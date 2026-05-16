Турция представи междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“ с обсег 6000 км

/Поглед.инфо/ Турция вече не говори като държава, която иска само влияние в Източното Средиземноморие. Представянето на междуконтиненталната ракета „Йълдъръмхан“ в Истанбул е сигнал за много по-голяма промяна – Анкара влиза в логиката на стратегическото възпиране, където НАТО постепенно престава да бъде достатъчно.

Турция направи нещо, което преди десет години би изглеждало почти абсурдно дори за част от турския военен елит. На изложението SAHA 2026 в Истанбул Анкара показа прототип на междуконтинентална балистична ракета с обсег 6000 километра. Не тактическа система. Не поредната модификация на „Тайфун“. Не демонстрационен макет за вътрешна употреба. Междуконтинентална платформа. Това променя разговора.

И тук има една подробност, която мнозина пропускат. Самият факт, че турското Министерство на отбраната официално показва подобна система, означава, че въпросът вече не е само технически. Той е политически решен. Такива проекти не се изкарват на светло без стратегическо решение на върха. А при Турция върхът е един човек – Реджеп Тайип Ердоган.

Ракетата „Йълдъръмхан“ беше представена като система с обсег 6000 километра, скорост между 9 и 25 Маха и полезен товар до 3 тона. Това означава нещо много конкретно. Подобен товар не се прави за символика. Това вече е архитектура, пригодена за стратегически бойни глави. Да, в момента Турция официално няма ядрено оръжие. Да, Анкара остава под ядрения чадър на НАТО. Но тук има нещо, което не излиза.

Защо държава, която разчита на американските ядрени гаранции, започва да изгражда собствена линия към междуконтинентални носители?

Този въпрос е по-важен от самата ракета.

Защото обсегът от 6000 километра няма никаква връзка с кюрдските формирования в Северен Ирак. Няма връзка и с Гърция. Нито със Сирия. Дори Иран не изисква подобен клас оръжие. Това вече е геометрия на глобално възпиране. От турска територия такъв радиус покрива Москва, Лондон, Делхи, голяма част от Китай, Северна Африка и почти цяла Европа.

Анкара очевидно иска да бъде разглеждана по различен начин.

Турция дълго време играеше ролята на „южен фланг“ на НАТО. Евтина армия, удобна география, контрол над Босфора, база Инджирлик, регионален посредник. Само че след 2016 г. – след опита за преврат – турската държава започна да мисли по съвсем друга логика. Именно тогава турският елит окончателно прие, че зависимостта от Запада е стратегически риск.

И от този момент започна истинската трансформация.

Първо дроновете. После корабостроенето. После системите за ПВО. След това балистичните ракети. Сега вече се влиза в друга зона – стратегическите носители. Турската ракетна линия „Бора“ – „Тайфун“ – „Дженк“ – „Йълдъръмхан“ вече прилича не на отделни програми, а на последователна военна доктрина.

Интересното е друго. Турция представя междуконтинентална ракета в момент, когато Европа практически е загубила собствената си ракетна автономия. Германия няма подобна програма. Италия няма. Испания няма. Полша купува. Румъния купува. Франция има ядрена триада, но тя е отделен случай. Великобритания е технологично зависима от САЩ дори при собствените си ядрени сили. И точно в този момент Турция започва да говори на езика на стратегическите играчи.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Технологията.

Според публикуваните данни „Йълдъръмхан“ използва течно гориво – азотен тетроксид и хидразин. Това е стара школа. Руските „Ярс“, френските M51 и севернокорейските „Хвасон-18“ вече използват твърдо гориво именно заради скоростта на подготовка и устойчивостта при удар. Турската система остава по-уязвима преди изстрелване. Това подсказва нещо важно – Анкара вероятно все още няма завършена технология за компактни твърдогоривни двигатели от стратегически клас.

И все пак не бива да се подценява скоростта, с която турската военна индустрия наваксва.

Същите подигравки имаше и към турските дронове преди десетина години. После се оказа, че „Байрактар“ започна да влияе върху цели театри на военни действия – от Либия до Карабах. После Турция влезе агресивно в Африка. После започна да продава оръжие на държави, които доскоро купуваха само американско или руско въоръжение.

Турците работят по различен модел. Те не чакат да създадат съвършен продукт. Те показват прототип, пускат го политически, тестват реакциите и междувременно развиват технологията. Това е почти американски подход от 50-те години – демонстрация преди пълна готовност.

Затова и липсата на реални тестове не означава автоматично провал. Означава, че проектът още не е стигнал фазата на оперативно разгръщане.

Но посоката е ясна.

Другият важен момент е Сомалия. Тази история почти не се обсъжда сериозно в Европа. А трябва. Турция изгражда инфраструктура за ракетни тестове и космически стартове именно там. Защо? Защото Черно море е тясно за изпитания на ракети с подобен обсег. Това е технически проблем. Но изборът на Сомалия е политически.

Турция постепенно изгражда военно присъствие по цялата линия от Източното Средиземноморие към Африканския рог. Бази, пристанища, военни инструктори, дронове, инфраструктура. Сомалия не е екзотика. Тя е част от новия турски стратегически коридор.

И тук започва по-голямата тема.

Анкара вече не се държи като държава, която иска просто „по-добра позиция“ в НАТО. Турция започва да мисли като самостоятелен цивилизационен център. Това е огромната промяна, която западните анализатори дълго отказваха да приемат.

В Европа продължават да говорят за Турция като за проблемен съюзник. Само че Турция вече не мисли себе си като съюзник. Тя мисли себе си като отделен полюс.

Това се вижда навсякъде. В Кавказ. В Сирия. В Либия. В Централна Азия. В отношенията с Русия. В отношенията с Китай. В отношенията с НАТО. Турция влиза навсякъде, без да скъсва окончателно с никого. Това е стар османски модел – никога да не затваряш всички врати едновременно.

Понякога изглежда хаотично. Но не е.

Ердоган отлично разбира, че XXI век ще бъде век на разпадащи се блокове и регионални сили със собствена автономия. САЩ вече не могат да контролират света така, както през 90-те. Европа е демографски и индустриално отслабена. Русия е във военна мобилизация. Китай влиза в тежка икономическа трансформация. Именно в такива периоди средните сили започват да играят най-агресивно.

Турция се опитва да стане една от тях.

Има и още един неприятен за Запада момент. Ако Турция успее да създаде пълноценна стратегическа ракетна програма, това автоматично ще предизвика реакция в Близкия изток. Саудитска Арабия няма да стои спокойно. Египет също. Иран още повече. Гърция вече наблюдава турската ракетна програма почти панически.

А НАТО? НАТО няма ясен отговор.

Защото Турция е твърде важна, за да бъде изтласкана. Контролът над Проливите, Черно море, Близкия изток и миграционните маршрути прави Анкара незаменима. Но същевременно Турция все по-открито изгражда независим военно-стратегически капацитет.

Това е вътрешен проблем за самия алианс.

Особено ако след няколко години Турция започне да говори не само за ракети, а за собствена ядрена инфраструктура. Засега няма официални сигнали за подобно решение. Но историята показва нещо неприятно – държавите рядко разработват носители от междуконтинентален клас без да мислят поне теоретично за бъдещ ядрен потенциал.

Пакистан тръгна така. Индия също. Северна Корея – още по-ясно.

Турция засега внимава. Говори за възпиране. За сигурност. За регионални рискове. За три континента. Ердоган формулира това доста открито. Но когато една държава започне да използва думата „възпиране“ в комбинация с междуконтинентални системи, разговорът вече е друг.

Тук вече не става дума само за армия.

Става дума за историческа психология.

След разпада на Османската империя Турция десетилетия живееше с чувство за ограничен суверенитет. НАТО даде сигурност, но и постави таван. Сега този таван очевидно започва да тежи на Анкара. Турската държава иска технологичен суверенитет, военен суверенитет и политически суверенитет едновременно.

Това е много скъп проект. И много опасен.

Защото подобни амбиции почти винаги вкарват държавите в конфликт с големите сили. Турция засега лавира. Купува руски С-400, но остава в НАТО. Продава дронове на Украйна, но говори с Москва. Иска европейски пазари, но играе ислямска геополитика в Близкия изток. Подобна конструкция работи само докато всички имат нужда от теб.

А ако в някакъв момент САЩ решат, че Турция е прекалено независима?

Тогава започва истинският проблем.

И тук ракетата „Йълдъръмхан“ става не просто оръжие. Тя става политическо съобщение. Към Вашингтон. Към Москва. Към Брюксел. И към самите турци.

„Ние вече не сме периферия.“

Точно това казва Анкара с тази ракета. И независимо дали проектът ще бъде готов след пет, осем или десет години, самият факт, че Турция публично влиза в клуба на държавите със стратегически амбиции, вече променя цялата картина около Черно море, Близкия изток и Източното Средиземноморие.

А Европа продължава да обсъжда регулации за капачките на пластмасовите бутилки.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена обработка на Поглед.инфо.