Константиновското направление блокира издирването на стотици изчезнали военнослужещи

/Поглед.инфо/ Докато вниманието е приковано към картите на фронта и ежедневните съобщения за настъпления и контраудари, зад бойните действия се развива друга, по-малко видима битка – издирването на изчезналите военнослужещи. Според доброволци, работещи в районите на Дзержинск, Константиновка и Покровск, масовото използване на дронове, разрушената инфраструктура и непрекъснатите бойни действия превръщат установяването на съдбата на стотици хора в изключително сложна задача. Историите на бойци като „Кол“ и „Поет“ показват друга страна на конфликта – тази, която рядко попада в официалните сводки.

Войната обикновено се измерва с километри завзета територия, унищожена техника и ежедневни сводки за настъпления. Съществува обаче и друга статистика, която рядко влиза в заглавията. Това са хората, които не попадат нито сред официално загиналите, нито сред ранените, нито сред върналите се от фронта. Те остават в графата „изчезнали“. Зад всяко подобно съобщение стои семейство, което ежедневно звъни, пише и търси отговор. А когато такъв отговор липсва с месеци, войната започва да придобива съвсем различни измерения.

Според разказите на доброволци, които работят по издирването на военнослужещи в Донбас, ситуацията през последните месеци се е усложнила значително. Причината не е само интензивността на бойните действия. Все повече наблюдатели обръщат внимание, че масовото използване на дронове променя не само характера на настъпателните операции, но и цялата система за евакуация, снабдяване и последващо издирване на хората, останали между фронтовите линии.

Ръководителят на една от доброволческите групи с позивна „Ремарк“ описва картина, в която дори районите далеч зад непосредствената линия на съприкосновение вече не могат да бъдат считани за безопасни. Според неговите думи дроновете наблюдават основни маршрути, логистични възли и евакуационни коридори. Това означава, че придвижването на хора и техника става значително по-бавно, по-рисковано и по-ограничено от атмосферните условия.

В подобна среда традиционните механизми за установяване на съдбата на изчезналите започват да дават все по-слаби резултати. По информация на доброволците, преди е било възможно да се събират сведения от местни жители, от евакуирани цивилни и от хора, напуснали бойните райони. Днес голяма част от този човешки информационен ресурс е изчерпан. Онези, които са искали да говорят, вече са дали своите показания. Други са напуснали региона. Трети по различни причини отказват да споделят каквото и да било.

Тук се появява една особеност на съвременната война, която рядко се обсъжда. При конфликти с висока степен на разрушения много от първичните свидетели просто изчезват от информационното пространство. Те се разселват в различни части на страната, сменят местоживеене, губят връзка с институциите или се стремят да избягват всякакъв контакт с военни структури. Така дори най-обикновеният въпрос – „Кои бойци видяхте?“ – започва да изисква месеци работа.

Особено сложна изглежда ситуацията около Константиновка. Според руските източници именно там са прехвърлени допълнителни украински резерви и там продължават тежки бойни действия. Независима проверка на тези твърдения е затруднена поради ограничения достъп до района, но различни военни наблюдатели отдавна отбелязват, че Константиновка се превръща в един от ключовите логистични възли в северната част на Донецка област.

Това изглежда логично, но има и друг елемент. Константиновка не е просто град. Тя е възел от пътища, складове, ремонтни бази и транспортни маршрути. Докато този район остава зона на активни бойни действия, издирването на изчезнали военнослужещи неизбежно ще среща сериозни препятствия. Самите доброволци признават, че голяма част от тяхната работа в момента прилича повече на събиране на фрагментирана информация, отколкото на класическо издирване.

Картината около Покровск е сходна. По думите на Ремарк зоната за търсене включва десетки населени места. От есента на 2025 година са регистрирани множество сигнали за изчезнали хора в различни населени пунктове по това направление. Част от районите сменят административното си обозначение в зависимост от развитието на фронта, което допълнително усложнява работата на издирващите групи.

Логистиката също се променя. Някога съществували сравнително безопасни времеви прозорци за движение на техника и личен състав. Според участници в операциите подобни възможности вече почти липсват. Наблюдението от въздуха е непрекъснато. Малки групи могат да се придвижват с мотоциклети или ATV машини, но и това зависи от метеорологичните условия. Един облачен ден може да улесни движението. Един слънчев ден може да го направи практически невъзможно.

В тази среда се появяват истории като тази на бойците с позивни „Кол“ и „Поет“. Те не променят оперативната обстановка и не влияят на картите на фронта. Но показват как изглежда войната на нивото на отделния човек.

Според разказите на техни другари двамата участват в бойни действия в района на Дзержинск. По време на придвижване в градската зона става инцидент със свален дрон. След експлозия и двамата получават наранявания. Впоследствие „Кол“ е тежко ранен в краката и се придвижва с помощта на патерици.

На пръв поглед това би трябвало да означава край на участието му в бойните действия. Реалността на фронта обаче често не следва административните процедури. Според очевидци в периода на подготовка за евентуално украинско настъпление ротацията е забавена. Част от ранените, които все още могат да държат оръжие, остават в района.

Именно тук историята придобива символично значение. Според свидетелските разкази „Кол“ взема оборудването си и се връща на позициите въпреки тежкото си състояние. Няма драматични речи, няма официални церемонии. Има човек с патерици, който получава задача и тръгва да я изпълнява.

Подобни истории неизбежно пораждат различни интерпретации. За едни те са пример за лична саможертва. За други са показател за тежкия недостиг на ресурси и хора във фронтовите подразделения. Истината вероятно се намира някъде между тези две оценки. Войната винаги ражда героизъм, но често го прави именно защото условията са крайно неблагоприятни.

Съдбата на „Кол“ остава неизвестна. Според наличната информация неговото местонахождение не е установено окончателно. За „Поет“ обаче има сведения, че е починал няколко дни след получените рани.

Точно тук започва работата на доброволците като Ремарк. Тя няма нищо общо с класическите представи за военна романтика. Това е дълъг процес на телефонни разговори, проверка на списъци, съпоставяне на свидетелства и търсене на следи сред руини, архиви и разпръснати очевидци. Често една единствена информация се сглобява от десетки различни източници.

Има и още един детайл, който заслужава внимание. Колкото по-високотехнологична става войната, толкова по-трудно става възстановяването на човешката история след нея. Дроновете, сателитите и цифровите системи увеличават бойните възможности на армиите, но не винаги помагат за намирането на конкретен човек сред разрушен град или разкъсана фронтова линия. Парадоксално, понякога най-ценната информация продължава да идва от случаен свидетел, кратък разговор или нечий личен спомен.

Затова и разказът за Константиновка всъщност не е само разказ за едно направление от фронта. Той показва какво се случва, когато войната навлезе в етап, при който логистиката, разузнаването и технологията започват да определят съдбата на хората не по-малко от самите бойни действия. В подобни условия всяко настъпление има и своя невидим списък – хората, които някой все още търси.

А колкото по-дълго продължават боевете около Константиновка, Покровск и Дзержинск, толкова по-дълъг вероятно ще става и този списък. Именно там, далеч от официалните сводки и картите на настъпленията, се натрупва една от най-тежките човешки сметки на конфликта.