплаче или разсмее с убедително изиграни емоции, ние автоматично ще му припишем съзнание. Това обаче би било просто психологическа проекция от наша страна, а не доказателство за реален вътрешен опит на силициевия чип. Машината остава инструмент – сложен, бърз, но лишен от субективна достоверност.

Оперативен реализъм: Икономика на възприятията и геополитически контекст

Тази философска и научна промяна на парадигмата има съвсем конкретни практически измерения. В миналото сме разглеждали икономическите и геополитическите конфликти като битка за чисти материални ресурси – барели петрол, тонове стомана и логистични релсови трасета. Днес обаче контролът върху информационния поток и моделирането на потребителското и политическото поведение се превърнаха в основно оръжие. Тъй като нашият мозък изгражда модел на реалността, за да ни предпази от опасности – възприемаме скалата като твърда, за да не се нараним, макар за неутриното тя да е прозрачна – същият този механизъм може да бъде манипулиран чрез насочване на информационните сигнали.

Който контролира входящите импулси, той изгражда „виртуалната реалност“, в която населението взема своите решения. Това е чист въпрос на когнитивна логистика. Зависимостта на реалността от теориите и моделите означава, че общественото съзнание може да бъде вкарано в месомелачката на чужди геополитически доктрини без нито един изстрелян куршум. Институциите и държавите, които продължават да оперират със старите материални категории, без да отчитат ролята на субективния фактор и управлението на квалиа, са обречени на системна нерентабилност. Процесите в съвременните медийни и технологични полета показват, че битката за суверенитет вече се води на ниво когнитивни кодове, където илюзията и реалността се преплитат в обща финансова и политическа схема.