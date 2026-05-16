Лавров в Индия каза повече с една заплаха към журналист, отколкото с цялата пресконференция

/Поглед.инфо/ Един шумен телефон на западен журналист в Делхи се превърна в нещо много по-голямо от дипломатически скандал. Реакцията на Сергей Лавров показа, че Москва постепенно изоставя езика на „партньорството“ и все по-често започва да говори с интонацията на държава, която смята, че вече няма какво да губи.

В историята на големите държави понякога не договорите, а дребните сцени издават промяната. Не срещите при затворени врати. Не комюникетата. Не снимките пред знамената. Един жест. Един поглед. Едно раздразнение, изпуснато извън дипломатическия протокол.

Точно това се случи в Индия със Сергей Лавров.

Формално всичко изглеждаше стандартно. Руският външен министър говореше за ОНД, за натиска на Запада, за преговори, за сигурност. Обичайният дипломатически набор от фрази, които Москва използва вече години наред. Само че в един момент някакъв западен журналист започна шумно да слуша превод на телефона си. Нещо дребно. Дразнещо. Почти битово. Лавров спря. Изчака. После избухна.

И точно там материалът става интересен.

Защото реакцията не беше просто раздразнение на възрастен дипломат. В нея имаше нещо друго — умора. Не лична. Държавна.

„Или ти, или телефонът ти. Излез навън.“

След това дойде фразата за оръжията.

Тук има нещо, което не излиза, ако гледаме случката само като скандал на пресконференция. Руският външен министър отлично разбира как звучат подобни реплики в международната среда. Особено в Индия. Особено пред камери. Това не беше изпускане на нерви. Това беше контролиран сигнал. Лошото за Европа е, че подобни сигнали започват да се появяват все по-често.

Москва постепенно преминава от езика на „включването“ към езика на принудата.

И това не започна вчера.

Русия опита почти всичко през последните трийсет години. Имаше период, в който Кремъл действително вярваше, че може да стане част от западната архитектура за сигурност. Днес в Европа това често се представя като пропаганден мит, но документите съществуват. Имаше реални разговори за интеграция с НАТО. Имаше преговори за съвместни механизми за сигурност. Имаше дори идеи за общи логистични системи между Русия и Алианса след 2001 г. След атентатите в Ню Йорк Москва предостави въздушни коридори, разузнавателна информация и транзитни възможности за американските операции в Афганистан.

После дойдоха Югославия, Ирак, Либия, разширението на НАТО, противоракетните системи в Полша и Румъния, договорът ABM, а след това и разпадането на INF.

И тук руският текст започва да става опасен. Не защото е емоционален. Напротив. Защото вече почти не е.

Руската държавна реторика постепенно се освобождава от нуждата да бъде харесвана.

Това изглежда логично, но има един проблем. Москва все още няма ресурсите на СССР. Нито икономически. Нито демографски. Нито индустриално. Руският БВП остава несравним с комбинираната икономика на НАТО. Производственият капацитет расте, но трудно компенсира едновременно военните разходи, санкционния натиск и технологичната изолация. Дори при оръжейното производство има сериозна зависимост от китайски компоненти, микроелектроника и сив внос през Централна Азия.

Но точно това прави подобни сцени още по-важни.

Когато една държава няма пълно икономическо превъзходство, тя започва да компенсира с политическа воля и демонстрация на готовност за риск.

В Делхи Лавров не играеше ролята на дипломат. Той играеше ролята на човек, който трябва да убеди останалите, че Русия повече няма да отстъпва психологически.

Разликата е огромна.

В Москва добре разбират нещо, което в Брюксел често отказват да приемат — международната система вече не работи по правилата от 90-те години. Не работи дори по правилата от 2014 г. След Украйна, след санкционната война, след замразяването на руски резерви за стотици милиарди долари, в Кремъл окончателно приеха, че влизат в епоха на дълга конфронтация.

И това започва да променя стила.

Затова авторът на оригиналния текст вади Прищина. Не случайно.

Юни 1999 г. Руски десантчици влизат на летището „Слатина“ преди НАТО. Операцията е малка по мащаб, но огромна психологически. Москва тогава беше с разпадаща се икономика, външен дълг, олигархичен хаос и фактически полуразпад на армията. Само че руските части стигат първи.

И тук има една подробност, която обикновено се пропуска. НАТО тогава реално обсъжда вариант за блокиране на руските сили на летището. Имало е напрежение в командването. Имало е риск от въоръжен инцидент. Генерал Майкъл Джексън отказва да изпълни част от натиска върху руските части с думите, че няма да започва Трета световна война.

Този епизод и до днес живее почти митологично в руските силови среди.

Не защото Русия е „победила“ НАТО. А защото тогава е показала готовност да влезе в риск въпреки слабостта си.

Сега Кремъл се опитва да възстанови точно тази психологическа линия.

Само че светът през 2026 г. е много по-опасен от света през 1999 г.

Тогава нямаше масови FPV-дронове, сателитна прозрачност в реално време, удари по стратегическа инфраструктура с евтини безпилотни системи, кибероперации срещу банкови системи и постоянен риск от прекъсване на енергийни вериги. Днес една атака срещу подстанция 750 kV или железопътен възел може да произведе икономически ефект, сравним с въздушна операция отпреди двадесет години.

И Москва започва да мисли точно така — инфраструктурно.

Не идеологически.

Тук западните анализатори често грешат. Те продължават да описват Русия основно като емоционален реваншистки проект. Но Кремъл все по-често мисли през логистика, транзит, контрол на коридори, санкционни механизми, пристанища, редкоземни елементи, северни маршрути и платежни системи извън SWIFT.

Затова Индия е толкова важна.

Не заради красивите снимки.

А защото Делхи постепенно се превръща в една от главните точки за заобикаляне на западния икономически натиск. Руски петрол. Разплащания в национални валути. Реекспорт. Технологични компоненти. Транспортни коридори през Иран. Международният транспортен коридор „Север–Юг“. Пристанището Чабахар. Каспийските маршрути.

И точно там Лавров демонстрира раздразнение към западен журналист.

Случайно?

Едва ли.

Това беше сцена за външна аудитория. Преди всичко за Глобалния юг. Москва се опитва да покаже, че вече не се страхува от конфликтен тон със Запада. Дали успява е друг въпрос.

Защото тук има още един проблем.

Русия много обича да говори за „имперска твърдост“, но реалността е по-сложна. Огромна част от руската икономика продължава да зависи от износа на суровини. Военната индустрия работи на високи обороти, но гражданските отрасли усещат недостиг на кадри и технологии. Лихвените проценти остават високи. Рублата е нестабилна. Регионалните бюджети се напрягат.

Тази версия за „неудържимото възраждане“ звучи добре, но числата невинаги я потвърждават.

Само че и Европа има свой проблем.

След 2022 г. ЕС постепенно започна да влиза в режим на дълга мобилизация — финансова, енергийна и военна. Военните бюджети растат. Германия променя отбранителната си политика. Полша изгражда най-голямата сухопътна армия в ЕС. Балтийският регион се милитаризира ускорено. Финландия влезе в НАТО. Швеция също.

Тоест и двете страни вече започват да мислят в категории на продължителна конфронтация.

И тогава дори един телефон на пресконференция престава да бъде просто телефон.

Защото политиката на великите сили често излиза през нервите.

Особено когато умората стане по-силна от дипломацията.

Източник:

Руски аналитичен материал

Първоизточник:

Материал от руска преса за пресконференцията на Сергей Лавров в Делхи



