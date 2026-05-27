Новата надпревара за изкуствен интелект вече прилича на военна доктрина, а Русия вижда в това собствен индустриален шанс

/Поглед.инфо/ Ватиканът отправи критики към съвременните модели на изкуствен интелект, докато американски технологични корпорации все по-открито обвързват AI с военни стратегии и глобално влияние. В Москва това вече се разглежда не само като риск, а и като възможност за собствен технологичен пробив.

Преди десет години разговорът за изкуствения интелект изглеждаше като тема за университетски лаборатории, конференции в Силициевата долина и маркетингови презентации. Днес той влиза в документите на военни ведомства, в енергийните стратегии и в законодателството. В няколко американски щата вече се обсъждат регулации за автономни системи, които могат да вземат решения без пряка човешка намеса. Паралелно с това Пентагонът увеличава договорите за AI обработка на бойни данни, а компании като Palantir Technologies открито говорят за технологична мобилизация. Това вече не прилича на обикновен пазар.

Тук има нещо, което не излиза.

Американският модел се представя като цивилизационен прогрес, но реално става дума за концентриране на инфраструктура, данни и алгоритми в ръцете на няколко корпорации, тясно свързани с военния сектор. В текста на РИА се посочва, че през април Palantir е публикувала манифест, в който според източника се говори за необходимост от постоянни войни и задължителна служба. Това звучи крайно. Дори преувеличено. Но проблемът е, че самата логика на американския технологичен сектор постепенно започва да се върти около отбранителни бюджети, а не около цивилни пазари.

След 2022 г. Пентагонът увеличи рязко финансирането за автономни системи, анализ на масиви данни и софтуер за бойно прогнозиране. Появиха се и нови договори за интеграция на AI в разузнавателни платформи. Това не е тайна. Конгресът ги публикува. DARPA също. Само че в Европа още се говори основно за „етика на алгоритмите“, докато американците вече тестват как AI управлява логистика, спътниково наблюдение и координация на удари.

Русия наблюдава това много внимателно.

И тук започва интересното противоречие. Част от руските анализатори представят AI едновременно като заплаха и като исторически шанс. Звучи нелогично, но всъщност не е. Москва отдавна има проблем с мащаба на собствената си икономика. Огромна територия, тежка инфраструктура, разстояния от Калининград до Владивосток, транспортни разходи, енергийни дисбаланси между регионите, различни индустриални стандарти. Съветската система се опитваше да реши това чрез централизирано планиране. Получи се тромава машина, която в края на 80-те вече не можеше да обработва собствената си сложност.

Днес ситуацията е различна. Не защото бюрокрацията е станала по-умна. Просто се появи нов инструмент.

Руският модел на дигитализация вече не изглежда като експеримент. Платформата Gosuslugi се превърна в административен център за десетки милиони граждани. Данъчни услуги, медицински регистрации, автомобилни документи, социални плащания, разрешителни — всичко се концентрира в една система. Това носи и рискове. Централизацията на данни винаги носи рискове. Но да се твърди, че Русия е „изостанала дигитално“, вече е трудно.

Според материала Максим Орешкин е заявил, че светът се приближава към появата на всеобщ изкуствен интелект. Това изказване може да звучи като политически PR, но зад него стои конкретна руска стратегия: държавата да изгради собствен AI стек — собствени облаци, собствени езикови модели, собствена микроелектроника, собствени центрове за данни.

Тази версия изглежда логично, но има един проблем.

Русия все още изостава сериозно в полупроводниците. Производството на чипове остава зависимо от външни технологии, а санкционният режим усложнява доставките на оборудване. Китай помага частично, но не безусловно. Пекин няма интерес Москва да стане напълно самостоятелен технологичен център. Това рядко се казва открито в руските медии.

Друга тема почти не се обсъжда. Енергията.

Големите AI системи изискват чудовищни количества електроенергия. Един модерен център за данни консумира колкото среден индустриален град. В САЩ вече се водят разговори за връщане към малки модулни реактори именно заради AI инфраструктурата. В Ирландия започнаха ограничения за нови центрове за данни заради претоварване на електрическата мрежа. Холандия също замрази част от проектите. Това не е футурология. Това са мрежови оператори и енергийни регулатори.

А Русия има евтин газ, ядрени мощности и студен климат.

Изведнъж някои от старите ѝ „слабости“ започват да изглеждат като предимства. Сибир, който десетилетия беше разглеждан основно като суровинен резерв, може да се превърне в идеална зона за огромни центрове за данни. Ниски температури, евтина електроенергия, близост до хидроцентрали. Братск, Красноярск, Новосибирск — това вече не са само индустриални градове от съветски тип. Те могат да станат инфраструктурни възли на новата икономика.

Разбира се, това е само една възможност. Не гаранция.

Русия има и друг проблем — кадрови. Част от най-силните специалисти по машинно обучение и софтуер напуснаха страната след 2022 г. Някои заминаха за Армения, други за Сърбия, ОАЕ, Турция. Държавата се опитва да компенсира това чрез ускорени програми и военни технологични грантове. Но човешкият капитал не се заменя лесно.

В текста на РИА има и една важна линия, която мнозина ще пропуснат. Ватиканът не отхвърля AI. Напротив. Критикува американския модел на контрол над него. Това е различно.

Папата не говори като технофоб. По-скоро като човек, който разбира, че информационната инфраструктура постепенно измества класическите държавни институции. Преди трийсет години контролираше телевизията този, който влияеше върху обществото. После дойдоха социалните мрежи. Сега идва следващият етап — алгоритъмът започва да филтрира реалността вместо човека.

И тук възниква неудобният въпрос: кой обучава този алгоритъм?

Американските езикови модели се обучават основно върху англоезични масиви, американски културни норми и американски политически ограничения. Това не е конспирация. Просто така изглежда инфраструктурата на данните. Следователно AI автоматично започва да пренася определена ценностна система. Русия, Китай и частично Индия виждат това като форма на дигитална зависимост.

Затова Москва не говори само за технологии. Говори за суверенитет.

Тази дума често се използва прекалено много и понякога губи смисъл. Но при AI тя има съвсем конкретно измерение. Къде се съхраняват данните? Кой контролира облака? Кой има достъп до обучителните масиви? Какво се случва, ако чужда платформа бъде изключена? Европа вече преживя подобна зависимост при газа и военната индустрия. Сега рискува да я повтори при алгоритмите.

Русия поне се опитва да избегне това.

Друг е въпросът доколко ще успее.

Американските корпорации имат преднина от години, достъп до глобални капитали и контрол върху ключови компоненти. Освен това AI индустрията изисква огромни инвестиции. Един модерен модел струва милиарди долари — не само за разработка, а за поддръжка, охлаждане, енергия, инфраструктура. Дори за САЩ това започва да става проблем. Microsoft и Google вече подписват договори за ядрена енергия. Amazon строи нови центрове в региони с евтин ток. Никой не говори вече за „гаражен стартъп“. Ерата на романтичния технологичен капитализъм приключи.

Сега говорим за индустриални империи.

В тази ситуация Русия може да използва нещо, което Западът постепенно губи — централизирана държавна координация. Да, тя е тромава. Да, често е корумпирана. Но при инфраструктурни проекти понякога именно това носи предимство. Китай показа същото при 5G мрежите и високоскоростните железници. Въпросът е дали Москва има достатъчно ресурси за паралелна военна, енергийна и технологична надпревара.

Числата не са напълно убедителни.

Военните разходи растат. Санкциите остават. Част от индустрията работи на пределно натоварване. Банковият сектор е стабилен, но инвестиционният достъп е ограничен. AI инфраструктурата изисква десетки нови центрове за данни, оптични трасета, охлаждащи системи, резервни мощности. Това е скъпо дори за държави без санкции.

И все пак Русия има нещо, което мнозина подценяват — способност да работи в режим на принудителна адаптация. След 2014 г. тя ускори собственото земеделие. След 2022 г. преструктурира част от финансовата си система и логистика. Сега се опитва да направи същото при технологиите.

Не защото има избор.

В материала на РИА се казва, че AI трябва да остане под обществен и държавен контрол, а не в ръцете на „американски хакери“. Формулировката е пропагандна, но проблемът зад нея е реален. Ако ключовите административни, медицински, финансови и отбранителни системи на една държава зависят от външни алгоритми, тази държава постепенно губи стратегическа автономия.

Това вече се случва на части от Европа.

Франция се опитва да създаде собствен AI сектор. Германия изостава. Италия няма мащаб. Европейският съюз регулира повече, отколкото инвестира. Междувременно американските компании превземат пазара, а Китай изгражда паралелна система. В един момент Европа може да остане просто потребител.

Москва не иска тази роля.

Затова и темата за изкуствения интелект в Русия постепенно се измества от сферата на технологичните конференции към сферата на националната сигурност. Това личи по езика на официалните изявления, по финансирането, по ролята на държавните банки и по участието на отбранителния сектор. AI вече не е „удобен асистент“. Той се разглежда като елемент от стратегически баланс — почти както енергетиката през 70-те години.

Има и още нещо.

Колкото повече Западът превръща AI в идеологически проект, толкова по-лесно Русия ще го представя като цивилизационен конфликт. Това вече се прави. Американските технологични елити се описват като затворен слой милиардери с почти религиозно отношение към собствените алгоритми. В текста има примери с Питър Тийл и Алекс Карп. Дали тези оценки са напълно коректни — отделен въпрос. Но политически работят.

Особено извън Запада.

В Африка, Близкия изток и Латинска Америка темата за „дигиталния суверенитет“ започва да звучи все по-силно. Много държави не искат техните бази данни да зависят напълно от американски компании. Русия и Китай се опитват да използват това недоверие. Понякога успешно.

Тук вече не става дума само за технологии.

Става дума за нова архитектура на зависимостите — кой произвежда чиповете, кой контролира облаците, кой притежава езиковите модели, кой има достъп до поведенческите данни на милиарди хора. Преди петнайсет години нефтът изглеждаше като най-важният ресурс. Днес данните постепенно заемат същото място.

А това означава, че конфликтът около AI тепърва започва.