Китай изгражда ядрена инфраструктура от нов тип и променя стратегическия баланс със САЩ

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на Вашингтон беше насочено към Украйна и Близкия изток, Китай продължи една от най-мащабните военни програми в съвременната история. В пустините на Синдзян се изгражда огромна система от силози, бункери, летища и командни центрове, предназначени да гарантират способността на Пекин да нанесе ответен ядрен удар при всякакъв сценарий. Новите съоръжения показват не толкова подготовка за война, колкото стремеж Китай да достигне стратегически паритет със САЩ и Русия в следващото десетилетие.

През последните години вниманието на света беше концентрирано върху войната в Украйна, кризите в Близкия изток и нарастващото напрежение около Тайван. Междувременно в западните пустинни райони на Китай се развиваше процес, който може да има далеч по-дълготрайни последици за глобалния баланс на силите от много от текущите конфликти. Става дума за ускореното изграждане на нова стратегическа ядрена инфраструктура, която според редица западни анализатори няма аналог в китайската история.

Публикувани сателитни анализи на Reuters, както и оценки на американски военни експерти, насочват вниманието към огромни комплекси в Синдзян-Уйгурския автономен район. Там се наблюдава изграждане на десетки взаимосвързани обекти, разположени на огромна територия, включващи силози за междуконтинентални балистични ракети, защитени хангари за мобилни пускови установки, комуникационни възли, летища и подземни командни центрове.

Най-впечатляващият елемент в тази система са така наречените осмоъгълни комплекси. От въздуха те изглеждат почти като футуристични градове. В центъра им се намират командни структури, а по периферията са разположени множество защитени съоръжения, свързани чрез пътна и вероятно подземна инфраструктура. Китайските власти не коментират публично предназначението на тези обекти, но разположението им и архитектурата им съвпадат с логиката на съвременните стратегически ракетни сили.

Тук трябва да се направи едно важно уточнение. В голяма част от публикациите по темата се използва език, който предполага непосредствена подготовка за война със Съединените щати. Наличните факти обаче не дават основание за толкова категорични заключения. Това, което може да бъде наблюдавано, е ускорено изграждане на способност за възпиране и гарантиран ответен удар. Това е съществена разлика.

Китайската ядрена доктрина десетилетия наред беше значително по-различна от тази на Русия и САЩ. Докато Москва и Вашингтон поддържаха хиляди бойни глави и сложни триади от наземни, морски и въздушни носители, Пекин разчиташе на сравнително ограничен арсенал. Основната идея беше достатъчен брой ракети да оцелеят след евентуален първи удар и да нанесат неприемливи щети на противника.

Тази концепция започна да се променя след 2018–2020 година. В Пекин постепенно се натрупа убеждението, че стратегическата среда става по-опасна. Изострянето на отношенията със САЩ, технологичните санкции, военната активност около Тайван и формирането на нови американски съюзи в Индо-Тихоокеанския регион доведоха до преоценка на риска.

Особено показателно е развитието на програмата за междуконтиненталните ракети DF-41. Тази система се смята за една от най-модерните в китайския арсенал. Според публични оценки тя може да носи множество бойни глави и да достига цели на цялата територия на САЩ. Заедно с по-мобилните комплекси DF-31AG тя формира гръбнака на новите стратегически сили на Народноосвободителната армия.

Но ракетите сами по себе си не решават проблема. Съвременната ядрена война не е въпрос само на бойни глави. Тя е въпрос на инфраструктура, комуникации, резервни командни центрове и способност за оцеляване след първия удар. Именно тук се появява логиката на огромните строителни проекти в Синдзян.

Ако противникът знае къде се намират всички ракети, той може да планира удар срещу тях. Ако обаче срещу него стои система от стотици обекти, част от които са реални, част резервни, а други могат да служат като примамки, изчисленията стават значително по-сложни. Това е стара логика от времето на Студената война, но Китай очевидно я адаптира към съвременните технологии.

Паралелно с изграждането на силозите се наблюдава и друг процес. Китай ускорява производството на ядрени материали и разширява ядрената си индустрия. Според оценки на западни институти броят на китайските бойни глави расте значително по-бързо, отколкото преди десетилетие. Различните оценки се разминават, но тенденцията е безспорна.

Тук възниква въпросът защо точно сега.

Една от версиите е свързана с украинската война. Докато Русия и Западът изразходват огромни финансови, политически и военни ресурси в конфликта, Китай получи относително спокойна среда за ускорено развитие на собствените си програми. Това не означава, че Пекин е инициатор или печеливш от войната. По-скоро китайското ръководство използва времевия прозорец, който се отвори в международната система.

Друг важен фактор е Тайван. В Пекин не крият, че смятат острова за част от Китай. Същевременно китайските лидери вероятно осъзнават, че всяка бъдеща криза около Тайван ще бъде съпроводена от риск от пряка конфронтация със Съединените щати. При такъв сценарий надеждното стратегическо възпиране става критично важно.

Любопитното е, че Китай не копира механично нито американския, нито руския модел. Вместо това създава собствена комбинация между подземни комплекси, мобилни системи и класически шахтни пускови установки. Тази комбинация увеличава несигурността за потенциалния противник и усложнява планирането на евентуален първи удар.

През последните години западните медии обърнаха внимание и на друг мащабен проект — огромен подземен команден комплекс западно от Пекин. Неговото съществуване не е официално потвърдено от китайските власти, но сателитните изображения показват строителна активност в мащаби, които трудно могат да бъдат обяснени с обикновени военни съоръжения.

Същественото тук не е дали този комплекс е десет пъти по-голям от Пентагона или пет пъти по-голям. По-важно е друго. Китай очевидно инвестира сериозни ресурси в способността държавното и военното ръководство да продължи да функционира дори при екстремни условия. Това е класическа логика на великите сили, които се подготвят за най-лошите сценарии, без непременно да възнамеряват да ги реализират.

Съединените щати наблюдават тези процеси с нарастващо безпокойство. През последните тридесет години Вашингтон свикна да разглежда Китай като икономически конкурент и регионален военен съперник. Днес все повече американски анализатори започват да говорят за Китай като за глобален стратегически конкурент, способен да постави под въпрос самите основи на американското военно превъзходство.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно в сметките. Дори ако Китай достигне количествен паритет с Русия и САЩ по отношение на бойните глави, това не означава автоматично равенство във всички останали измерения. Американската система от военни бази, самолетоносачи, стратегическа авиация и глобални съюзи остава без аналог. Русия от своя страна продължава да притежава един от най-големите ядрени арсенали в света и огромен практически опит в стратегическото възпиране.

По тази причина по-вероятно изглежда Китай да се стреми не към превъзходство, а към невъзможност да бъде принуден. Това са различни цели. Едното е подготовка за доминация. Другото е създаване на ситуация, при която цената на натиска става прекалено висока за противника.

В крайна сметка пустините на Синдзян разказват история, която е по-малко сензационна, но вероятно по-важна от гръмките заглавия. История за държава, която ускорено наваксва десетилетия изоставане в една област, която дълго време не беше неин приоритет. История за свят, в който стратегическата стабилност вече няма да се определя само от отношенията между Москва и Вашингтон. И история за нова епоха, в която третият ядрен център постепенно се превръща в равностоен участник в глобалното уравнение.