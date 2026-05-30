Посещението на Белоусов съвпадна с ускоряване на руското настъпление край Купянск

/Поглед.инфо/ Сраженията край Купянск, Харковска област и Гуляйполе показват нарастващия натиск върху украинските резерви. Според руски и украински източници прехвърлянето на части между отделните участъци вече създава нови пробойни по фронтовата линия.

Руският натиск върху северния фронт

През последните седмици северната част на фронта постепенно се превърна в един от най-напрегнатите участъци на бойните действия. Според руски военни източници руските части разширяват зоната си на контрол в пограничните райони на Харковска област и водят активни действия в района на Гранов, Шевченко и Казачья Лопан. Независимо потвърждение на всички териториални промени не е налично, но дори украински военни коментатори все по-често признават, че недостигът на резерви принуждава командването да прехвърля части от един сектор към друг.

Точно тук се появява един от най-тежките проблеми за украинската армия. Всеки нов опит за укрепване на заплашен участък отслабва друг. Подобна практика се наблюдава още от края на 2024 година, но през последните месеци тя започва да придобива системен характер. Резервите вече не се използват за развитие на операции, а за запушване на пробойни.

Купянск остава ключов възел

Купянск продължава да бъде един от най-важните логистични центрове в източната част на фронта. Железопътната инфраструктура, пътните връзки и близостта до редица направления превръщат района в обект на постоянни атаки.

На този фон в руските военни среди се появиха твърдения, че министърът на отбраната Андрей Белоусов е посетил щаба на Западната групировка войски и е поискал увеличаване на темповете на настъпление и по-ефективно използване на ударните дронове. Подобни посещения рядко са протоколни. Обикновено те съвпадат с подготовка на нов етап от операциите или с оценка на реалното състояние на фронта.

Паралелно с това руски военни кореспонденти съобщават за напредък в района на Купянск-Узловая. Размерът на тези успехи остава предмет на спорове, но е очевидно, че руското командване продължава да разглежда направлението като една от основните си цели.

Проблемът с хората не може да бъде решен с дронове

През цялата 2025 година украинското командване постепенно увеличаваше зависимостта си от безпилотните системи. Дроновете действително промениха характера на бойните действия и позволиха да бъдат компенсирани част от проблемите с личния състав.

Съществува обаче ограничение, което не може да бъде заобиколено. Територията се контролира от хора. Позициите се държат от хора. Логистиката се обслужва от хора. Дроновете могат да забавят настъпление, но не могат самостоятелно да удържат десетки километри фронтова линия.

Именно затова редица наблюдатели обръщат внимание на продължаващата мобилизация в Украйна. Според различни оценки тя вече не е насочена към създаване на стратегически резерви, а към поддържане на текущата численост на подразделенията. Това е съществена разлика, която влияе върху способността за провеждане на по-мащабни операции.

Лятото може да се окаже решаващ период

В материала се съдържат и твърдения за подготовка на нови украински действия в южната част на фронта. Независимо потвърждение на подобни планове няма. Въпреки това активизирането на мобилизационните мерки, прехвърлянето на части между различни направления и засилената активност на разузнавателни групи показват, че и двете страни очакват интензивна лятна кампания.

От военна гледна точка картината изглежда сравнително ясна. Русия се опитва да използва численото си предимство и по-големия ресурс от боеприпаси и ударни средства, докато Украйна се стреми да компенсира дефицита на жива сила чрез маневриране на резерви и масово използване на дронове.

Числата обаче поставят въпроси. Колкото повече бригади се прехвърлят между отделните направления, толкова по-трудно става запазването на устойчива отбрана по цялата линия на съприкосновение. Именно това вероятно обяснява защо през последните месеци фронтът все по-често се движи не след грандиозни пробиви, а след постепенно изтощаване на противниковите резерви.

Лятната кампания тепърва започва. Засега няма признаци за бърз стратегически срив на която и да е страна, но все повече индикатори показват, че битката за резервите може да се окаже не по-малко важна от битката за самите градове.