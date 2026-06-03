Нетаняху разкри тайна операция в ОАЕ и постави под удар арабската стратегия срещу Иран

/Поглед.инфо/ Израелският премиер Бенямин Нетаняху неочаквано разкри информация за среща с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед по време на конфликта с Иран. Последваха опровержения, дипломатически неудобства и нови въпроси за реалния мащаб на израелско-емирското сътрудничество. Случаят показва колко трудно става за арабските монархии едновременно да поддържат връзки с Израел, да ограничават влиянието на Иран и да запазват политическата си легитимност в региона. А зад шумните изявления за нови Авраамови споразумения все по-ясно се виждат ограниченията на реалната политика.

Израелската политика винаги е разчитала не само на армията, разузнаването и технологичното превъзходство. Тя разчита и на демонстрацията. На публичния сигнал. На внимателно премереното изтичане на информация. Понякога обаче границата между сигнал и самореклама се оказва опасно тънка. Именно това се случи, след като Бенямин Нетаняху реши да разкрие подробности за свое посещение в Обединените арабски емирства по време на последната конфронтация с Иран. Според информацията, публикувана в израелските медии, срещата с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед се е състояла в Ал Айн и е продължила няколко часа.

Любопитното е, че проблемът не беше самата среща. Проблемът беше нейното огласяване. Министерството на външните работи на ОАЕ побърза да отрече публикациите и да заяви, че подобно посещение не е имало. Това е необичайна реакция, когато става дума за държава, която вече официално е нормализирала отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Ако всичко беше напълно безпроблемно, нямаше да има нужда от подобно опровержение.

Причината е проста. Формалната нормализация и политическата реалност са две различни неща. ОАЕ изградиха през последните години репутация на финансов и логистичен център за Близкия изток. Дубай и Абу Даби привличат инвестиции, банки, технологични компании и милиони туристи. За подобен модел е жизненоважно страната да изглежда стабилна и предвидима. Всеки намек, че тя е пряко въвлечена в конфронтацията между Израел и Иран, създава риск. Инвеститорите не обичат геополитически изненади. Те обичат сигурност, пристанища, летища, застраховки и работещи банкови канали.

Точно тук започва неудобството за Абу Даби. Според публикациите, израелски представители по сигурността и военни ръководители вече многократно са посещавали Емирствата, а по време на конфликта с Иран е съществувала и по-тясна координация между двете държави. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че подобни информации циркулират, поставя ОАЕ в сложна позиция.

Проблемът не е само Иран. Проблемът е и арабското обществено мнение. Войната в Газа продължава да генерира сериозно недоволство в арабския свят. Всяка публична близост между арабски лидер и израелското ръководство се превръща в политически разход. Особено когато начело на Израел стои именно Нетаняху, чието име е пряко свързано с военните операции в Газа и Ливан.

Затова изтичането на информация изглежда по-полезно за Израел, отколкото за Емирствата. Тел Авив има нужда да покаже, че не е изолиран. След 7 октомври 2023 г. израелското ръководство беше подложено на сериозен международен натиск. Множество западни държави запазиха подкрепата си, но критиките към действията на израелската армия нараснаха. В тази среда всяка снимка, всяка среща и всяко доказателство за регионално сътрудничество се превръщат в политически капитал.

Тук личният фактор също не бива да бъде подценяван. Нетаняху се нуждае от успехи. Политическите проблеми около него не са изчезнали. Делата за корупция продължават да тежат върху кариерата му. Международният наказателен съд също остава постоянен източник на напрежение. В подобна ситуация дори ограничен дипломатически пробив може да бъде представен като доказателство за лидерство.

Съществува и по-широка стратегическа логика. Израел отдавна се стреми да развива двустранни отношения с отделни арабски държави вместо да преговаря с арабския свят като единен блок. Това намалява възможностите за обща позиция по палестинския въпрос и позволява по-гъвкави договорености в сферата на сигурността, технологиите и енергетиката.

На този фон изявленията на Доналд Тръмп за евентуално присъединяване на нови държави към Авраамовите споразумения изглеждат повече като политическа амбиция, отколкото като непосредствен план. Саудитска Арабия продължава да обвързва нормализацията със създаването на палестинска държава. Турция и Пакистан поддържат позиции, които трудно могат да бъдат съвместени с подобен сценарий. Египет и Йордания и без това вече имат официални отношения с Израел. А споменаването на Иран в подобен контекст изглежда почти фантастично на фона на взаимните удари и дълбокото недоверие между двете държави.

Зад дипломатическите декларации обаче стоят много по-прозаични фактори. Петролни маршрути. Контрол върху морските коридори. Финансови потоци през Залива. Инвестиционни фондове за стотици милиарди долари. Логистични центрове, през които преминава значителна част от световната търговия. Именно тези механизми определят реалната политика в региона много повече от шумните пресконференции.

Затова случаят с разкритата среща в Ал Айн е интересен не като дипломатическа сензация, а като показател за една по-дълбока тенденция. Израел и арабските монархии продължават да търсят допирни точки по въпросите на сигурността и ограничаването на иранското влияние. Същевременно нито една от тези държави не е готова напълно да поеме политическата цена на подобно сближаване пред собствените си общества.

Така дългият език на Нетаняху се оказа не просто дипломатическа нетактичност. Той освети процеси, които всички участници предпочитаха да останат в полусянка. А когато подобни процеси излязат на светло, регионалната политика рядко става по-спокойна.