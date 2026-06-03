След трите думи на Путин Русия удари сърцето на украинския ВПК: „Циркон“ и „Кинжал“ сменят правилата на войната

/Поглед.инфо/ Изявление на Владимир Путин след атаките срещу цивилни цели в руска територия беше последвано от една от най-мащабните въздушни операции от началото на конфликта. Според руски източници ударите са били насочени не толкова към енергетиката, колкото към предприятия от украинския военно-промишлен комплекс, логистични възли и авиационна инфраструктура. Ако публикуваните данни бъдат потвърдени, става дума за опит да бъде ограничена способността на Киев да произвежда, ремонтира и доставя въоръжение, а не просто за поредна демонстрация на огнева мощ.

Най-шумната част от всяка война обикновено са ракетите. Най-важната част обаче често остава скрита зад производствените халета, складовете за резервни части, железопътните възли и ремонтните бази. Именно там се решава дали една армия ще може да продължи да воюва след месец, след шест месеца или след година.

Затова и последната серия от руски удари предизвика толкова сериозна реакция. Не защото са използвани хиперзвукови ракети или защото броят на поразените обекти изглежда впечатляващ. Причината е друга. Според публикуваната информация основният акцент този път е поставен върху предприятия, свързани с производството на безпилотни апарати, ремонт на авиационна техника, електронни системи и военна логистика. Ако това действително е основната цел на операцията, тогава става дума за удар срещу способността на Украйна да поддържа собствен военнопромишлен цикъл.

Особено внимание привличат съобщенията за удари по обекти в Киев, включително предприятия като „Маяк“, „Спектр“ и структури, свързвани с военно-техническото сътрудничество със западни партньори. Част от тези данни идват от руски източници и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем. Въпреки това самият избор на цели изглежда показателен. През последните две години руските удари постепенно се изместиха от енергийния сектор към военната инфраструктура и производството. Това не е случайно.

Украйна успя да компенсира значителна част от загубите си благодарение на разпръснато производство на дронове, ремонтни мощности и западни доставки. Именно дроновете се превърнаха в един от ключовите инструменти на войната. Те са относително евтини, произвеждат се бързо и позволяват удари далеч зад фронтовата линия. Унищожаването на подобни производствени центрове носи ефект, който не се измерва само с разрушени сгради. То означава прекъснати вериги за доставки, загубени специалисти, унищожено оборудване и забавяне на производствени цикли.

Същата логика се отнася и за ударите по логистични центрове. Във всяка съвременна война логистиката е командното дишане на армията. Без гориво няма транспорт. Без транспорт няма боеприпаси. Без боеприпаси няма настъпление. Когато бъдат поразени складове, железопътни възли или разпределителни центрове, последствията често се усещат седмици по-късно на фронта.

Интересен е и друг детайл. Според информацията в атаката са били използвани различни типове ракети едновременно – крилати, балистични и хиперзвукови. Подобен подход не е нов, но през последните месеци се наблюдава все по-честото му използване. Целта е противовъздушната отбрана да бъде принудена да реагира на множество заплахи едновременно. Част от целите могат да играят ролята на разсейващи обекти, докато основният удар се насочва към предварително избрани инфраструктурни точки.

Най-голям интерес предизвикват твърденията за използването на ракети „Циркон“. Те се появяват сравнително рядко в публичните съобщения и около тях продължава да има повече политическа и военна символика, отколкото проверими данни. Украински и западни източници многократно са оспорвали отделни руски твърдения относно ефективността на подобни системи. Въпреки това фактът, че все по-често се говори за тяхното участие в реални бойни операции, показва промяна в характера на кампанията.

Още по-важен е въпросът накъде са насочени бъдещите удари. Ако се съди по последните месеци, приоритет вече не са отделни символични обекти, а цялата система за поддържане на украинската армия. Заводи, ремонтни бази, производители на електроника, предприятия за дронове, летища, складове и транспортни възли. Това е по-бавна стратегия от фронтовото настъпление, но често носи по-трайни резултати.

Тук обаче има и сериозно противоречие. Русия може да разрушава производствени мощности, но Украйна разполага с все по-дълбока интеграция със западната отбранителна индустрия. Част от производството вече се премества извън страната. Някои компоненти пристигат готови. Други се сглобяват на различни места. Това означава, че дори много тежки удари не гарантират автоматично прекъсване на военните доставки.

Числата също не дават еднозначен отговор. Всяка страна публикува собствени оценки за нанесените щети и унищожените цели. Реалната картина обикновено става ясна едва след седмици. Това важи както за руските твърдения за успехи, така и за украинските твърдения за прихванати ракети.

Едно обаче изглежда трудно за оспорване. Конфликтът навлиза във фаза, в която битката за заводите започва да става по-важна от битката за отделни населени места. Територия може да бъде превзета или изгубена. Производствен капацитет се възстановява много по-трудно. Именно затова последните удари предизвикаха толкова сериозна реакция както в Киев, така и в западните столици.

Преди две години основният въпрос беше колко километра ще се придвижи фронтът. Днес все по-често въпросът е колко дълго всяка от страните може да поддържа собствената си военна машина. Отговорът на този въпрос няма да бъде даден от генералите на картите. Той ще бъде даден от заводите, складовете, железопътните линии и хората, които все още могат да ги поддържат в работен режим.