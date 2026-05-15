Списание „Циушъ“ ще публикува статия на Си Дзинпин за развитието на реалната икономика

/Поглед.инфо/ В предстоящия бр. 10 на теоретичното списание „Циушъ“, който ще излезе 16 май, ще бъде публикувана важна статия на Си Дзинпин, озаглавена „Укрепване, усъвършенстване и разширяване на реалната икономика“.

Статията представлява подбор от негови ключови изказвания за периода от декември 2016 г. до декември 2025 г. В нея се подчертава, че независимо от етапа на икономическото развитие, реалната икономика остава основата на икономическия растеж на страната и ключът към активното участие в международната икономическа конкуренция.

Си Дзинпин призовава за запазване на фокуса върху реалната икономика като централна цел на икономическото развитие, стимулиране на преноса на ресурси и елементи към реалната икономика, прилагане на политически мерки в нейна полза и засилване на работата в тази сфера. Той акцентира върху необходимостта от стабилно насърчаване на новата индустриализация и постоянното укрепване, усъвършенстване и разширяване на реалната икономика.