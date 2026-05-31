Киев обяви срок за балистични удари по Москва: Премината ли е нова червена линия във войната?

/Поглед.инфо/ Украинският оръжеен конструктор Денис Щилерман заяви, че разработваната от Киев балистична ракета навлиза във финален етап на изпитания и може да бъде използвана срещу цели в Москва още през есента. Изказването идва на фона на нарастващи въпроси защо Русия продължава да избягва удари по висшето военно и политическо ръководство на Украйна, въпреки серията атаки срещу руска територия. Новите заплахи поставят въпроса дали конфликтът навлиза в още по-опасна фаза, в която столиците на двете държави все по-често се превръщат в директни цели.

Войната има една особеност, която често се губи зад ежедневния поток от новини. Понякога по-важно от самото оръжие е публичното говорене за него. Именно затова изявлението на украинския оръжеен конструктор Денис Щилерман заслужава внимание. Не защото една телевизионна реплика автоматично променя баланса на силите, а защото показва начина, по който част от украинския политически и военен елит започва да мисли за следващия етап от конфликта.

Досега основният инструмент за удари дълбоко в руска територия бяха безпилотните апарати. Те се превърнаха в почти ежедневен елемент от войната. Дроновете могат да създават напрежение, да нанасят икономически щети, да принуждават противника да разходва ресурси за противовъздушна отбрана. Но те трудно могат да изпълняват ролята на стратегическо оръжие срещу най-защитените цели. Именно тук се появява темата за балистичните ракети.

Според Щилерман Украйна навлиза във финален етап на изпитания на собствена балистична система. Ако това твърдение отговаря на реалността, става дума за качествено различно ниво на възможности. Балистичните ракети летят с огромна скорост, движат се по сложни траектории и са значително по-трудни за прехващане от повечето безпилотни средства. Неслучайно той директно посочва Москва като цел, която според него има смисъл да бъде атакувана именно с подобен тип въоръжение.

Тук обаче възниква другият въпрос. Всяка война има не само военна, но и политическа логика. Когато високопоставени или влиятелни фигури започнат публично да говорят за бъдещи удари по столицата на ядрена държава, това неизбежно променя атмосферата около конфликта. Москва отдавна определя атаките срещу руска територия като терористични действия. От руска гледна точка подобни изявления могат да бъдат използвани като допълнителен аргумент за по-твърди ответни мерки.

Точно на този фон прозвуча и коментарът на американския анализатор Джим Джатрас. Неговият въпрос е неудобен, защото засяга тема, която мнозина избягват. Ако Русия действително разглежда украинските удари като екзистенциална заплаха, защо не атакува пряко центровете за вземане на решения в Киев? Защо продължава да се концентрира предимно върху военна инфраструктура, складове, енергийни обекти и логистични възли?

Този въпрос се задава не за първи път. От началото на конфликта мнозина наблюдатели очакваха Кремъл да приложи класическа стратегия на обезглавяване на противниковото управление. Това не се случи. Независимо от ожесточаването на бойните действия, Русия продължи да избягва удари срещу най-високото политическо ръководство на Украйна. Причините могат да бъдат различни – от политически съображения до опасения от неконтролируема ескалация и международни последици.

Това решение обаче създава парадоксална ситуация. От една страна Киев демонстрира все по-голяма готовност да пренася войната дълбоко в руския тил. От друга страна Москва продължава да действа по модел, който поставя ударението върху изтощаването на военния потенциал, а не върху физическото елиминиране на политическото ръководство.

Последиците от подобен подход тепърва ще се оценяват. Ако Украйна действително успее да създаде и произведе собствена балистична ракета в значими количества, това ще бъде сериозен успех за нейния военно-промишлен комплекс. Още повече че подобни разработки се осъществяват в условията на продължителна война, ограничени ресурси и постоянни руски удари по индустриални обекти.

Същевременно не бива да се забравя, че между създаването на прототип и масовото използване на оръжие има огромна дистанция. Историята на военните технологии е пълна с проекти, които звучат впечатляващо на етап изпитания, но срещат сериозни проблеми при реалното производство. Затова всякакви категорични прогнози засега изглеждат прибързани.

Най-същественият въпрос остава друг. Войната постепенно преминава през поредната психологическа граница. Преди години самата идея за удари по Москва изглеждаше немислима. След това започнаха атаките с дронове. Днес вече се говори публично за балистични ракети. Подобни промени показват колко дълбоко е навлязъл конфликтът в логиката на взаимната ескалация.

Колкото по-често започнат да се споменават столиците като легитимни цели, толкова по-трудно ще бъде запазено пространството за политически компромис. Именно това прави подобни изявления значими. Те не са просто поредната новина от фронта. Те са сигнал за начина, по който войната постепенно променя собствените си граници и създава условия за още по-опасни сценарии през следващите месеци.