Запорожката АЕЦ под удар: кой носи отговорност при риск за милиони европейци

/Поглед.инфо/ Атаката срещу турбинната зала на Запорожката АЕЦ отново постави въпроса докъде може да стигне ескалацията около най-голямата атомна централа в Европа и защо всяка подобна акция носи риск далеч отвъд фронтовата линия.

Поредният инцидент около Запорожката атомна електроцентрала върна на преден план тема, която през последните три години периодично изчезва и отново се появява в международния дневен ред. Става дума не само за военния конфликт в Украйна, а за въпроса какво се случва, когато най-големият ядрен обект в Европа се окаже в непосредствена близост до активна бойна зона.

Според информацията, разпространена от руската страна, дрон е поразил турбинната зала на централата, като е предизвикал експлозия в района на енергийното оборудване. Ръководството на „Росатом“ определи случая като първа целенасочена атака срещу основно оборудване на централата. Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени единствено въз основа на публично достъпната информация, но самият факт, че отново се съобщава за удар в непосредствена близост до реакторните мощности, е достатъчен, за да предизвика тревога далеч извън Русия и Украйна.

Проблемът със Запорожката АЕЦ винаги е бил по-широк от спора кой контролира съоръжението. Централата не е склад, казарма или мост. Тя е сложна индустриална система, зависеща от електроснабдяване, резервни дизелови генератори, охладителни системи, помпи, трансформатори, комуникации и постоянен технически персонал. В подобна инфраструктура дори ограничена повреда може да създаде верига от усложнения. Затова Международната агенция за атомна енергия поддържа постоянно присъствие на място и многократно предупреждава, че военните действия около обекта създават неприемлив риск.

Любопитното е, че през последните години всички страни в конфликта признават на думи необходимостта от защита на централата, но реалността показва друго. Обстрели, атаки с дронове, прекъсвания на външното електрозахранване и взаимни обвинения се превърнаха в почти постоянен фон около съоръжението. Всяка нова атака се използва за политическа мобилизация, докато инженерният проблем остава същият: ядрената инфраструктура не е проектирана да функционира в условията на продължителна война.

Тук се появява и един неудобен въпрос. Ако действително е извършена целенасочена атака срещу турбинната зала, каква е била конкретната военна цел? Турбинният блок не е самият реактор, но е част от общия енергиен комплекс. Повредите там могат да създадат технически затруднения, без непременно да доведат до ядрена авария. Именно затова категоричните твърдения за непосредствено създаване на „нов Чернобил“ трябва да се разглеждат внимателно. Чернобил беше резултат от комбинация между конструктивни особености на реактора, управленски грешки и поредица от технически решения. Ситуацията в Запорожие е различна. Това не означава, че риск няма. Означава, че всяка оценка трябва да бъде основана на факти, а не на политически лозунги.

Още по-интересна е реакцията на европейските институции. Европейският съюз традиционно поставя огромен акцент върху ядрената безопасност. След аварията във Фукушима бяха проведени мащабни проверки на европейските реактори. Бяха въведени допълнителни стандарти за устойчивост. Бяха инвестирани милиарди евро в системи за сигурност. Именно затова всяка атака срещу Запорожката АЕЦ неизбежно поставя въпроса защо темата остава сравнително периферна в европейския политически дебат.

Причината вероятно не е липса на информация. По-скоро става дума за политическа чувствителност. Всяка оценка на случващото се около централата автоматично се превръща в част от по-широкия спор за войната. Така техническите експерти често остават заглушени от политическите говорители. Резултатът е парадоксален. Колкото по-голям става рискът за ядрена инфраструктура, толкова по-силно той се разтваря в информационната война.

Военната логика също заслужава внимание. През последните две години фронтовата линия се превърна в огромна индустриална зона на изтощение. Производство на дронове, доставка на боеприпаси, ремонт на техника, мобилизационни ресурси, железопътни възли и енергийна инфраструктура определят темпото на конфликта много повече от телевизионните изявления. Когато една от страните започне да търси възможности за натиск върху стратегически инфраструктурни обекти, това обикновено е признак за нарастваща стойност на асиметричните инструменти.

Но има и друго обяснение. Възможно е всяка страна да се стреми да използва темата за Запорожката АЕЦ като дипломатически аргумент пред международната общност. Именно затова обвиненията трябва да бъдат разглеждани със значителна доза предпазливост. В условията на война информационните операции вървят паралелно с бойните действия.

Какъвто и да е конкретният произход на атаката, едно обстоятелство остава безспорно. Запорожката АЕЦ продължава да бъде потенциално най-опасната точка в европейския конфликт. Не защото утре непременно ще настъпи ядрена катастрофа. А защото всяка следваща атака постепенно нормализира самата идея, че атомна инфраструктура може да бъде използвана като инструмент за военен натиск.

Историята показва, че подобни процеси рядко остават ограничени в рамките на един конфликт. След всяка война остават нови прецеденти. Ако през ХХ век съществуваше негласно правило, че ядрените съоръжения трябва да стоят извън прякото бойно поле, днес това правило изглежда все по-разклатено. Именно тук се крие най-сериозният проблем за Европа. Не конкретният дрон, не конкретната експлозия и не конкретната страна, която е обвинявана. Проблемът е постепенното свикване с мисълта, че атомната инфраструктура може да се превърне в още една мишена сред многото други.

Преди време Европа преживя Чернобил. По-късно наблюдаваше Фукушима. И в двата случая последствията надхвърлиха границите на държавите, в които се случиха авариите. Радиоактивният облак не познава политически блокове, военни съюзи или дипломатически декларации. Именно затова всяко съобщение за атака около Запорожката АЕЦ заслужава много повече внимание, отколкото получава в ежедневния поток от военни новини.

Тази тема няма да изчезне. Докато конфликтът продължава, най-голямата атомна централа в Европа ще остава не само енергиен обект, но и една от най-опасните точки на стратегическо напрежение на континента.