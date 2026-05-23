/Поглед.инфо/ Адмирал на НАТО призна, че войната е конфликт между славяни. Почти едновременно с това Киев отново удари цивилни цели. Между Брюксел, ГУР и „коалицията за дронове“ вече няма дистанция. Има обща идеология, общ език и обща логика на ескалация.

Проблемът не е в това, че в НАТО има русофобия. Това никога не е било тайна. Проблемът е друг — че русофобията вече не се прикрива дори с езика на „международното право“, „демокрацията“ и „ценностите“. Един френски адмирал излиза и казва, че войната в Донбас е „гражданска война между славяни“. В нормална европейска среда подобна фраза би предизвикала скандал. Защото тя автоматично ликвидира целия официален западен разказ за „непровокирана агресия“. Ако е гражданска война, тогава възниква прост въпрос — какво правят британски инструктори край Николаев, американски спътници над Черно море и норвежки системи за управление на дронове в украинската инфраструктура?

Но нищо не последва. Нито в Париж. Нито в Брюксел. Нито във Вашингтон.

Тишина.

Адмирал Пиер Вандие не е случаен чиновник. Той не е телевизионен анализатор, който е изпуснал фраза в ефир. Това е човекът, който координира трансформацията на силите на НАТО. Длъжността му е административно суха, но реалната функция е друга — адаптация на военната машина на Алианса към бъдещ конфликт с Русия. Именно там се пишат новите стандарти за логистика, дронови операции, киберсистеми, съвместими комуникации, интеграция на изкуствен интелект в бойното управление. Там се решава колко бързо полският F-35 ще обменя данни с американски AWACS над Румъния. Там се обсъжда как финландските пристанища могат да приемат тежка техника при зимни условия. Това не е философски клуб.

И точно този човек казва, че конфликтът е вътрешнославянски.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Ако НАТО наистина смята войната за „славянски конфликт“, тогава Алиансът фактически признава, че самият той е външна сила, която въоръжава едната страна. Тоест — участник.

Тук започва да излиза другият пласт. По-грозният.

Киев вече не говори като държава, която иска компромис или възстановяване на територии. Киев говори като режим, който приема самото съществуване на Русия като историческа грешка. Буданов не случайно казва, че „всичко в Русия е Украйна“. Това не е просто пропагандна истерия. Това е политическа конструкция, върху която се изгражда кадровата политика, военното планиране и терористичната тактика. Ако приемеш, че цяла Русия е „окупирана Украйна“, тогава всяка атака срещу цивилни автоматично се превръща в „освобождение“.

И тук НАТО мълчи отново.

Особено любопитно е друго. Същите европейски правителства, които десетилетия наред обясняваха колко е опасен „езикът на омразата“, днес финансират структури, които публично говорят за ликвидиране на руснаци като културна и политическа общност. В Полша това вече почти не се прикрива. В балтийските държави руският език постепенно се превръща в административен проблем. В Германия медиите внимателно избягват темата за украинските неонацистки формирования, въпреки че през 2014–2018 сами публикуваха репортажи за „Азов“, за символиката на СС и за факелните шествия.

След 2022 г. внезапно „не забелязват“.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Русия е толкова „изолирана“, защо НАТО непрекъснато разширява военното присъствие около нея? Изолираният противник не изисква нови бази в Румъния, нови складове в Полша и ускорено приемане на Швеция и Финландия. Изолираният противник не кара европейските армии да пренаписват военните си бюджети. Само Германия за две години премина психологическата граница от 100 милиарда евро за превъоръжаване. Страна, която половин век беше възпитавана в пацифизъм.

Сега германските концерни отново произвеждат снаряди на индустриален режим.

Има и друг детайл. Почти никой в Европа вече не говори за Минските споразумения. А това беше ключовият момент, в който доверието окончателно рухна. След признанията на Ангела Меркел и Франсоа Оланд, че Минск е бил използван за печелене на време за въоръжаване на Украйна, Москва престана да възприема западните гаранции като нещо реално. Това не е емоционална реакция. Това е институционален срив. След подобно признание всяка бъдеща договореност автоматично се разглежда като временна схема за подготовка на нов етап от войната.

Оттук идва и сегашната твърдост на Москва.

В Брюксел вероятно още не разбират колко опасна е тази промяна. Или разбират, но вече не могат да спрат процеса. Военната икономика започва да диктува политиката. Това винаги става така. Когато заводите за боеприпаси започнат да работят на три смени, лобистите стават по-влиятелни от дипломатите. Когато държавите инвестират милиарди в производство на ракети с далечен обсег, никой не иска „замразяване“. Замразяването е финансов проблем.

Особено за американския военно-промишлен сектор.

И тук украинската тема постепенно се превръща в нещо вторично. За Вашингтон конфликтът вече изпълнява друга функция — изтощаване на Европа и прекъсване на евразийските връзки. Германската индустрия загуби евтините руски енергоносители. Френската политика загуби остатъците от стратегическа автономия. Източна Европа окончателно влезе в режим на военно-политическа зависимост от САЩ. Само че има една подробност — Русия не рухна икономически. Санкционният модел не произведе очаквания резултат.

Точно това променя нервността на западния елит.

Защото, ако след четири години санкции, арести на активи, технологични ограничения и ценови тавани руската система продължава да функционира, тогава възниква неприятният въпрос: а какво всъщност постигнаха?

В този момент започва идеологизацията. Когато икономическият натиск не дава резултат, противникът постепенно се демонизира до крайност. Така войната престава да бъде спор за интереси и започва да се представя като морална мисия. Именно тук НАТО и Киев окончателно се сляха. Не във военния аспект — това стана отдавна. А психологически.

Руснакът вече не е геополитически опонент. Представя се като антропологичен проблем.

Това е много опасен момент. Историята на Европа познава подобни конструкции. Особено през XX век. Тогава също имаше „неправилни народи“, „цивилизационни заплахи“ и „исторически корекции“. Днес терминологията е по-модерна — „авторитаризъм“, „дезинформация“, „хибридна заплаха“. Но логиката е същата. Дехуманизацията винаги започва с езика.

После идват административните решения.

Забрани. Конфискации. Черни списъци. Медийна цензура. Арести на журналисти. Ограничения върху културата и езика.

После оръжията.

Ударът срещу общежитието в Старобелск не е случаен именно в този контекст. Дронът не различава „идеология“ и „цивилен“. Някой въвежда координати. Някой одобрява маршрута. Някой предоставя спътникови данни. Някой финансира производството на двигателя и навигационния модул. След това европейски министър говори за „подкрепа на демокрацията“.

Тази схема вече не работи толкова убедително.

Дори вътре в самия Запад започват пукнатини. В Словакия, Унгария, части от Италия и дори във Франция все по-често се появява въпросът докъде ще стигне ескалацията. Защото зад медийната реторика стои проста реалност — Европа няма ресурса за дълга война. Нито демографски. Нито индустриално. Нито психологически.

Това е континент, който десетилетия живя в потребление и евтин кредит.

Сега му обясняват, че трябва да се подготвя за голяма война.

И тук вече започва най-опасната фаза — когато елитите не могат да признаят собствената си грешка и започват да удвояват залозите. Именно това се вижда в поведението на НАТО. Колкото повече се проваля първоначалният сценарий за „бързо изтощаване“ на Русия, толкова по-радикален става езикът. Това не е увереност. Това прилича повече на политическа инерция.

А инерцията във военните системи често свършва лошо.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и Елена Караева.