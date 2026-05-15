Пекин реагира остро на плановете за национализация на „Бритиш стийл“

/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на търговията реагира остро на плановете на британското правителство да национализира стоманодобивната компания „Бритиш стийл“ (British Steel), собственост на китайската „Дзинюе“ (Jingye Group). Пекин предупреди, че ще предприеме мерки за защита на законните интереси на китайските предприятия.

От министерството подчертаха, че Лондон трябва да отчете значителните инвестиции на „Дзинюе“ и приноса ѝ към британската икономика и заетостта, както и да избягва използването на административна принуда. Китайската страна призова за „справедливо и взаимноприемливо решение“ в съответствие с пазарните принципи.

„Динюе“ придоби „Бритиш стийл“ през 2020 г., като тогава обеща инвестиции от 1,2 млрд. паунда и запазване на около 3200 работни места. Според британски медии обаче правителството на премиера Киър Стармър подготвя законодателство, което да позволи пълна национализация на компанията след поемането на оперативен контрол през април 2025 г.

Китайски експерти предупредиха, че подобен ход може да навреди на инвестиционния климат във Великобритания и да отслаби доверието на чуждестранните инвеститори. Те настояха спорът да бъде решен в рамките на закона и без политизиране, за да не пострадат икономическите отношения между Китай и Великобритания.