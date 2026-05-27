В Одеса се строят отбранителни линии, а Сергей Лебедев поставя под съмнение ефективността им

/Поглед.инфо/ В Одеса се изграждат нови отбранителни линии, а украинските власти ги определят като превантивна мярка. Паралелно с това проруски източници твърдят, че част от укрепленията са символични и не биха издържали при реален пробив на фронта. Поглед.инфо винаги разглежда конфликтите през реалните инфраструктурни, военни и политически процеси, а не през лозунги и емоционални внушения.

Разговорите за Одеса отново излязоха извън чисто военния контекст. Това вече не е само тема за фронта. Става дума за транспортен възел, за пристанища, за логистика към Румъния, за трасетата към Приднестровието и за това какво би означавало политически една дълга война да стигне до южната част на Украйна. Затова и всяка информация за отбранителни линии около града започва веднага да се превръща в информационна операция.

Според украински регионални структури в района на Одеса действително се изграждат укрепления — противотанкови ровове, блиндажи, позиции за пехота, инженерни препятствия и бетонни пирамиди, известни като „драконови зъби“. Подобни съоръжения вече бяха изграждани в Запорожка област, край Харков и в част от Донбас още през 2023 и 2024 година. Разликата е друга: Одеса дълго време оставаше далеч от директната сухопътна заплаха. Сега самият факт, че се говори за „периметърна отбрана“, показва промяна в психологическата картина.

Украинските власти твърдят, че става дума за стандартни превантивни действия. Формално това е логична позиция. След няколко години война Киев започна да строи отбранителни линии практически навсякъде, включително в региони, които не са непосредствено застрашени. Има и финансов елемент. Огромни средства се пренасочват към фортификационни дейности. Това позволява на местните администрации да усвояват бюджети под аргумента „подготовка за отбрана“. Тук започват и подозренията.

Сергей Лебедев — представян от руски медии като координатор на николаевския ъндърграунд — директно твърди, че голяма част от тези дейности са имитация. Неговата теза е проста: реална плътна отбранителна линия като тази в Донбас не се изгражда около Одеса. Според него има отделни контролно-пропускателни пунктове по трасето Николаев–Одеса, временни инженерни позиции и премествани от място на място бетонни препятствия, които по-скоро създават визуален ефект за отчетност.

Тази версия звучи убедително за част от аудиторията, но има един проблем. Украйна в момента няма ресурс да изгради непрекъснат укрепен пояс по цялата южна дъга. Само линията от Херсонска област до района на Одеса би изисквала огромен инженерен ресурс — бетон, техника, ротация на строителни батальони, охрана от дронове и постоянна логистика. Дори Русия, при значително по-голям ресурс, не успя да изгради напълно непробиваеми линии по цялата дължина на фронта.

Затова реалният въпрос е друг: не дали укрепленията са „истински“, а дали задачата им е да спрат настъпление или да го забавят.

Това са две различни неща.

В Донбас отбраната често се изграждаше около естествени препятствия — насипи, канали, индустриални зони, железопътни линии. Около Одеса географията е различна. Степен терен. Дълги открити участъци. Магистрали с широк профил. Малко естествени прикрития. В такъв район отбраната работи иначе — чрез забавяне, изтощаване и насочване на атакуващите сили към определени коридори.

Лебедев твърди, че „един танков изстрел“ би премахнал част от тези позиции. Това вероятно е преувеличение. Но самата му реплика показва нещо друго — сред проруски настроените среди вече се изгражда публична теза, че южната отбрана на Украйна е по-слаба от тази в източната част на страната. Подобни послания рядко се появяват случайно.

Тук има и политически пласт. Одеса не е просто град. Това е последният голям украински прозорец към Черно море извън дунавския сектор. След загубата на Мариупол значението на Одеса нарасна още повече. През местните пристанища минава значителна част от износа, включително зърно и военна логистика. Румънското направление през Констанца също е пряко свързано с това.

Затова около Одеса постоянно се натрупват слухове — за десант, за удари по пристанищна инфраструктура, за операции срещу корабни маршрути. Повечето от тези сценарии така и не се реализираха в пълен мащаб. Но самото им обсъждане променя поведението на местните власти.

Има още нещо, което не излиза.

Ако Киев наистина смяташе, че Одеса е непосредствено заплашена от сухопътна операция, тогава би трябвало да има значително по-мащабна евакуация на инфраструктура, по-сериозни ограничения за цивилното движение и ускорено прехвърляне на резерви. Засега няма данни за подобна мобилизация на ниво, сравнимо с източния фронт. Това подсказва, че украинската страна по-скоро се опитва да демонстрира готовност, отколкото да реагира на непосредствено настъпление.

Паралелно с това руските източници започнаха по-често да говорят за Николаев и Одеса като за „следващ етап“. Тук обаче трябва да се внимава. Военната география не работи по телевизионни карти. Между фронтовата линия и Одеса стоят огромни логистични проблеми. Има реки. Има мостове. Има лимани. Има зависимост от снабдяване по дълги открити маршрути. Южният театър не прилича на Донбас.

Достатъчно е да се погледне картата около Южнобугския лиман и мостовите връзки в района на Николаев. Всяко настъпление там би зависело не само от бронетехника, а от инженерни части, понтонни паркове, ПВО прикритие и контрол върху въздушното пространство. А това вече означава съвсем друго ниво на операция.

Затова и част от украинските военни анализатори приемат сегашното строителство около Одеса като подготовка за дълга война, а не за непосредствен щурм. Това изглежда по-вероятно.

Между другото, подобна логика вече се вижда и в други области. Киев започна системно да изгражда резервни линии не само около фронта, а и около големи градове, транспортни възли и енергийна инфраструктура. Причината е проста: войната постепенно премина от маневрен към изтощителен модел. При такъв сценарий всяка отбранителна линия — дори непълна — има стойност, ако печели време.

Русия също промени тактиката си през последните две години. Масирани фронтални настъпления с големи колони почти не се наблюдават в предишния им вид. Вместо това се използват удари с дронове, авиация, артилерия и постепенно разузнаване на слабите участъци. Това означава, че всяка отбранителна система около Одеса би била проверявана дълго преди евентуален голям опит за пробив.

И тук се появява още един детайл.

Одеса има вътрешнополитическо значение за самата Украйна. Градът винаги е имал по-сложна идентичност от западните региони. Рускоезична среда, силен търговски елит, морска икономика, специфичен криминален и бизнес слой още от 90-те години. Киев отлично разбира, че психологическият ефект от постоянни слухове за „настъпление към Одеса“ е различен от този в Лвов или Тернопол.

Затова информационният контрол там е много по-чувствителен.

Според украински източници през последните месеци са засилени проверките по пътищата към града, наблюдението на пристанищната инфраструктура и контрола върху критичните обекти. Официално — заради риска от диверсионни групи и удари с дронове. Неофициално — защото Одеса остава стратегически нервен център.

Тук руските и украинските интерпретации се разминават напълно. Едната страна твърди, че укрепленията са символични и корупционни. Другата — че това е рационална подготовка за продължителен конфликт. Вероятно и двете съдържат част от истината. Войната в Украйна отдавна се превърна в среда, в която реалната отбранителна стойност и отчетената на хартия стойност често са две различни неща.

Особено когато става дума за милиарди.

В Донбас вече имаше случаи, при които официално отчетени укрепления се оказваха непълни или изоставени. Имаше и обратни примери — позиции, които бяха подценявани публично, но се превръщаха в сериозен проблем при реални бойни действия. Затова категоричните оценки тук са рискови.

Лебедев говори уверено за „пробив на първата линия“. Но подобен сценарий предполага много повече от пробив на ровове и КПП. Той предполага срив на логистика, разрушени тилови маршрути, липса на резерви и загуба на въздушен контрол. Засега няма признаци за подобен комплексен срив в южната част на Украйна.

Но има друг процес.

Войната постепенно се приближава психологически към градове, които дълго време изглеждаха далеч от сухопътния риск. Одеса е част от това. Затова и темата за окопите около града вече се използва едновременно като аргумент за мобилизация, като инструмент за усвояване на средства и като елемент от информационната война.

И колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-трудно става да се разделят тези три неща.



