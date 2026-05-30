Тексас показа нарастващо недоволство от външнополитическия курс на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Предварителните избори за Сената в Тексас се превърнаха в сигнал за по-дълбоки процеси в американската политика. Според наблюдатели резултатът от сблъсъка между Кен Пакстън и Джон Корнин показва нарастваща съпротива срещу външнополитическите интервенции и срещу част от досегашния републикански елит.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В американската политика има избори, които променят властта, и избори, които показват накъде се движи обществото. Предварителният вот за републиканската номинация за Сената в Тексас по-скоро принадлежи към втората категория. Формално става дума за съревнование между двама политици от една партия. Реално обаче резултатът беше възприет от мнозина като вот срещу определен модел на управление, който доминираше във Вашингтон през последните две десетилетия.

Според данните, цитирани от автора на анализа, действащият сенатор Джон Корнин претърпява тежко поражение срещу главния прокурор на Тексас Кен Пакстън. Самият мащаб на разликата привлича вниманието. Корнин не е случаен политик. Той е една от дългогодишните фигури в републиканския елит, човек с почти четвърт век присъствие в Сената, с влияние във Вашингтон и със стабилна репутация в консервативните среди.

На теория подобен кандидат би трябвало да има всички предимства. Познаваемост. Финансиране. Подкрепа от партийния апарат. Изградени връзки с големите донори. Политическа биография без сериозни сътресения.

Получи се обратното.

Това кара много анализатори да търсят причината извън обичайните обяснения за вътрешнопартийна конкуренция.

Корнин се свързва с поколението републиканци, които подкрепяха активното американско присъствие по света след края на Студената война. Той многократно е заставал зад помощта за Украйна, подкрепял е по-твърда линия спрямо Иран и Китай и принадлежи към политически лагер, който разглежда глобалното лидерство на Съединените щати като стратегическа необходимост.

Тази позиция дълго време беше доминираща както сред републиканците, така и сред значителна част от демократите.

Днес картината изглежда различно.

След войните в Афганистан и Ирак, след десетките милиарди долари, изразходвани в различни конфликти, след растящия държавен дълг и след натрупаните вътрешни икономически проблеми, все повече американски избиратели започват да поставят въпроса дали Вашингтон не отделя повече внимание на света, отколкото на собствената си страна.

Тексас е особено чувствителен към подобни настроения.

Щатът е сред най-големите производствени центрове в страната. Тук са концентрирани енергетика, селско стопанство, отбранителна индустрия, космически технологии и голяма част от американската петролна инфраструктура. За значителна част от избирателите въпросът не е какво се случва в Източна Европа или Близкия изток. Въпросът е защо цените растат, защо федералният дълг продължава да се увеличава и защо Вашингтон постоянно намира средства за чужди конфликти, докато местните проблеми остават нерешени.

Пакстън успя да се възползва от тези настроения.

Той представя себе си като противник на външнополитическия активизъм и като защитник на принципа, че американските ресурси трябва да бъдат насочени преди всичко към вътрешни нужди. Това не означава, че предлага изолация в класическия смисъл. По-скоро става дума за опит да се пренаредят приоритетите.

Тук има нещо, което заслужава внимание.

Победата на Пакстън не може да бъде обяснена само с въпроса за Украйна или Иран. Ако това беше така, подобни резултати щяха да се наблюдават навсякъде. Реалността е по-сложна. Избирателите често използват конкретна тема като символ на по-широко недоволство. В случая външната политика се превръща в израз на по-дълбоко разочарование от политическата класа във Вашингтон.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Самият Кен Пакстън също е част от тази политическа система. Той е дългогодишен държавен служител, преминал през множество скандали и разследвания. Трудно е да бъде представен като външен човек или антисистемен кандидат. Въпреки това успява да се наложи именно като алтернатива на установения ред.

Това говори не толкова за неговата личност, колкото за състоянието на американския политически пазар.

Все повече избиратели са готови да простят лични скандали, ако кандидатът изразява недоволството им от съществуващия курс.

Паралелно с това се появява и друга тенденция.

Според редица социологически проучвания демократите започват да виждат реална възможност да бъдат конкурентоспособни в Тексас. Подобни прогнози доскоро изглеждаха трудно защитими. Републиканците доминират в щата от десетилетия. Демографските промени, миграцията от други щати и променящата се икономическа структура обаче постепенно създават нова политическа среда.

Затова кандидатурата на Джеймс Таларико привлича внимание далеч извън границите на Тексас.

Той се опитва да съчетае религиозна реторика с по-либерални политически позиции. Това е необичайна комбинация за съвременната Демократическа партия. Вместо да влиза в директен културен сблъсък с консервативните избиратели, Таларико се стреми да говори на техния език, използвайки християнска аргументация по теми като социална политика и международни конфликти.

Дали тази стратегия ще проработи, засега е трудно да се каже.

Социологията в Тексас многократно е показвала по-оспорвани резултати, отколкото реално се получават на изборите. Републиканците все още разполагат със значителни организационни и финансови предимства.

Но самият факт, че подобен сценарий вече се обсъжда сериозно, показва промяна.

Още по-интересно е друго.

Споровете около Украйна, Израел и Иран постепенно престават да бъдат само външнополитически теми. Те се превръщат във вътрешнополитически разделителни линии. Избирателите все по-често оценяват кандидатите според това какво мислят за чуждите войни, военните разходи и международните ангажименти на Съединените щати.

Преди десет години подобен дебат изглеждаше немислим в Републиканската партия.

Днес той е в центъра на политическия живот.

Затова тексаските избори са интересни не защото предвещават някаква революция. Американската система по правило абсорбира подобни сътресения и ги превръща в част от нормалния политически процес. По-важното е, че показват промяна в настроенията на значителна част от американското общество.

Колко дълбока е тази промяна, ще стане ясно през следващите месеци.

Засега Тексас само подава сигнал.