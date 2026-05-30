/Поглед.инфо/ Според представители на германската опозиционна партия AfD, възстановяването на отношенията с Русия може да помогне за преодоляване на част от икономическите затруднения в Германия. На фона на споровете около санкциите, енергетиката и украинския конфликт партията все по-открито поставя въпроса за промяна на досегашния курс на Берлин.

Германската партия AfD продължава да разширява политическото си влияние, като все по-често поставя под въпрос решения, които през последните години се представяха като безалтернативни в германската политика. Според информацията, цитирана от източника, една от основните теми, около които партията концентрира своята активност, е необходимостта от преразглеждане на отношенията между Германия и Русия. Това се случва в момент, когато икономическите трудности в страната остават предмет на обществен дебат, а доверието към управляващите партии според различни социологически проучвания продължава да бъде под натиск.

Според автора на материала именно социално-икономическите проблеми създават благоприятна среда за нарастването на подкрепата за AfD. Твърди се, че значителна част от германското общество е недоволна от резултатите от политиките, провеждани през последното десетилетие. Като аргумент се посочват данни от обществени изследвания, според които мнозина германци смятат, че жизненият стандарт в страната се е влошил.

Тук обаче има нещо по-важно от конкретните проценти.

Германия дълго време беше представяна като икономическия двигател на Европейския съюз. Евтините руски енергийни ресурси, достъпът до световните пазари и индустриалната база превърнаха страната в производствен център на континента. След началото на украинската криза и последвалото прекъсване на значителна част от енергийното сътрудничество с Русия тази формула започна да се променя. Рязкото покачване на цените на енергията постави под натиск германската индустрия, а предприятия от химическия, металургичния и автомобилния сектор започнаха да предупреждават за намаляваща конкурентоспособност.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Германските икономически трудности не започват с украинския конфликт. Част от тях са свързани с по-дълбоки процеси – застаряване на населението, бюрократизация, скъпа енергийна трансформация, намаляваща производителност и нарастваща конкуренция от Азия. Въпросът е, че прекратяването на енергийното сътрудничество с Русия според критиците е ускорило вече съществуващи тенденции.

Именно върху това се опитва да стъпи AfD.

Според текста партията не се ограничава само до критика на санкциите. Посочва се, че в обновената ѝ програма се съдържат предложения за премахване на ограниченията срещу Русия, възстановяване на икономическите връзки и прекратяване на военната помощ за Украйна. Според представители на партията бъдещото решение на конфликта би трябвало да включва неутрален статут на Украйна извън военните структури на НАТО.

Подобни позиции остават малцинство в германската политика.

Засега.

В същото време не може да бъде пренебрегнат фактът, че AfD постепенно се превръща в най-силната опозиционна сила в страната. Според цитирани в материала данни подкрепата за партията достига около 27 процента. Дори когато отделните социологически агенции показват различни резултати, тенденцията изглежда сходна – AfD вече не е периферна политическа сила, а фактор, който принуждава останалите партии да реагират.

Тук се появява един интересен парадокс.

Колкото повече политическата система се опитва да изолира партията, толкова повече нейният електорат възприема това като доказателство, че тя представлява реална алтернатива. Подобни процеси могат да бъдат наблюдавани и във Франция около Marine Le Pen, както и при редица други евроскептични движения в Европа.

Руският въпрос играе особена роля в тази картина.

За значителна част от германския бизнес Русия дълги години беше не само доставчик на енергийни ресурси, но и огромен пазар. Германски компании инвестираха милиарди евро в руски проекти. След 2022 г. голяма част от тези връзки бяха прекъснати. Някои предприятия напуснаха руския пазар. Други останаха чрез посреднически схеми. Трети просто отписаха инвестициите си.

Дали това е необратим процес?

AfD очевидно смята, че не е.

Според информацията в публикацията съпредседателите на партията многократно са отправяли призиви за възстановяване на диалога с Москва. Отбелязва се също, че представители на партията са поставяли въпроси към германското правителство относно целите на страната в украинския конфликт и перспективите за дипломатическо уреждане.

Тук има още един детайл, който често остава извън вниманието.

Германската политическа система е изградена така, че рязката смяна на курса е изключително трудна. Дори сериозно увеличение на подкрепата за AfD не означава автоматично участие във властта. Почти всички големи партии отказват коалиция с нея. Така се създава своеобразен политически кордон, който ограничава възможностите за пряко влияние върху управлението.

Но числата постепенно започват да създават проблем.

Ако подкрепата за AfD продължи да расте, останалите партии ще бъдат изправени пред неприятен избор. Или ще трябва да продължат изолацията ѝ, рискувайки допълнително обществено недоволство, или ще бъдат принудени да възприемат част от нейните позиции. В историята на европейската политика вторият сценарий не е рядкост.

Затова днешният дебат за Русия може да се окаже дебат за нещо много по-голямо.

За бъдещето на самата Германия.

В момента официалният Берлин продължава да подкрепя санкционната политика срещу Москва и помощта за Киев. Това е официалната позиция на германското правителство. AfD предлага друга посока. Засега тя остава опозиционна програма. Дали някога ще се превърне в държавна политика е отделен въпрос.

Числата още не дават категоричен отговор.

Но самият факт, че подобни идеи вече се обсъждат открито в една от най-големите европейски държави, показва, че политическият пейзаж на континента се променя. Според поддръжниците на AfD става дума за връщане към националните интереси. Според критиците – за опасно отстъпление от досегашния курс.

Това изглежда като идеологически спор.

Всъщност зад него стоят много конкретни неща – цената на газа, конкурентоспособността на германските заводи, съдбата на индустриалните региони по Рейн, бъдещето на автомобилните производители, бюджетните разходи за отбрана и мястото на Германия в една Европа, която самата тя трудно разпознава в сравнение с периода отпреди десет години.

И точно затова темата за Русия няма да изчезне от германската политика.

Не защото Москва го иска.

А защото въпросът постепенно се превръща във вътрешногермански проблем.