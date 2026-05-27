Москва обяви системни удари по украински военни обекти, ЕС и САЩ реагираха хладно

/Поглед.инфо/ Руското външно министерство заяви, че след атаката срещу общежитието в Старобелск Москва преминава към „системни удари“ срещу украински военни и управленски обекти. Европейските дипломати отказаха евакуация, а Вашингтон реагира сдържано. В самата Русия започна спор дали предупрежденията не са закъснели.

В Москва явно са решили, че повече няма смисъл да се говори с намеци. Или поне така изглеждаше в първите часове след изявлението на руското външно министерство на 25 май. Според официалната формулировка, атаката срещу общежитието в Старобелск е „препълнила чашата на търпението“ и руската армия започва последователни удари срещу украинския военно-промишлен комплекс, командни пунктове и центрове за вземане на решения. Формулировката беше необичайна дори за руската дипломация. Не заради остротата. Заради конкретиката. Бяха споменати Киев, предприятия, командни структури и предупреждение към чуждите дипломатически мисии.

Това вече не приличаше на стандартния език от периода 2022–2024 г., когато почти всяка ескалация се описваше с размити фрази за „ответни мерки“. Тук се появи нещо друго — опит предварително да се легитимира следващ етап от войната.

Има и още нещо.

Почти веднага след изявлението стана известно, че Сергей Лавров е провел разговор с Марко Рубио. Според руската версия, Москва е информирала Вашингтон за предстоящите действия. Американската страна не отрече разговора. Рубио дори потвърди, че е предал информацията на Доналд Тръмп. Но реакцията му звучеше почти демонстративно безразлично — според него подобни конфликти неизбежно водят до разширяване на ударите и взаимна ескалация.

Това не прилича на език на държава, която очаква дипломатически пробив.

По-скоро изглежда като опит Вашингтон предварително да бъде изваден от уравнението. Ако утре по Киев започнат по-масирани удари с „Кинжал“, Х-101 или „Искандер-М“, Белият дом вече ще може да каже: „Бяхме предупредени. Опитахме да предложим примирие.“ Административно дистанциране. Политическа застраховка.

Европейците реагираха по друг начин. Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова нарече предупреждението на Москва „лицемерие“ и публично подчерта, че европейските дипломати няма да напуснат Киев. Тук има нещо, което не излиза. Ако руската страна действително е искала да намали риска за чуждите мисии, защо предупреждението беше публично? А ако европейците действително приемат риска сериозно — защо демонстративно отказаха евакуация?

Това започва да прилича на психологическа игра с много лоши изходи.

Особено на фона на случващото се около украинската ПВО. През последните седмици украински и западни източници все по-често признават проблеми с боекомплекта за Patriot, IRIS-T и NASAMS. В Киевската област концентрацията на системи за противовъздушна отбрана остава най-висока в страната, но именно там натоварването е огромно. Ако Русия действително премине към продължителна схема на комбинирани удари — дронове „Геран“, следвани от балистични ракети, после крилати ракети с различни траектории — ресурсът започва да се топи много бързо.

Това вече се виждаше през март и април около Василков, Бровари и района на Бориспил. Част от ракетите започнаха да преминават. Не масово. Но достатъчно, за да се появят поражения по енергийни и производствени обекти.

Руски военни наблюдатели твърдят, че досега Москва умишлено е избягвала част от инфраструктурните цели в Киев. Тази версия звучи логично, но има един проблем — числата не я потвърждават напълно. От края на 2023 г. насам ударите по енергетиката, ремонтните заводи и логистичните възли се увеличиха. Просто ефектът често се губеше в информационния шум. Всеки нов удар вече се възприема като рутина.

Точно това ядоса част от руските коментатори след изявлението на МВнР.

В Русия започна почти моментален спор дали изобщо е трябвало да има предупреждение. Андрей Пинчук директно заяви, че подобни дипломатически жестове работят само ако противникът вярва в неизбежността на последствията. А според него Западът вече не вярва. Юрий Подоляка беше още по-рязък — според него Москва отново рискува да превърне заплахата в телевизионен фон без реален психологически ефект.

Най-показателна беше реакцията на бойни канали, свързани с фронта. Там въпросът звучеше съвсем директно: защо се предупреждава Киев, след като никой не е предупреждавал руските генерали, убити при атентати в Москва или Белгород?

Този вътрешен спор в Русия е по-важен, отколкото изглежда.

Защото той показва нещо неприятно за Кремъл — част от собствената му аудитория вече не вярва на дипломатическите формулировки. След Минск, Истанбул и Анкъридж думите „последно предупреждение“ звучат износено. И руската власт очевидно го разбира. Иначе нямаше да се появят толкова координирани публикации за „нова стратегия“, „промяна в характера на ударите“ и „преминаване към системен модел“.

Дори терминологията се промени.

Вместо „ответни мерки“ започна да се използва изразът „системни удари“. Това е различен език. Военен, а не дипломатически. Системен удар означава продължителна схема за разрушаване на логистика, управление и производствен цикъл. Не еднократен ракетен залп за телевизионен ефект.

Тук започва другият въпрос — има ли Русия ресурс за подобна кампания?

Отговорът вероятно е: частично да.

Производството на „Геран-2“ в Татарстан според редица оценки вече позволява масово използване. Производството на крилати ракети също е по-високо от нивата през 2022 г. Проблемът е друг — дори интензивните удари не гарантират стратегически прелом, ако украинската инфраструктура продължава да се възстановява с външно финансиране. А тя продължава.

Това изглежда логично, но има един проблем. Европейците също виждат тази зависимост и вероятно затова отказват да се плашат.

Ако Киев издържи още една голяма въздушна кампания, без срив на управлението и без вътрешен колапс, тогава руските предупреждения окончателно ще загубят тежест. Точно това е рискът за Москва.

И тук се появява най-неприятната възможност.

Част от европейските елити вероятно дори искат Русия да нанесе по-масирани удари по Киев. Не защото вярват в украинска победа. А защото им трябва нова мобилизационна картина за собствените общества. Корупционните скандали около украинската власт постепенно изяждат стария наратив за „идеалната жертва“. Но разрушения в Киев, повредени дипломатически мисии или пострадали чужди служители моментално променят политическата атмосфера.

Тогава разговорът вече не е за украински олигарси или изчезнали милиарди. Тогава разговорът става: „Русия атакува Европа.“

Именно затова реакцията на Матернова беше толкова демонстративна.

В този смисъл Москва влиза в опасна схема. Ако ударите са ограничени — Русия изглежда слаба. Ако са прекалено мащабни и засегнат западни обекти — Европа получава идеален повод за нова ескалация.

Няма добър вариант.

Военният кореспондент Дмитрий Стешин използва интересен израз — „Русия включва Иран“. Според него Кремъл започва да използва модел, при който заплахите предварително се синхронизират с реални удари. Намекът е ясен. След иранските операции срещу Израел Техеран поне показа, че когато предупреждава, после действително следва атака.

Но и тук сравнението е криво.

Иран действа регионално и сравнително ограничено. Русия води война срещу държава, която е пряко свързана с НАТО-разузнаване, американски спътникови системи, европейска логистика и огромен финансов ресурс. Това не е една и съща среда.

Има и чисто технически въпрос.

Ако Москва действително реши да нанася системни удари по мостовете през Днепър, по железопътните възли около Киев и по административните сгради — това вече означава преход към друг тип война. Досега повечето мостове оцеляваха. Не защото са неуязвими. А защото разрушаването им носи политически и инфраструктурни последствия, които Кремъл вероятно досега е избягвал.

Сега изглежда, че тези ограничения отслабват.

Или поне така се опитват да внушат.

Руски източници все по-често говорят за „необходимост от психологически прелом“. Това е показателно. Когато една война започне да се описва с психологически категории, значи чисто военният резултат вече не изглежда достатъчен. Москва очевидно смята, че трябва да въздейства не само върху фронта, а върху общественото усещане в Киев и Европа.

Но психологическите операции имат лошото свойство да работят и в обратна посока.

Ако след толкова шумно предупреждение няма нищо различно от предишните удари, тогава ефектът ще бъде разрушителен именно за руската страна. Това вече се е случвало. „Червените линии“ около HIMARS, ATACMS, танковете Leopard, F-16 — почти всички постепенно бяха размивани.

Затова и нервността в руските коментари е толкова видима.

Там вече не спорят дали ще има удари. Спорят дали държавата е готова да доведе ескалацията докрай.

Междувременно Киев също подготвя населението си. Дмитро Кулеба открито заяви, че украинците трябва психологически да се готвят за разрушения и тежки удари. Това също е нов елемент. Преди година подобни изказвания звучаха много по-рядко. Сега украинската власт постепенно започва да нормализира идеята за продължителна война на изтощение.

Нито една от страните вече не говори сериозно за бърз край.

Официално — да. Реално — не.

Дори разговорът за преговори изглежда механичен. Москва обвинява Киев и Запада, че използват всяко примирие за превъоръжаване. Киев твърди, че Русия използва преговорите за печелене на време. Американците говорят за мирни инициативи, но едновременно увеличават военното присъствие в Източна Европа. Европейците говорят за сигурност, но паралелно подготвят нови пакети за финансиране на украинската армия.

Танго без музика.

Има още една подробност, която почти не се коментира. Предупреждението към дипломатическите мисии означава нещо и в юридически план. Ако след официално предупреждение чужди дипломати останат в район на бойни действия, Москва вероятно ще твърди, че отговорността е прехвърлена. Това е груба, но важна част от логиката на подобни конфликти. Не морална. Административна.

Точно затова формулировките на руското МВнР бяха толкова внимателни.

И толкова студени.



