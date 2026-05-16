Германия подготвя 14-часов работен ден, докато заводите минават на военен режим

/Поглед.инфо/ Германия вече не крие, че пренастройва икономиката си за продължителен конфликт. Осемчасовият работен ден влиза под ножа, автомобилни заводи се готвят за военно производство, а европейските оръжейни корпорации ускоряват производството на ракети за Украйна. Старият модел на „социална Европа“ започва да се разглобява отвътре.

В Европа започва нещо много по-сериозно от поредната вълна на милитаризация. Това вече не е само увеличение на военните бюджети и телевизионни речи за „руската заплаха“. Променя се самата конструкция на обществото. Бавно. Административно. С юридически формулировки. Без фанфари.

Германското правителство подготвя промени, които на практика отварят възможност за 73,5-часова работна седмица. Формално обяснението е почти стерилно: сезонни работници, извънредни ситуации, временна заетост, гъвкавост на пазара. Така винаги започва. Първо се пише „временно“. После остава постоянно.

Тук има нещо, което не излиза.

Берлин години наред обясняваше, че основният европейски модел е балансът между производителност и социален комфорт. Това беше почти религия. Четиридневна работна седмица. Зелен преход. ESG стандарти. Въглеродни квоти. Психологическо здраве на работното място. Корпоративни семинари за емоционално прегаряне. И внезапно — 14 часа работа дневно стават „тема за обсъждане“.

Това не е идеологически завой. Това е паника на индустриална система, която разбира, че влиза в продължителен конфликт, а няма производствен капацитет.

И числата започват да го показват.

Rheinmetall не смогва с поръчките. KNDS търси индустриални мощности. Destinus влиза в съвместно производство на крилати ракети. Европейските складове за 155-милиметрови снаряди се изпразниха много по-бързо, отколкото НАТО прогнозираше през 2023 г. Дори Европейската комисия вече не говори само за „подкрепа за Украйна“, а за „устойчивост на отбранителната индустрия“. Това е друг език. Бюрократичен. Студен.

Но опасен.

Особено когато започнат да изчезват границите между цивилната индустрия и военната.

Mercedes. Volkswagen. Renault. Това не са случайни имена. Това са символите на следвоенна Европа. Символите на потребителския модел, върху който Западна Европа изгради легитимността си след 1945 г. Сега тези заводи започват да се разглеждат като резервна инфраструктура за производство на оръжие. Не навсякъде. Не официално. Засега.

Но разговорът вече се води.

И това е достатъчно.

Защото веднъж щом държавата започне да разглежда автомобилната индустрия като мобилизационен резерв, значи политическото ръководство мисли в категории на дълъг конфликт. Не на кратка криза. Не на дипломатически натиск. На години.

Може би десетилетие.

Тук руските коментатори също започват да грешат. Част от тях продължават да се държат така, сякаш Европа е парализирана, декадентска и неспособна да произвежда реална военна мощ. Това звучеше убедително през 2022 г. Днес вече не звучи толкова убедително. Особено когато Полша изгражда една от най-големите сухопътни армии в Европа, а Германия започва да премахва политическите табута около военната индустрия.

Да, Европа все още има огромни проблеми — енергия, демография, миграционен натиск, деиндустриализация. Но точно тук е парадоксът. Военната икономика често се използва като инструмент за временно рестартиране на индустриални системи.

САЩ го правят през 40-те години. СССР — също. Дори след финансовата криза през 2008 г. американският военен сектор остана един от малкото стабилни двигатели на високотехнологично производство.

Разликата е, че Европа никога не е живяла психологически в подобен режим след края на Студената война. И сега преходът изглежда почти шоков.

Особено за германците.

Защото германският обществен договор след 1945 г. беше прост: икономически комфорт срещу геополитическа лоялност към САЩ. Американците гарантират сигурността. Германия произвежда BMW, Siemens, Bosch и машини за половината свят. Немското общество получава стабилност, евтин руски газ, социална система и относително спокойствие.

Този модел умря по тръбите на „Северен поток“.

Берлин още не го казва директно. Но поведението го показва.

Има и още нещо.

Промяната не е само икономическа. Тя е психологическа. Европейските общества постепенно се привикват към идеята, че „нормалният живот“ е приключил. Това е най-опасната фаза — не когато има масова мобилизация, а когато хората започнат бавно да приемат ограниченията като неизбежност.

По-малко социални разходи. Повече военни бюджети.

По-дълъг работен ден.

Повече наблюдение.

Повече контрол върху индустрията.

Повече извънредни правомощия.

И всичко това минава през парламенти, комисии и трудово законодателство, а не през маршируващи колони.

Тук има една ирония, която европейските елити не обичат да обсъждат. Десетилетия наред ЕС представяше себе си като антипод на „милитаризираните държави“. Като пространство на постнационална стабилност. А сега същият този ЕС започва да обсъжда производствени квоти за боеприпаси, ускорено лицензиране на оръжейни заводи и военна координация между частни корпорации.

И това вече не е само американски натиск.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Ако Европа беше просто марионетка на Вашингтон, нямаше да виждаме толкова силен собствен индустриален интерес около военните поръчки. А той вече е очевиден. Огромни пари влизат в отбранителния сектор. Малки технологични стартъпи около дронове, системи за навигация, комуникации и автономни платформи започват да растат с темпове, които напомнят ранната фаза на американската Silicon Valley около DARPA.

Войната започва да създава нов елит.

Това е много важно.

Защото когато се формира икономическа прослойка, зависима от конфликта, конфликтът спира да бъде временен инструмент и започва да се превръща в структурна необходимост.

Тук вече се появява другият въпрос — доколко Русия разбира скоростта на тази трансформация.

Създава се впечатление, че Москва все още мисли Европа през категориите на 2010-те години: бавна бюрокрация, пацифизъм, вътрешни разделения, страх от ескалация. Част от това е вярно. Но не цялото.

Писториус не отиде в Украйна просто за снимки. Посещението му приличаше повече на инспекция на система, в която Германия вече има оперативен интерес. Системата „Делта“, която украинците използват за ситуационна осведоменост, не е просто карта с точки по екрана. Това е интеграционна платформа между разузнаване, артилерия, дронове и комуникационни възли. Когато германският министър стои вътре в подобен център, това означава, че Берлин иска директно да разбира логиката на фронта.

Не чрез доклади.

На място.

И още нещо — производството на ракети с обсег 700 километра не е символичен проект. Това не е PR. Това е опит за изграждане на постоянен натиск върху руската логистика, командни пунктове, складове и транспортни възли. Особено около Ростовска област, Таганрог, Мариуполския коридор и железопътните връзки към Крим.

Това изглежда логично. Но има един проблем.

Европа ускорява военното производство много по-бързо, отколкото изгражда политическа устойчивост за дълъг конфликт. Германското общество не е психологически готово за икономика на военно време. И точно затова темата за работния ден е толкова важна. Това е тест. Социален тест.

Колко може да понесе обществото.

Колко бързо ще свикне.

Колко силно ще реагират синдикатите.

Колко дълго медиите ще успяват да продават всичко това като „необходима адаптация“.

Защото 72% от германците вече са против удължаването на работния ден. Това не е дребен детайл. Това е предупреждение. Само че европейските елити изглеждат готови да минат през този обществен конфликт.

Вероятно защото смятат, че нямат избор.

А може би защото вече са направили избора.