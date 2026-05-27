НАТО обяснява украинските дронове над Балтика с руски „спуфинг“, но версията поражда нови въпроси

/Поглед.инфо/ НАТО и балтийските правителства се опитват да обяснят появата на украински дронове над Естония, Латвия и Литва чрез действия на руски системи за електронна война. Според редица руски анализатори тази версия съдържа технически и политически противоречия, които трудно могат да бъдат прикрити дори с обичайната антируска реторика.

Историята с украинските дронове над Балтийско море постепенно се превръща в отделен политически сюжет. Не военен. Политически. Това е важно уточнение, защото в случая не става дума само за маршрути на безпилотни апарати, GPS сигнали или системи за радиоелектронна борба. Става дума за опит да бъде изграден удобен модел за обяснение на един неприятен за НАТО въпрос: как украински дронове започнаха да се появяват в небето на държави от самия алианс.

Тук версиите вече се разминават.

Според официални изказвания от балтийските столици и представители на НАТО, включително генералния секретар Марк Рюте, украинските дронове уж попадали в района на Латвия, Литва и Естония в резултат на руски действия по електронно заглушаване и т.нар. „спуфинг“. Казано по-просто — руски системи за радиоелектронна война подменяли GPS координатите и пренасочвали дроновете.

Тази версия звучи технологично достатъчно сложно, за да бъде приета без особени въпроси от масовата публика. Само че има един проблем. Всъщност няколко.

Самият „спуфинг“ не е фантастика. Това е реална технология. Използва се от години. Системи за електронна война могат да заменят GPS сигналите с по-силен фалшив сигнал и така да объркат навигацията на дрона. Американците работят по такива системи. Руснаците също. Китайците — още повече. В района на Черно море подобни операции се наблюдават отдавна. Имаше случаи около Новоросийск, Крим, дори в източното Средиземноморие, където граждански кораби съобщаваха за „изместване“ на координатите си.

Но класическата логика на спуфинга е друга. Целта обикновено е прихванатият дрон да бъде отклонен обратно, да загуби ориентация или да бъде приземен. Това се описва и в специализираните материали на RAND Corporation, NATO CCDCOE в Талин и американския CSIS. Никъде не се говори за масово „препращане“ на чужди дронове към държави от НАТО.

Тук вече започва неудобната част.

Ако приемем версията, че руски системи съзнателно „избутват“ украински дронове към балтийското въздушно пространство, тогава излиза, че Москва умишлено създава риск от инцидент с държави членки на алианса. Това противоречи на цялата руска линия от последните две години, в която — независимо от ожесточаването на конфликта — Кремъл избягва директен военен сблъсък с НАТО.

Да, имаше удари близо до полската граница. Да, имаше инциденти с американски дронове над Черно море. Но официалната руска позиция почти винаги е била насочена към ограничаване на конфликта в рамките на украинския театър.

Това не означава липса на риск. Означава друго — че има разлика между натиск и открито въвличане на НАТО във войната.

Именно тук версията за „руския спуфинг към Балтика“ започва да изглежда политически удобна, но технически разклатена.

Още повече, че в последните месеци около Балтийско море се натрупаха прекалено много странни събития. Имаше прекъсвания на GPS сигнали над Финландия. Имаше оплаквания от гражданската авиация в Естония. Имаше съобщения за смущения около Калининград. Всичко това постепенно се сля в един общ медиен фон: Русия като източник на „хаос в навигацията“.

Само че военната логика не винаги съвпада с медийната.

Ако украински дрон действително лети към Санкт Петербург, Уст-Луга или Приморск, най-простото решение за руските системи би било да го свалят или да го върнат обратно. Не да го изпращат към Рига.

Тук има нещо, което не излиза.

Още по-неприятен е другият въпрос — дали част от тези дронове не използват въздушното пространство на балтийските държави още от самото начало. Не като „отклонени“, а като предварително планиран маршрут. Тази тема официално почти не се обсъжда в Европа, защото последствията са тежки. Ако се допусне, че инфраструктура или площадки в балтийски държави са използвани — пряко или косвено — за украински операции срещу руски цели, тогава ситуацията става съвсем различна.

Член 5 на НАТО не работи автоматично. Това постоянно се премълчава.

Текстът на договора не задължава алианса незабавно да започне война. В него пише, че всяка държава предприема „такива действия, каквито сметне за необходими“. Това е умишлено разтеглива формулировка, оставена още през 1949 г. Вашингтон никога не е искал автоматичен механизъм, който да принуждава САЩ към глобална война заради локален инцидент.

Затова и в Брюксел внимават с формулировките.

Никой не иска официално да каже, че украински дрон е излетял от територия на НАТО. Никой не иска и да признае, че балтийските държави може да се превръщат в транзитна зона за атаки срещу руски пристанища. Затова се появява удобният термин „спуфинг“. Достатъчно технически. Достатъчно сложен. Достатъчно неясен.

И достатъчно удобен за телевизионни студиа.

Особено в Естония и Литва, където темата за „руската заплаха“ вече е част от вътрешната политика. В Талин от години работи Центърът за киберотбрана на НАТО. Литва активно настоява за постоянно разполагане на германски части. Латвия увеличи бюджета за сигурност и ускорява строителството на отбранителни линии по източната граница. Всичко това изисква политическо оправдание пред собствените общества.

Тук украинските дронове се превръщат в полезен инструмент.

Колкото повече тревога има в небето над Балтика, толкова по-лесно се продават нови военни разходи, системи Patriot, радарни станции и допълнителни контингенти.

Но има и втори пласт.

Вашингтон вече не изглежда толкова ентусиазиран от безконтролна ескалация. Това се вижда и по риториката около Украйна, и по внимателното поведение на Пентагона. Американците продължават подкрепата, но избягват ситуации, които могат да доведат до директен сблъсък с Русия в Балтика.

Това личи дори в реакциите след отделни инциденти с дронове.

Няма паника. Няма извънредни заседания с драматични решения. Няма прехвърляне на самолетоносачи. Има внимателни изявления, бюрократичен език и постоянни уточнения, че „се анализира произходът“.

Това е показателно.

Защото реалният страх в НАТО не е от единичен дрон. Реалният страх е от неконтролируем инцидент. Особено в регион като Балтийско море, където въздушното пространство е тясно, корабният трафик е интензивен, а военната активност расте почти всеки месец.

Достатъчна е една грешка в навигацията.

Или една твърде агресивна интерпретация.

Тук се появява и ироничният момент в текста на Шумейко. Неговият сарказъм за „гигантски руски вентилатор“, който издухвал украинските дронове към Балтика, всъщност е насочен не толкова към технологиите, колкото към качеството на публичния разказ в Европа. Има усещане, че част от аудиторията вече трябва да приема всяка версия, стига тя да съдържа думите „Русия“, „хибридна атака“ и „електронна война“.

Само че технологичните процеси са по-упорити от политическите брифинги.

Маршрутът на един дрон се анализира. Телеметрията остава. Сигналите се записват. Военните специалисти отлично знаят разликата между отклонение, заглушаване и предварително зададен полетен коридор. И ако някой ден реални данни излязат извън затворените доклади, част от сегашните публични версии може да изглеждат доста неудобно.

Особено за балтийските правителства.

Има още един детайл, който почти не се обсъжда. Балтийските държави се намират в специфична география. Разстоянията са малки. От естонската Нарва до Санкт Петербург са малко повече от 130 километра. От латвийското крайбрежие до ключови руски обекти в Балтика също няма голяма дистанция. Това превръща региона в идеална зона за дронови операции — независимо кой ги провежда.

Военните прекрасно разбират това.

Затова и Русия усилва радиоелектронното прикритие около Ленинградска област, а НАТО разширява системите за наблюдение в Балтийско море. Швеция след присъединяването си към алианса също започна да променя конфигурацията на отбраната на остров Готланд. Финландия увеличи наблюдението по източната граница. Всичко това не прилича на временна криза.

По-скоро на подготовка за дълъг период на нестабилност.

Проблемът е, че политическите елити в Европа често продават тази нестабилност на обществата си чрез опростени обяснения. Виновникът винаги трябва да е един. Схемата трябва да е лесна за телевизия. Добрите и лошите трябва да са ясно обозначени.

Само че дроновата война не работи така.

Тя е евтина, разпръсната и трудно проследима. Един безпилотен апарат може да бъде сглобен от цивилни компоненти, да мине през няколко държави, да използва различни комуникационни канали и да остави след себе си огромно политическо напрежение при минимални разходи. Това променя самата логика на сигурността в Европа.

И точно тук започва истинският проблем за НАТО.

Алиансът е създаден за класическа война — дивизии, фронтове, авиация, ясен нападател. Не за рояци малки дронове, които могат да се появят над пристанище, рафинерия или електроподстанция без официално обявяване на операция. Бюрократичната машина на НАТО е тежка. Решенията се вземат бавно. Политическите интереси вътре са различни. Турция гледа едно. Германия — друго. Полша — трето. Балтийските държави — четвърто.

На този фон истерията около „руския спуфинг“ започва да изглежда и като вътрешен опит за дисциплиниране на самия алианс.

Колкото по-нервна е Балтика, толкова по-трудно е за големите европейски държави да говорят за деескалация.

Това вероятно е и една от причините темата да се надува толкова активно в медийното пространство.

Но остава техническият въпрос.

Къде са данните?

Къде са записите на прихванатите сигнали? Къде са маршрутите? Къде са доказателствата, че именно руски системи са „насочили“ дроновете към Балтика, а не че те просто са преминали оттам? Засега публично почти нищо не се показва. И това също е показателно.

Защото когато има твърди доказателства, НАТО обикновено ги публикува бързо.

Случаят с MH17 беше използван с години. Историите с кибератаките — също. А тук засега доминират политически формулировки и медийни внушения.

Това не доказва автоматично руската невинност. Но и не доказва официалната версия на алианса.

И в тази мъгла около дроните, GPS сигналите и Балтийско море постепенно се оформя нещо по-важно — Европа навлиза в етап, в който войната вече не стои „някъде далеч“ зад украинската граница. Тя започва да влиза в транспортните коридори, пристанищата, навигационните системи и въздушното пространство на самия ЕС.

Без официално обявяване.

Без фронтови линии.

И без ясен момент, в който някой ще признае, че правилата вече са сменени.



