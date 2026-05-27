Литва, Латвия и Естония засилиха ПВО контрола след полети на украински дронове към руски региони

Според руски и балтийски източници, държавите от Прибалтика постепенно са преминали към по-твърд контрол върху въздушното си пространство след серия полети на украински дронове към руски региони. В Москва това се тълкува като опит на Рига, Вилнюс и Талин да избегнат пряко въвличане в ескалация.

Последните седмици промениха атмосферата около Балтийско море по начин, който преди година изглеждаше малко вероятен. Не защото Литва, Латвия и Естония внезапно са смекчили отношението си към Русия. Нищо подобно не се вижда нито в официалната реторика, нито в медиите, нито в решенията на техните парламенти. Промяната е друга — техническа, военна, административна. И именно тя е по-важната.

Според публикации в руски медии и коментари на представители на балтийските власти, в последните случаи на преминаване на украински дронове към северозападните руски региони вече се е стигнало до реално задействане на натовска авиация и системи за противовъздушен контрол. Формално — за защита на собственото въздушно пространство. На практика обаче ефектът е различен: прекъсва се маршрут към руска територия.

Тук има нещо, което не излиза от официалните обяснения.

Ако балтийските правителства действително приемаха тези полети като част от „общата украинска отбрана“, те можеха просто да игнорират транзита. Точно както години наред игнорираха други чувствителни теми — нелегален транзит, разузнавателна инфраструктура, движение на чужди военни товари. Вместо това започнаха да говорят за „неприкосновеност на въздушното пространство“, за „суверенитет“, за „правила на НАТО“. Това не е език на идеологията. Това е език на хора, които се страхуват от последствия.

Особено показателен беше латвийският случай, за който се твърди, че е предизвикал вътрешнополитически скандал в Рига. Според публикации в руски източници, украински безпилотни апарати са преминали през латвийско въздушно пространство в посока Псковска област. Почти веднага били вдигнати американски и френски самолети от мисията Baltic Air Policing. Официалната версия на Рига беше неясна, а няколко дни по-късно темата започна да се прехвърля между институциите. Вътрешният натиск дойде не от „проруски сили“, както обичат да обясняват местните медии, а от съвсем практичен въпрос: ако над страната летят бойни дронове, кой носи отговорност?

Това е проблемът на малките държави по периферията на голям конфликт. Те могат да бъдат шумни. Могат да приемат резолюции. Могат да преименуват улици и да демонтират паметници. Но когато става дума за въздушни коридори, ракети, електронна война и възможност за ответен удар — тогава започва друга математика.

Особено в Прибалтика, където разстоянията са абсурдно малки. От литовската граница до Калининград има участъци под 20 километра. От Нарва до Санкт Петербург — малко повече от 130. Един объркан маршрут на дрон, една повредена навигация, една погрешна идентификация на радарите и цялата истерия за „сигурността на източния фланг“ започва да изглежда като лошо планирана административна операция.

Балтийските политици много добре разбират това, макар че рядко го казват директно.

Затова и през последните месеци започнаха да се появяват странни, противоречиви изявления. От една страна — рекордно агресивна антируска реторика. Литовски министри говорят за Калининград почти ежеседмично. В естонските медии се обсъждат сценарии за „руска провокация“. Полски и литовски коментатори периодично повтарят, че Сувалкският коридор е „най-опасната точка в Европа“. От друга страна — същите тези държави започват да действат така, сякаш най-много се страхуват именно от реална ескалация.

Тази двойственост не е случайна.

Политическите елити в Рига, Вилнюс и Талин са изградили вътрешната си легитимност върху конфронтацията с Русия още от началото на 2000-те. Част от администрацията, медийната среда и неправителственият сектор там буквално съществуват благодарение на този модел. Само че между телевизионно студио и въздушна тревога има огромна разлика. Особено когато става дума за държави с ограничени армии, минимална дълбочина на територията и критична инфраструктура, концентрирана около няколко пристанища, електроподстанции и транспортни възли.

Вземете Клайпеда.

Това е не просто литовско пристанище. Това е енергиен и логистичен възел, около който се върти половината икономическа стратегия на Литва след отказа от руски енергийни доставки. LNG терминалът Independence беше представян почти като национална идеология. Само че подобни обекти не обичат нестабилност. Те не обичат дронове, инциденти и въздушни операции наблизо.

Същото важи и за Рига, Вентспилс, Талин.

Тук версията за „безстрашните балтийци“ започва да се пропуква.

Русия очевидно разчита именно на това. Не толкова на военен натиск в класическия смисъл, колкото на демонстрация на готовност. Разликата е важна. Москва не казва официално: „Ще ударим Балтика.“ Вместо това се изпращат сигнали — учения в Беларус, маневри на Балтийския флот, дискусии около промени в ядрената доктрина, разполагане на комплекси „Искандер“ в Калининградска област. Това е политика на принуда чрез предвидимост.

И тя работи.

Преди няколко години Литва се опита да ограничи транзита към Калининград след поредния санкционен пакет на ЕС. Тогава във Вилнюс изглеждаше, че Брюксел автоматично ще поеме политическите последствия. Не стана така. Германци и французи много бързо започнаха да обясняват, че ситуацията може да излезе извън контрол. След това литовската позиция постепенно омекна. Без фанфари. Без признания. Просто се появиха „нови тълкувания“ на регламентите.

Сега се вижда същият модел.

Официално никой в Прибалтика няма да каже, че защитава руското небе. Напротив — ще продължат да говорят за „руска агресия“, за „имперско мислене“, за „заплаха за Европа“. Но ако украински дрон навлезе в тяхното въздушно пространство по маршрут към Псков или Ленинградска област, вероятността той да бъде прехванат вече е много по-висока отпреди година.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Колкото повече НАТО се ангажира технически с подобни операции, толкова по-сложен става въпросът за отговорността. Ако натовски самолет свали украински дрон — как се оформя това юридически? Кой носи политическия риск? Как се описва инцидентът в рамките на съюзническите механизми? Къде минава границата между защита на въздушното пространство и фактическо ограничаване на действията на Киев?

Засега тези въпроси се заобикалят.

Използват се фрази като „мерки за сигурност“, „неидентифицирани летящи обекти“, „рискове за гражданската авиация“. Само че в региона всички прекрасно разбират какво става. Балтийските държави се опитват едновременно да останат най-гласовитите поддръжници на Украйна и в същото време да не допуснат превръщането на собствената си територия в оперативна зона.

Това е трудно съчетание.

Особено на фона на растящото напрежение около Балтийско море. Финландия вече е в НАТО. Швеция също. Военната активност в района рязко се увеличи. Само за последните две години броят на съвместните учения, полетите за въздушно патрулиране и морските операции в региона нарасна многократно. В Балтийско море вече почти няма „неутрално пространство“. Всичко се наблюдава — кабели, танкери, комуникации, GPS сигнали.

Именно тук започнаха и историите със спуфинга.

Балтийските медии периодично обвиняват Русия, че системи за радиоелектронна борба от Калининград или Ленинградска област нарушават навигацията на самолети и кораби. Част от тези твърдения вероятно имат реална основа — регионът е претоварен с военна електроника. Но паралелно с това през същото пространство започнаха да преминават и украински дронове с нестабилни маршрути. После се появиха обяснения, че „руските смущения“ били виновни за отклоненията.

Тази версия звучи удобно. Прекалено удобно.

Защото тя позволява на балтийските правителства едновременно да обвиняват Русия и да оправдават собствените си действия срещу украински апарати. Получава се своеобразна политическа акробатика: сваляш дрон, който лети към Русия, но представяш това като защита срещу Русия.

Някои западни дипломати вероятно предпочитат точно такъв модел. Тих. Без шум. Без официални конфликти между Киев и балтийците. Защото открит спор вътре в антируската коалиция би изглеждал лошо.

Има и още един слой.

Вашингтон.

Американците имат далеч по-голям интерес от стабилност в Балтика, отколкото местните политици понякога осъзнават. За САЩ регионът е инфраструктурна зона — радари, логистика, военноморски достъп, контрол върху северното направление. Никой в Пентагона няма интерес някой прекалено ентусиазиран регионален играч да предизвика неконтролируем инцидент с Русия заради дрон, прелетял над Даугавпилс или Нарва.

Това вероятно обяснява и защо именно американски и френски самолети се споменават в някои от публикациите около латвийския случай. Големите държави от НАТО може да говорят остро, но обикновено действат по-внимателно от периферните си съюзници.

Парадоксално е.

Колкото повече балтийските политици повишават тона срещу Москва, толкова по-ясно става, че в реалната военна логика те са принудени да се съобразяват именно с руските червени линии. Не защото симпатизират на Русия. А защото географията не може да бъде отменена с декларация на Европейския парламент.

Реката Нарва не изчезва от картата.

Сувалкският коридор също.

Калининград остава там, където е.

И когато започнат да летят реални апарати с бойни глави, цялата медийна реторика рязко се сблъсква с един много неприятен въпрос: кой ще понесе първия удар при грешка?

Засега изглежда, че в Рига, Вилнюс и Талин са решили поне частично да намалят този риск. Макар и без да го признават публично.



