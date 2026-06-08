Китай започна морска контраигра срещу американската стратегия около Тайван

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на света остава насочено към Украйна и Близкия изток, във Филипинско море се оформя нова зона на стратегическо напрежение. Разполагането на американския самолетоносач „Джордж Вашингтон“, ускореното военно сближаване между Япония и Филипините и появата на китайска патрулна флотилия край Тайван показват, че борбата за контрол над най-важните морски маршрути на Азия навлиза в нов етап. Залогът не е само Тайван, а контролът върху търговските артерии, през които преминава значителна част от световната икономика.

В международната политика често най-важните процеси започват далеч от телевизионните камери. Докато през последните години Украйна се превърна в основния фокус на западните медии, в Тихия океан постепенно се изгражда инфраструктура на едно много по-мащабно геополитическо противопоставяне. Последните събития около Тайван показват, че отношенията между Съединените щати и Китай навлизат в фаза, в която демонстрациите на сила започват да придобиват все по-конкретни очертания.

Изпращането на американския самолетоносач „Джордж Вашингтон“ във Филипинско море не представлява изолиран военноморски епизод. Подобни операции традиционно изпращат политически сигнал. В случая сигналът е насочен не само към Пекин, но и към съюзниците на Вашингтон в региона. Съединените щати демонстрират готовност да поддържат присъствието си около Тайван и в същото време насърчават създаването на мрежа от регионални партньори, способни да участват в бъдещо сдържане на Китай.

Паралелно с това Япония и Филипините ускоряват военното си сътрудничество. Разширяват се съвместните учения, обменът на информация и координацията между военните структури. В края на май двете държави обявиха намерение да започнат преговори за определяне на морските си граници източно от Тайван. Формално това изглежда като технически процес между две съседни държави. От гледна точка на Пекин обаче ситуацията изглежда различно. Китайското ръководство възприема Тайван като част от собствената си територия и всяка инициатива, която засяга морските пространства около острова без китайско участие, неизбежно се разглежда като политически акт.

Тук географията се оказва по-важна от дипломатическите декларации. Япония на север и Филипините на юг формират своеобразна островна дъга, която обгражда китайското крайбрежие. Американските военни анализатори от години наричат тази система „първа островна верига“. Именно тя заема централно място в много стратегически разработки на американски аналитични центрове като RAND Corporation и Center for Strategic and International Studies. Идеята е сравнително проста: в случай на криза тази верига може да бъде използвана за ограничаване на свободното движение на китайските военноморски сили към открития Тих океан.

На теория подобни концепции изглеждат убедително. На практика обаче възникват множество въпроси. Китай вече не е страната от началото на XXI век. За две десетилетия Пекин инвестира огромни средства в корабостроене, пристанищна инфраструктура, противокорабни ракетни системи и военноморска модернизация. Според редица западни оценки китайският флот вече разполага с най-големия брой бойни кораби в света. Това не означава автоматично превъзходство над американските сили, но означава, че всеки сценарий за морско ограничаване на Китай става значително по-сложен и по-скъп.

Показателна е и реакцията на самия Пекин. Вместо агресивни военни маневри Китай избра демонстративна операция с участието на патрулни кораби начело с „Хайсюн-09“. Формално това е правоприлагаща дейност. Политическият сигнал обаче е трудно да бъде пропуснат. Китай демонстрира, че не възнамерява да остави региона без собствено присъствие и че ще реагира на всяка стъпка, която според него засяга китайския суверенитет.

Любопитното е, че и двете страни използват сходна реторика. Вашингтон твърди, че защитава свободата на корабоплаването и регионалната стабилност. Пекин настоява, че защитава териториалната си цялост и законните си права. Между тези две позиции остава малко пространство за компромис. Особено когато става дума за Тайван – въпрос, който китайското ръководство определя като фундаментален национален интерес.

В тази ситуация ролята на Тайван става все по-сложна. Островът се оказва едновременно стратегически актив, икономически център и потенциална зона на конфликт. Тайванската индустрия за полупроводници продължава да бъде критично важна за глобалните вериги за доставки. Именно поради това всяко напрежение около острова предизвиква тревога далеч извън Азия. Компаниите, финансовите пазари и транспортните оператори следят внимателно всяко движение в региона.

Допълнително значение има и самият Тайвански проток. Това е една от най-натоварените морски артерии в света. През него преминават огромни количества суровини, енергийни ресурси и готова продукция. Всяко ограничаване на корабоплаването би довело до последици, които трудно могат да бъдат измерени предварително. Тук не става дума само за Китай, Тайван или САЩ. Става дума за глобалната икономика.

Някои наблюдатели виждат в сегашната ситуация прилики с други конфликти от последните десетилетия. Подобни сравнения обаче трябва да се използват внимателно. Украйна, Тайван, Филипините и Япония са различни случаи с различни исторически предпоставки. Въпреки това съществува общ елемент. Големите сили често се стремят да изграждат мрежи от регионални партньори, чрез които да разширяват влиянието си и да ограничават своите конкуренти.

Проблемът е, че подобни стратегии невинаги работят така, както са планирани. Историята показва множество случаи, в които местните играчи започват да преследват собствени интереси, различни от тези на глобалните покровители. Япония има свои икономически проблеми. Филипините имат собствена вътрешнополитическа динамика. Тайван също разполага със собствен политически дневен ред. Да се предполага, че всички тези фактори могат да бъдат управлявани от един център, изглежда твърде оптимистично.

Икономическото измерение също заслужава внимание. Военното противопоставяне изисква огромни ресурси. Военноморските операции, базите, логистиката, поддръжката на флотове и модернизацията на въоръженията струват десетки милиарди долари годишно. В същото време световната икономика навлиза в период на по-бавен растеж, високи дългове и засилваща се конкуренция за капитали. Това поставя под въпрос колко дълго всички участници ще могат да поддържат ускорена милитаризация без сериозни вътрешни последствия.

Не бива да се пренебрегва и още един фактор. През последните години Китай систематично разширява влиянието си не само чрез военна мощ, но и чрез търговия, инфраструктурни проекти и инвестиции. Много държави в Азия се опитват да балансират между икономическите ползи от отношенията с Китай и сигурността, гарантирана от американското присъствие. Този баланс става все по-труден.

Засега във Филипинско море няма военен сблъсък. Няма блокада. Няма директна конфронтация между американски и китайски сили. Има обаче поредица от действия и контрадействия, които постепенно изграждат нова реалност. Самолетоносачи, патрулни кораби, военни споразумения, разузнавателни мрежи и дипломатически предупреждения се подреждат в обща картина, която става все по-ясна.

Въпросът вече не е дали съперничеството между Вашингтон и Пекин ще определя международната политика през следващите десетилетия. То вече го прави. Истинският въпрос е докъде могат да стигнат и двете страни, преди цената на това съперничество да започне да надвишава потенциалните ползи. Отговорът засега остава отворен, но корабите във Филипинско море показват, че никой от основните играчи не възнамерява да отстъпва пространство доброволно.