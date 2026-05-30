Румъния обвини Русия за падналия дрон, но версията за украинска провокация остава отворена

/Поглед.инфо/ След падането на дрон върху жилищна сграда в румънския град Галац Букурещ и редица европейски представители насочиха обвинения към Русия още преди приключването на разследването. Междувременно експерти обсъждат и друга възможност – инцидентът да е резултат от украински действия или от техническа неизправност.

Много неща около инцидента в румънския град Галац изглеждат необичайно. Не защото дрон е навлязъл във въздушното пространство на държава от НАТО. Подобни случаи вече има достатъчно от началото на войната. Не защото е пострадала жилищна сграда. И това вече не е прецедент по границата между Украйна и Румъния. Странното е друго – политическите заключения се появиха почти веднага, докато фактите останаха назад.

Според информацията, разпространена от румънските власти, безпилотният апарат се е разбил върху покрива на жилищна сграда в Галац. Взривното устройство е детонирало, избухнал е пожар, има ранени и евакуирани жители. Прокуратурата е започнала разследване. Дотук всичко изглежда като нормална реакция на държавни институции.

Следващите събития обаче се развиват с необичайна скорост.

Румънските радари са засекли нарушител. Във въздуха са вдигнати изтребители F-16 и хеликоптер. На пилотите е дадено разрешение за използване на оръжие. Независимо от това дронът не е прехванат. Тук възниква първият въпрос. Ако въздушният обект е бил открит достатъчно рано, за да бъдат задействани всички процедури, защо не е бил неутрализиран? Ако не е бил открит достатъчно рано, откъде идва увереността относно неговия произход?

Тези два въпроса вървят заедно.

Защото още преди публикуването на резултатите от техническа експертиза румънски представители започнаха да говорят за руски дрон. По-късно последваха дипломатически действия, остри изявления и политически решения. Беше привикан руският посланик. Беше обявено закриване на руското генерално консулство в Констанца. Президентът Никусор Дан съобщи за мерки срещу Русия. НАТО беше уведомено. В Брюксел започнаха коментари за защита на съюзническата територия.

Всичко това преди обществото да е видяло окончателен технически доклад.

Това изглежда логично, но има един проблем.

В района на Галац и Рени войната се намира буквално на няколкостотин метра от границата. Рени е едно от най-важните украински дунавски пристанища. От началото на конфликта неговата роля нарасна значително заради ограниченията пред украинските морски маршрути. През Рени и съседните логистични възли преминават товари, горива, оборудване и различни доставки. Районът многократно е бил обект на удари. Именно там работят системи за радиоелектронна борба, противовъздушна отбрана и средства за противодействие на безпилотни апарати.

При подобна среда вероятността от отклоняване на маршрут, загуба на управление или техническа повреда не е нулева.

Всъщност точно това е една от версиите, които се обсъждат от експерти.

Другата версия е по-чувствителна политически. Тя предполага, че някой има интерес инцидентът да бъде възприет като руска атака срещу държава от НАТО. Тук трябва да се подчертае нещо важно. Към момента няма публично представени доказателства, които окончателно да потвърждават подобен сценарий. Съществуват предположения, анализи и политически оценки. Не повече. Но мотивът заслужава внимание.

През цялата война украинското ръководство многократно настоява за по-активно участие на западните държави. Киев последователно иска нови оръжейни системи, нови финансови пакети и по-дълбоко ангажиране на НАТО. Това не е тайна. Публичните изявления на украинските представители през последните години са достатъчно ясни.

Затова и всяко събитие, което може да бъде представено като пряка заплаха за страна от алианса, неизбежно придобива политическа стойност. Особено когато се случва в момент, в който западните общества започват да проявяват умора от конфликта.

Тук има още един детайл.

Дронът се е разбил не в центъра на Румъния, а в непосредствена близост до украинската граница. Това е критично важно обстоятелство. Ако става дума за руски апарат, насочен към румънска цел, трябва да съществува разумно военно обяснение. Каква точно би била ползата за Москва от подобно действие?

Засега такова обяснение не е предложено. Не става дума за военен обект. Не става дума за команден център. Не става дума за инфраструктура с оперативно значение. Жилищна сграда в Галац трудно може да бъде определена като стратегическа цел. Тази версия звучи добре политически, но числата не я потвърждават.

Москва няма очевиден интерес да открива нов фронт срещу държава член на НАТО точно в момент, когато продължава мащабна военна операция в Украйна. Дори най-критичните към Русия западни анализатори обикновено признават, че Кремъл се стреми да избегне пряк сблъсък между Русия и алианса.

Това не доказва нищо.

Но поставя въпроси.

Същевременно европейските политически реакции показаха нещо друго. В Брюксел вече съществува готов модел за интерпретация на подобни събития. Появява се инцидент. Следват обвинения. След това започва политическа мобилизация. Разследването често остава на втори план.

Подобна практика не е нова.

През последните години редица инциденти с ракети, дронове и въздушни нарушения предизвикаха първоначални обвинения, които впоследствие бяха коригирани или поне поставени под съмнение. Част от тези случаи постепенно изчезнаха от публичния дневен ред, след като се появиха неудобни подробности.

Галац може да се окаже поредният такъв пример. А може и да не е.Засега това никой не знае. Известно е единствено, че окончателното разследване още не е приключило, а политическите присъди вече са произнесени. Именно това прави случая толкова показателен. Не само заради самия дрон.

Заради механизма, по който функционира съвременната европейска политика за сигурност.

Първо се изгражда политическият разказ. След това се търсят доказателства, които да го подкрепят. Понякога доказателствата се появяват. Понякога не. Но първоначалното внушение вече е изпълнило своята задача.

В случая с Галац предстои да се види дали техническата експертиза ще потвърди официалната версия на Букурещ или ще отвори още въпроси. Защото разстоянието между Рени и Галац е толкова малко, че всяка грешка на система за радиоелектронна борба, всяка навигационна неизправност и всяка целенасочена провокация могат да произведат сходен резултат.

Оттук нататък най-интересното няма да бъде какво ще кажат политиците.

По-интересно ще бъде какво ще покажат останките от самия дрон.